भोपाल अयोध्या बायपास... NGT का बड़ा फैसला, पेड़ों की कटाई पर तत्काल प्रभाव से लगाया 'ब्रेक'

Ayodhya Bypass Project Bhopal 2026: NGT ने NHAI को उन हिस्सों में सड़क निर्माण का कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई, जहां पेड़ काटने की जरूरत नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी.

अयोध्या बायपास को 10-लेन बनाने के लिए काटे जा रहे थे पेड़.(Photo:ITG)
अयोध्या बायपास को 10-लेन बनाने के लिए काटे जा रहे थे पेड़.(Photo:ITG)

भोपाल-अयोध्या बायपास प्रोजेक्ट में हो रही पेड़ों की कटाई पर NGT ने अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पुष्पा सत्यनारायणा और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ द्वारा की गई.

​यह परियोजना लगभग 16 किलोमीटर लंबी 10 लेन सड़क से संबंधित है, जिसमें करीब 8000 पेड़ों को काटे जाने का अनुमान है. ​याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि यह प्रोजेक्ट 'मध्य प्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम, 2001' के नियमों और ट्रिब्यूनल के पिछले निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है.

​ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया है कि 'चूंकि CEC कमेटी की बैठक के मिनट्स अभी तक पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए अगली सुनवाई तक परियोजना स्थल पर पेड़ों की कटाई या कटाई पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी.

यह भी पढ़ें: कहीं अरावली की पहाड़ियां, तो कहीं भोपाल की हरियाली... रोड चौड़ीकरण के लिए भोपाल में कटेंगे 7 हजार से ज्यादा पेड़, NHAI के दावों पर उठे सवाल

हालांकि, एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पेड़ों को काटे बिना सड़क परियोजना का अन्य कार्य जारी रख सकता है. मामले की अगली सुनवाई 8 जनवरी 2026 को होगी.

