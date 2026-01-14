74 का मौलाना 24 साल की युवती को बुलाता था घर, हिंदू संगठन ने काटा बवाल

MP News: राजधानी भोपाल के बरखेड़ी इलाके में एक युवती के साथ दुर्व्यवहार के मामले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया. बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर भारी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलाना रफीक को हिरासत में लिया.

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट और युवती के बयानों के अनुसार, यह मामला पैसों के लेनदेन से शुरू हुआ था. युवती ने बताया कि उसने मौलाना रफीक से 50 हजार रुपए उधार लिए थे. मौलाना कर्ज वापसी के लिए लगातार दबाव बना रहा था, जिसके चलते युवती ने अपने कुछ गहने उसके पास गिरवी रख दिए थे.

युवती का आरोप है कि मौलाना रुपयों की बात करने के बहाने उसे रोज अपने घर बुलाता था. मंगलवार को जब वह वहां गई, तो आरोपी ने गलत नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ की.

हिंदू संगठनों का हस्तक्षेप और हंगामा

स्थानीय निवासियों का कहना है कि युवती पिछले एक महीने से मौलाना के घर आ-जा रही थी और घंटों वहां रुकती थी. शक होने पर लोगों ने इसकी सूचना हिंदू संगठनों को दी. मौके पर पहुंचे बजरंग दल के पदाधिकारियों ने इसे 'लव जिहाद' की साजिश करार दिया. संगठन का दावा है कि उनकी सतर्कता के कारण एक युवती सुरक्षित बच गई.

मामले की गंभीरता को देखते हुए ACP के निर्देश पर आरोपी मौलाना रफीक के खिलाफ छेड़छाड़ और अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला पैसों के लेनदेन और छेड़छाड़ का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

