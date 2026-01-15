scorecardresearch
 
पिता, बेटा और दादी की गई जान, हादसे में उजड़ गए 5 घर; अधूरी रह गई मकर संक्रांति पर नर्मदा स्नान की चाह

Bhopal Berasia Road Accident: मकर संक्रांति के अवसर पर ट्रैक्टर ट्रॉली सवार लोग नर्मदा नदी से स्नान कर लौट रहे थे, जबकि पिकअप सवार लोग स्नान करने के लिए पवित्र नदी की ओर जा रहे थे. इसी दौरान दोनों वाहन अचानक आमने सामने आ गए और यह भयावह हादसा हो गया.

भोपाल-बैरसिया रोड पर श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त.(Photo:Screengrab)
भोपाल-बैरसिया रोड पर श्रद्धालुओं का वाहन दुर्घटनाग्रस्त.(Photo:Screengrab)

मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नर्मदा स्नान की इच्छा लेकर घर से निकले श्रद्धालुओं का वाहन बैरसिया के पास काल का ग्रास बन गया. विद्या विहार स्कूल के पास तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली के बीच हुई सीधी भिड़ंत में 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद पिकअप वाहन सड़क पर ही पलट गया. हादसे में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 9 लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. घायलों को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सभी मृतक और घायल विदिशा के सिरोंज के रहने वाले हैं. मृतकों में पिता, पुत्र और दादी भी शामिल हैं. वे मकर संक्रांति मनाने के लिए पिकअप में सवार होकर होशंगाबाद (नर्मदापुरम) नर्मदा स्नान के लिए जा रहे थे.

दुर्घटना के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई. चारों तरफ मृतकों के शव और घायलों का खून बिखरा हुआ था. स्थानीय राहगीरों और पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को वाहन से बाहर निकाला.

हादसे की जानकारी मिलते ही एसडीएम (SDM) और बैरसिया पुलिस अस्पताल और घटना स्थल पर पहुंची. बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह सेन ने बताया कि तेज रफ्तार इस हादसे की मुख्य वजह रही. पिकअप और ट्रैक्टर की भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए.

उधर, हादसे के बाद भोपाल-बैरसिया रोड पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने क्रेन की मदद से वाहन हटवाकर सुचारू कराया.

---- समाप्त ----
