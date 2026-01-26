अस्पताल से युवक का अपहरण... 18 KM दूर से बरामद, पुलिस ने 3 पर दर्ज किया केस

MP News: आगर मालवा जिला मुख्यालय स्थित शासकीय जिला अस्पताल से शनिवार देर शाम एक युवक के अपहरण जैसा दिखने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ युवक एक युवक को उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती वाहन में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं.

और पढ़ें

घटना अस्पताल परिसर में होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक धीरज सिंह अपने एक घायल मित्र का हाल-चाल जानने जिला अस्पताल पहुंचा था. इसी दौरान अस्पताल में मौजूद कुछ युवकों ने उससे विवाद किया और फिर जबरन उसे बोलेरो वाहन में डालकर अपने साथ ले गए.

घटना की सूचना मिलते ही जिला पुलिस तत्काल हरकत में आई और वायरल वीडियो के आधार पर वाहन व अपहृत युवक की तलाश शुरू की गई.

पुलिस की तत्परता के चलते करीब 18 किलोमीटर दूर मदकोटा गांव के पास से युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. पीड़ित धीरज सिंह ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे वहां छोड़कर फरार हो गए. युवक के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं.

Advertisement

इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने पीड़ित के अनुसार बगद सिंह, बने सिंह और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण और मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है.

नगर पुलिस अधीक्षक मोतीलाल कुशवाह ने बताया कि अपहरण का वीडियो सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मामले में विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है. घटना ने जिला अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

---- समाप्त ----