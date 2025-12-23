scorecardresearch
 
मुलताई का नाम बदल कर होगा 'मुलतापी'... CM मोहन यादव का बैतूल में बड़ा ऐलान

CM मोहन यादव ने ऐलान किया कि मुलताई शहर का नाम अब मुलतापी होगा. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी.

मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के लिए मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिले में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन कर विकास की नई इबारत लिखी. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ताप्ती उद्गम स्थल मुलताई शहर का नाम बदलकर 'मुलतापी' करने की महत्वपूर्ण घोषणा भी की.

सूर्यपुत्री मां ताप्ती की महिमा को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिलेवासियों की पुरानी मांग को पूरा किया. सीएम ने घोषणा की कि मुलताई शहर का नाम अब मुलतापी होगा. इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजेगी.

बैतूल के पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई.

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस कॉलेज के खुलने से बैतूल की तस्वीर बदल जाएगी. अब गांव-गांव तक डॉक्टर पहुंच सकेंगे और स्थानीय स्तर पर पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा उपलब्ध होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने कभी किसी जनजातीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया.

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उईके, डिप्टी सीएम व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला, BJP प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बैतूल में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का भी ऐलान किया. इसके साथ ही करोड़ों रुपये के अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया.

