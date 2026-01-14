'तूने मेरी नाक कटवा दी...', ससुराल से प्रेमी संग भागी बेटी, पिता ने ढूंढकर मार दी गोली; मां ने दी पुलिस को खबर

मध्य प्रदेश के भिंड में एक पिता ने कथित लोक लाज की वजह से अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी. 19 साल की बेटी गांव के ही एक लड़के से प्यार करती थी और पिता को यह बात मंजूर नहीं थी. पिता ने बेटी की शादी कुछ समय पहले ही कर दी थी, लेकिन वह अपने पति को छोड़कर भाग आई थी. यही बात पिता को नागवार गुजरी और उसने अपनी नवविवाहिता को गांव के खेत में ले जाकर गोली मार दी.

यह पूरा घटनाक्रम भिंड के मेहगांव इलाके के खिरिया थापक गांव का है. यहां के रहने वाले मुन्नेश की बेटी निधि का गांव के ही रिश्ते के चाचा से प्रेम प्रसंग चल रहा था. मुन्नेश ने अपनी बेटी की शादी 11 दिसंबर को ग्वालियर में देवू धानुक से कर दी थी, लेकिन 28 दिसंबर को निधि अपने पति के साथ बाजार गई और वहां से लापता हो गई.

निधि के मायके और ससुराल पक्ष के लोग निधि को ढूंढने लगे. किसी तरह पिता को निधि मिल गई. इसके बाद वह अपनी बेटी को गांव ले आया. जहां सामाजिक प्रतिष्ठा और 'लोक-लाज' के फेर में जल्लाद बन गया. उसका कहना था कि बेटी ने उसकी समाज में 'नाक कटवा दी'.

इसके बाद बीते मंगलवार को मुन्नेश गांव के बाहर निधि को खेत पर ले गया और यहां उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया. हैरानी की बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुन्नेश की पत्नी ने ही पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निधि के शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया.

इस मामले में एसडीओपी रविंद्र वास्कले का कहना है कि पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी है. प्रथम दृष्ट्या मामला प्रेम प्रसंग का है. पुलिस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है.

