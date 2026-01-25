scorecardresearch
 
ऑडी, एक्सयूवी और थार… किराए पर लेकर गिरवीं रख देता था कारें, 3 करोड़ की 24 लग्जरी गाड़ियां बरामद

ऑडी, एक्सयूवी और थार जैसी लग्जरी कारें किराए पर लेकर उन्हें गिरवी रखकर धोखाधड़ी का खेल इंदौर में सामने आया है. अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कार रेंटल के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 3 करोड़ की 24 लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं. इस फर्जीवाड़े में अब तक 40 से ज्यादा पीड़ित सामने आ चुके हैं.

पुलिस ने 24 लग्जरी कारें बरामद कीं. (Photo: Screengrab)
पुलिस ने 24 लग्जरी कारें बरामद कीं. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से किराए की कारों की हेरा-फेरी और धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है. अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने कार रेंटल के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शातिर आरोपी संजय कालरा को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 3 करोड़ रुपये कीमत की 24 लग्जरी कारें जब्त की हैं. इस मामले में अब तक 40 से अधिक शिकायतकर्ता सामने आ चुके हैं. पुलिस को पूछताछ में और भी बड़े खुलासों की उम्मीद है.

दरअसल, अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक फरियादी ने पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी संजय कालरा ने उसकी कार किराए पर ली थी. शुरुआत में आरोपी ने करीब दो महीने तक नियमित रूप से किराया दिया, लेकिन इसके बाद अचानक किराया देना बंद कर दिया. जब फरियादी ने अपनी कार वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा. शिकायत दर्ज होते ही एक के बाद एक कई और पीड़ित सामने आने लगे.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों से महंगी और लग्जरी गाड़ियां किराए पर लेता था और फिर उन्हें अलग-अलग जगहों पर गिरवी रखकर मोटी रकम वसूल करता था. आरोपी ने इस तरीके से इंदौर ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी कई लोगों को अपना शिकार बनाया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने ऑडी, एक्सयूवी, थार सहित कई महंगी गाड़ियों को ठगी का माध्यम बनाया.

मामला बढ़ता देख अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने पूरे नेटवर्क की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने अब तक की गई धोखाधड़ी को स्वीकार किया है. उसकी निशानदेही पर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से 24 लग्जरी कारें बरामद की हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है.

इस मामले को लेकर डीसीपी आनंद कलादि ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अब तक 40 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. पुलिस की पूछताछ अभी जारी है और इसमें करीब 16 और कारों की बरामदगी होना बाकी है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के इस फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे और गिरवी रखी गई कारों के पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा था. फिलहाल, अन्नपूर्णा थाना पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ में जुटी हुई है.

