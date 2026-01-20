क्रिकेट ग्राउंड में सरकारी क्लर्क की बल्ले से पीटकर हत्या, पत्नी के कहने पर गए थे बीच-बचाव करने

Betul Cricket Bat Murder Case: मध्य प्रदेश के बैतूल में क्रिकेट खेलने के विवाद में बीच बचाव करने गए युवक की क्रिकेट के बल्ले से पिटाई के कारण मौत हो गई. पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी. मृतक हाउसिंग बोर्ड में क्लर्क के पद पर पदस्थ था.
बैतूल के गंज थाना के कत्तलढाना इलाके मेंक्रिकेट खेलने के दौरान हुए विवाद ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. बच्चों के क्रिकेट खेल के दौरान बड़े ग्राउंड में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद पथराव शुरू हो गया. इसी दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे 27 वर्षीय मोहित गोहे पर बेरहमी से हमला कर दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों के अनुसार, घटना उस समय हुई जब मोहल्ले के बड़े ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे. खेल के दौरान विवाद बढ़ा और पथराव होने लगा. छोटे ग्राउंड में खेल रहे बच्चों को खतरा देख मोहित की पत्नी ने उन्हें समझाने जाने को कहा. मोहित वहां पहुंचे और हालात शांत कराने की कोशिश की, तभी दो युवक उनके साथ मारपीट करने लगे. जब मोहित ने विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर बैट और डंडों से हमला कर दिया. हमले में मोहित के सिर में गंभीर चोटें आईं और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ.
घटना के बाद परिजन घायल मोहित को तत्काल निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए भोपाल रेफर किया गया. भोपाल में इलाज के दौरान मोहित ने दम तोड़ दिया.
मोहित की मौत से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. दो साल पहले ही उनकी शादी हुई थी. उनकी पत्नी प्रीति का रो-रोकर बुरा हाल है, जो खुद को इस बात के लिए कोस रही हैं कि उन्होंने ही अपने पति को बीच-बचाव के लिए भेजा था. मोहित अपने पीछे एक मासूम बेटा और बूढ़े माता-पिता छोड़ गए हैं.
घटना को लेकर बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन का कहना है कि झगड़े में शामिल दीपक धुर्वे और पुनीत कहारे नाम के युवक आपस में भिड़े थे. मोहित बीच-बचाव करने गए तो उन पर बैट और डंडों से हमला कर दिया गया. दीपक पहले भी हत्या के प्रयास का आरोपी रह चुका है, जबकि पुनीत पर भी कई अपराध दर्ज हैं. दोनों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं.