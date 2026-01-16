scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इंदौर वनडे से पहले मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे गौतम गंभीर, कराया 'शत्रु विजय यज्ञ'

Gautam Gambhir Visit Maa Baglamukhi Temple Nalkheda: भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर आगर-मालवा जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे. न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में होने वाले निर्णायक मुकाबले से पहले गंभीर का यह दौरा 'विजय' और 'आस्था' के संगम के रूप में देखा जा रहा है.

Advertisement
X
इंदौर वनडे से पहले नलखेड़ा पहुंचे गौतम गंभीर.(Photo:Screengrab)
इंदौर वनडे से पहले नलखेड़ा पहुंचे गौतम गंभीर.(Photo:Screengrab)

भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और वर्तमान में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर पहुंचे. न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में खेले जाने वाले तीसरे एकदिवसीय मुकाबले से पहले गौतम गंभीर ने मां बगलामुखी के दरबार में विधि-विधान से दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की और देश की सुख-शांति, समृद्धि के साथ-साथ भारतीय टीम की जीत और सफलता की कामना की. 

मंदिर परिसर में गौतम गंभीर के आगमन से श्रद्धालुओं में खास उत्साह देखने को मिला. पूजा के दौरान पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया गया.

इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी, ट्रस्ट सदस्य और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे. पूजा उपरांत गौतम गंभीर ने शांत भाव से मां के दरबार में कुछ समय व्यतीत किया और मां बगलामुखी में होने वाला विशेष शत्रु विजय यज्ञ किया. देखें VIDEO:- 

सम्बंधित ख़बरें

Gautam Gambhir and Ayush Badoni
गंभीर कर रहे हैं पक्षपात? बदोनी के सेलेक्शन पर लगी सवालों की झड़ी
Harshit Rana
टीम इंडिया के न्यू ऑलराउंडर हर्षित राणा! वडोदरा वनडे में बने गेमचेंजर
'उन्हें रणजी कोच होना चाहिए...', गंभीर पर इस क्रिकेटर ने उठाए सवाल
Gautam Gambhir
गंभीर की जगह लक्ष्मण बनेंगे टेस्ट टीम के हेड कोच? अफवाहों पर BCCI ने तोड़ी चुप्पी
man brought parrot
तोते की मौत... लाश लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा शख्स, इंसाफ की लगाई गुहार

उल्लेखनीय है कि इस समय टीम इंडिया इंदौर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना तीसरा वनडे मैच खेलने पहुंची हुई है. ऐसे में टीम के हेड कोच का शक्तिपीठ नलखेड़ा पहुंचना खेल और आस्था के संगम के रूप में देखा जा रहा है. 

माना जाता है कि मां बगलामुखी की आराधना से विजय, आत्मबल और बाधाओं से मुक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है. गौरतलब है कि नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर न केवल मध्यप्रदेश बल्कि देश-विदेश में अपनी विशेष धार्मिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है. 

Advertisement

यहां देश की कई नामचीन फिल्मी हस्तियां, बड़े राजनेता, उद्योगपति और खेल जगत से जुड़ी हस्तियां समय-समय पर दर्शन के लिए पहुंचती रहती हैं. गौतम गंभीर का यह दौरा एक बार फिर मां बगलामुखी धाम की विश्वव्यापी ख्याति और आस्था की शक्ति को दर्शाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement