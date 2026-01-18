कहानी : किराए का मकान | स्टोरीबॉक्स विद जमशेद

वो दोनों मेरे किराएदार थे... तीन महीने पहले मैंने उन्हें अपना दो कमरों का फ्लैट किराए पर दिया था। जो ठीक उस फ्लैट के ऊपर था जिसमें मैं रहता था। एक तो 25-27 साल का लड़का था और दूसरी उसकी मां। दोनों को हिंदी या अंग्रेज़ी नहीं आती थी। वो बंगाल के झारग्राम ज़िले के एक ऐसे गांव से आए थे जहां कबीलाई लोग रहते हैं। उनकी वेशभूषा भी अलग थी और ज़ेवर के तौर पर वो गले में रंगीन पत्थर पहनते थे। लड़के का नाम होरो था... जो ब्रोकर उन्हें लेकर आया था – कुकरेती। कुकरेती ने कहा था कि ये बेचारे बहुत परेशान लोग हैं। ढाई महीने पहले इस लड़के के पिता की मौत हो गयी। वो बर्फ के कारखाने में काम करते थे लेकिन काम करते हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गयी। अब कमाने वाला कोई है नहीं... इन लोगों ने चौराहे पर छोटी-मोटी दुकान खोली है जूस वगैरह की... घर दे दीजिए, बहुत दुआ देंगे... ये लोग पैसे भी मार्केट रेट में जो रेंट चल रहा है उससे ज़्यादा ही देंगे” (बाकी की कहानी नीचे है। पढ़ने के लिए 'आगे पढ़ें' क्लिक कीजिए और फिर SPOTIFY या APPLE PODCAST पर क्लिक करें)

और पढ़ें

इसी कहानी को SPOTIFY पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें -









इसी कहानी को APPLE PODCAST पर सुनने के लिए यहां क्लिक करें -

(बाकी की कहानी यहां से पढ़ें) अब ज़ाहिर है उन लोगों के पास कोई आईडेंटीटी कार्ड वगैरह तो था नहीं, तो पुलिस वैरिफिकेशन तो होने से रही... पर पता नहीं क्यों तरस आ गया उस लड़के और उसकी मां को देखकर... बहुत मज़लूम लग रहे थे... रेंट भी ज़्यादा मिल रहा था.... मैंने हामी भर दी... उन दोनों ने हाथ जोड़कर शुक्रिया का इशारा किया। तो मैनें कहा, “देखिए रेंट एक तारीख को आ जाना चाहिए, इसमें मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए” दोनों ने हां में सर हिलाया। अगले ही दिन उनका सामान एक छोटे से टेंपो में लदकर आ गया। उस सामान में कुछ गठरियां थी। जाने उनमें अंदर क्या था... कुछ डिब्बे थे जिनमें शायद रसोई वाला सामान होगा, रज़ाई गद्दे, फोल्डिंग पलंग और एक चीज़ पर मेरी नज़र गयी... एक डीप फ्रीज़र था। ज़ाहिर है, अब फ्रूट का कारोबार करते थे तो उसमें रखने के लिए होगा।

Advertisement

मैंने सिक्योरिटी गार्ड को फोन किया और कहा “भई देखो यह सामान ऊपर आ रहा है। उनको बता दो लिप्स सिर्फ आने-जाने के लिए है, सामान ज़ीने से लाएं” मैंने यह सोचकर कहलवाया कहीं वह रोजाना ऊधम चौकड़ी ना मचाने लग जाएं लेकिन मेरा अंदाज कुछ हफ्तों के बाद ही ग़लत साबित हो गया। होरो और उसकी मां दोनों बहुत ही ख़ामोश मिज़ाज, अपने काम से काम रखने वाले थे। ना उनसे मिलने जुलने आता, ना ये लोग दुकान के अलावा कहीं आते जाते... मैंने घर से निकलते हुए या आते हुए देखता भी था... लेकिन होरो की मां.. वो कभी दिखाई नहीं देती थी।

हां एक आध बार लिफ्ट में दिखी थी तो कतरा कर निकल गयी.... दोनों ही ठीक-ठाक थे... पर एक चीज़ मैंने ग़ौर की थी... एक अजीब बात... वो ये कि अक्सर शाम के वक्त उनके घर से एक अजीब सी महक उठती थी... एक तीखी सी गंध.... वो मीट पकाते थे या क्या... पता नहीं, पर कुछ देर वो महक आती रहती थी और फिर गायब...

मैंने इसे भी नज़रअंदाज़ कर दिया कि भई कबीलाई लोग हैं, कुछ खाते-पीते होंगे... हमें क्या लेना देना। पर एक दिन कुछ बहुत अजीब हुआ। इंदौर के कॉलेज डेज़ के एक दोस्त जो अब हैदराबाद रहते हैं, उनके बेटे की शादी में मुझे जाना था... अर्ली मॉर्निग फ्लाइट थी हैदराबाद के लिए। मैं रात को तकरीबन 3 बजे उठा। वाइफ कुछ नाश्ता लगीं... मैं स्टोररूम दाखिल हुआ जहां से मुझे एक छोटा बैग चाहिए था रास्ते के लिए.... अच्छा हमारे स्टोररूम की खिड़की शाफ्ट की तरफ खुलती है... जो जो हवा जाने के लिए जगह बनी होती है न ... वो शाफ्ट नीचे से ऊपर तक सारे फ्लोर्स के स्टोररूम्स से जुड़ा होता है... तो मैं स्टोररूम में बैग निकाल ही रहा था कि तभी मैंने महसूस किया कि कोई अजीब सी आवाज़ आ रही है मैंने खिड़की पूरी खोली और कान लगाकर सुनने लगा... आवाज़ ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की से आ रही थी... यानि होरो के कमरे से.... वो आवाज़ बड़ी अजीब थी.. मैंने सुना तो जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी, डरावनी सी आवाज थी जैसे-जैसे कोई फांसी पर लटकते वक्त फंसे गले से चीख रहा हो... आवाज़ सिर्फ होरो की नहीं, पीछे-पीछे मां की आवाज भी गूंज रही थी। पता नहीं कौन सी भाषा में मंत्र जैसा कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरा जिस्म पसीने से भीगने लगा।

Advertisement

मैं हड़बड़ाया हुआ वहां से निकला और मैंने डरते-डरते मैंने तय किया कि मैं देखूंगा कि ये चल क्या रहा है। मैं अपने घर से निकला और सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर वाले फ्लोर की तरफ चढ़ने लगा ... जल्दी में मैंने लिफ्ट नहीं ली और सीढ़ियां छोड़-छोड़कर चढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में, मैं उस फ्लैट के सामने ख़ड़ा था। मैंने दरवाज़े पर दस्तक दी.... तभी अंदर खामोशी हो गयी । मैंने दरवाज़े पर कान लगाया तो दस्तक के साथ ही अंदर कुछ हड़बड़ी मची... जल्दी-जल्दी सामान इधर से उधर किया जा रहा था... कोई भारी सी चीज़ थी... जो हड़बड़ी में खिसकाई गयी थी... ये सब कुछ रात के ढाई-तीन बजे हो रहा था। मैंने और तेज़ भड़भड़ाया तभी दरवाजा अचानक से खुला... . सामने बाल खोलो हुए होरो खड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब तरह का गेरुआ रंग था, जो हड़बड़ी में उसने मिटाने की कोशिश की थी लेकिन अब भी चेहरे में कहीं कहीं लगा था....

“क्या हो रहा है यहां पर?”

“आ.... आ... ” उसने कुछ अपनी भाषा में कहा जो मैं समझ नहीं पाया, लहजे से अंदाज़ा हुआ कि कह रहा था कि “कुछ भी तो नहीं”

मेरी नज़र पीछे की तरफ गयी कमरे में... देखा कि ड्राइंग रूम के फर्श पर बीचों बीच सिंदूर जैसी चीज से एक घेरा बना था उसके चारों तरफ बराबर से लोक निकली थी को इतना ही बड़ा गहरा था जिसमें एक इंसान के लेटने भर की जगह हो.... किनारे कुछ पिघली हुई मोमबत्तियों का मोम था। एक स्टूल पर किसी ट्राइबल भाषा में कुछ किताबें रखी थीं। कुछ किताबें लाल कपड़े में लिपटी थीं... मैंने ग़ौर से देखा तो सिंदूर से बनी लकीरें कहीं कहीं से मिटी थीं जैसे किसी को हड़बड़ी में खींचा गया हो... पूरे कमरे में एक अजीब सी महक उठ रही थी... जैसे... गोश्त सड़ने की होती है।

Advertisement

मैं उस पर चीखना चाहता था लेकिन सच कहूं तो उस वक्त मैं खुद डर से कांप रहा था। मेरा सिक्स सेंस कह रहा था कि उस वक्त घर में और भी लोग थे.... कहां थे पता नहीं मैं जानना चाहता था लेकिन घबराहट इतनी थी कि कुछ सूझ नहीं रहा था। दूसरे कमरे के दरवाज़े के पर्दे की ओट से झांकती लाल चेहरे की दो आंखें मुझे घूर रही थी... उसकी मां थी वो। मैं बहुत घबरा गया था... बिना कुछ कहे वहां से हटा और सीधा अपने कमरे में आ गया था। मैंने तय फैसला कर लिया था कि उन लोगों को घर से निकाल दूंगा। सुबह होते ही मैंने उस ब्रोकर कुकरेती को फोन किया जो इन लोगों को लाया था -



- “हैलो कुकरेती, ये बताओ, ये लोग तुम्हें कहां मिले थे? कोई जानकारी है इनके बारे में?”

- क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम हुई क्या

- प्रॉब्लम होने का वेट करूं... हैं... अरे यार ना इनकी हिस्ट्री पता है ना जौगरफी... पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं.. क्या करते हैं...

- अरे सर अब देखिए, हमने तो पहले ही आपको बोला था कि इनका कागज़ पत्तर कुछ है नहीं। ये तो पहले ही बता दिया था आपको कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है... फिर आप ही ने ओके किया....

- तो तुम्हें इनके बारे में क्या पता है?...

​​​​​- सर, देखिए पता तो मुझे कुछ नहीं है, बस ये मालूम है कि इनका बाप जो था वो कुछ साल पहले अपने वही झारग्राम के गांव से यहां आया था... एक बर्फ के कारखाने में काम मिल गया था... वो फैक्ट्री में बर्फ की सिल्लियों में बुरादा लगाता था... या ऐसा कुछ काम था उसका... पर एक दिन फैक्ट्री में एक हादसा हो गया और वो... बर्फ के एक सांचे में गिर गया... किसी को पता भी नहीं चला और वो बर्फ के साथ जम गया था... अगले दिन जब देखा गया तो बर्फ की सिल्ली के अंदर जमा हुआ था। बड़ी दर्दनाक मौत थी उसकी... मौत से कुछ हफ्ते पहले ही उसने इन दोनों को गांव से बुलाया था कि यहीं आ जाओ... अब ये लोग आ तो गए पर बुलाने वाला दुनिया से चला गया। तो ये कुछ काम वाम करते हैं... बस इतना ही जानता हूं.... तो ले आया आपके पास...

Advertisement

मैंने कहा, “वो सब छोड़ो पर मुझे ये घर दो हफ्ते में खाली चाहिए” वो पूछता रहा क्या बात है, पर मैंने उसे कुछ नही कहा। ये भी डर था कि बता देता कि कुछ तंत्र-वंत्र का चक्कर है तो मार्केट में बात फैल जाती और प्रॉपर्टी के रेट गिर जाते।

ब्रोकर ने उन्हें शायद अगले दिन ही कह दिया था मकान खाली करने को इसलिए मैंने महसूस किया कि वो लड़का होरो... उसके चेहरे पर एक गुस्सा सा दिखाई देता था मेरे लिए। जब मैं दफ्तर से कभी घर में दाखिल हो रहा होता तो देखता कि वो घर से निकल रहा है... हम बिल्कुल बराबर से निकलते तो वो मुझे ऐसे देखता ... जैसे खा जाएगा। वो अपनी अपनी कबीलाई ज़बान में कुछ बड़बड़ाता भी था... और गले में एक पत्थऱ का हार जैसा पहन रखा था उसने जिसे वो अपनी उंगले से खेलता रहता था। जैसे आम तौर पर लोग किसी को चिढ़ाने के लिए एक जेश्चर करते हैं कि गले में हाथ चलाते हुए पास से घूरते हुए निकलते हैं... उस तरह। पर एक बात जो मैंने ग़ौर की... उस लड़के के गले में जो पत्थऱ था... उस पर वही डिज़ाइन था जो उस दिन मैंने उसके घर के फर्श पर देखा था। जो सिंदूर से बनाया गया था। वो निशान मेरे ज़हन में ठहर गया था।

एक शाम मैंने कंप्यूटर के सामने बैठते हुए उसने निशान को सर्च किया... ये जानने के लिए कि इसका मतलब क्या है... मैंने इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट पढ़ना शुरू किये... काफी पीछे की एक पेज पर एक आर्टिकल दिखाई दिया इस तस्वीर में वही निशान बना था जो मैंने उस रात जमीन पर देखा था। मैंने पढ़ना शुरू किया तो जाना वो पढ़कर मेरी रूह कांपने लगी। लिखा था आर्टिकल के मुताबिक वह निशान 18 वीं शताब्दियों के आदिवासी समुदाय का निशान था जो समूरा नाम के भगवान को पूछते थे... यह माना जाता था कि उनके पूजने पर मरे हुए लोग जिंदा किए जा सकते हैं... हां तू तो क्या होरो और उसकी मां..... मेरी सांस गले में अटकी जा रही थी। मैं कुछ देर बाद मैं उस फ्लैट के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे हाथ में डुप्लीकेट चाबी थी और इत्तेफाक अच्छा था कि वह दोनों घर में नहीं थे। उस अंधेरे फ्लोर पर मैंने दरवाजे की की हॉल में चाबी लगाइए और धक्का देकर दरवाजा खोला। अजीब सी महक नाक में भर आई। मैंने देखा कि फर्श पर वह सितारा अब तक बना हुआ था और उसके किनारे पिघली हुई मोमबत्तियां थी। कमरे में कोई नहीं था लेकिन फिर भी जाने क्यों वहां तमाम लोगों के आसपास होने का अहसास हो रहा था कि मैंने नज़र उठा कर ऊपर देखा.... मेरे होश उड़ गए.... कमरे में छत पर एक साया सा घूम रहा था... जैसे काला धुआं का एक टुकड़ा कमरे के अंदर आ गया हो। वह अजीब-अजीब से आकार ले रहा था... यह क्या था मेरे खून में चिंगारियां दौड़ रही थी... वह डरावनी आवाज निकाल रहा था। मैंने कांपते हुए लाइट जलाई तो अब कोई नहीं था। पूरा घर एक मुर्दा खामोशी से गूंज रहा था। फलों के सड़ने की बदबू थी या पता नहीं क्या... जी मतलाने लगा.... मैं मुंह पर हाथ रखे दूसरे कमरे में पहुंचा तो वहां जमीन पर तीन बिस्तर लगे थे... किनारे कुछ किताबें थी अगरबत्तियां और कुछ जंगली पौधे जिनमें से आधे जले हुए थे... शायद किसी अनुष्ठान के लिए ... रसोई से होते हुए मैं पीछे वाले कमरे में पहुंचा तो वहां वह डीप फ्रीजर रखा था.... अंधेरा था वहां मैं उसके पास से गुजरने लगा तो मैं रुक गया.... पता नहीं क्यों सोचा कि इसे खोल कर देखते हैं... उसे खोला और जो देखा... मेरी रूंह कांप गयी... और चीख निकल गयी... डीप फ्रीज़र के अंदर एक लाश पड़ी थी... एक अधेड़ आदमी की लाश... मैं हड़बड़ा कर पीछे हटा तो गिर गया.... छत पर नजर गई तो वहां बहुत से बादल जैसे साय घूम रहे थे मैं जोर से चीखने लगा... इतना तेज कि शायद पूरी बिल्डिंग में मेरी चीख गूंज गई... मैं डर के मारे रोने लगा... भागने के लिए किसी तरह खड़ा हुआ कि उस गल चुकी लाश पर दोबारा नजर गई... उसकी खाल सिकुड़ गई थी... उसकी खाल में हलका नीलापन था। अब मैं समझ गया था कि मौत के बाद होरो ने अपने पिता की लाश इसी फ्रीजर में रखी ताकि वो उसे दोबारा ज़िंदा कर सकें अपनी मान्यता के मुताबिक... मैं भागने को हुआ कि तभी दूसरे कमरे से आहट हुई.... शायद कोई दरवाजे पर था कि मैं लड़खड़ाते हुए कमरे में पहुंचा तो देखा कि उसकी मां दरवाजे पर थी उसकी आंखों में बेइंतहां गुस्सा था। होरो भी वहीं आ गया। दोनों भयानक तरीके से दांत पीस रहे थे कि अचानक होरो ने मुझ पर हमला कर दिया... वो मेरा गला दबा रहा था और उसकी मां मेरा पैर का अंगूठा अपने दांतो से काटने लगी... मैं दर्द से चीख रहा था पैर से ख़ून टपकता हुआ उसके चेहरे पर जा रहा था..... मैं होश खो रहा था... आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था तभी मैंने एक आवाज़ सुनी.... कुछ लोग हमारी आवाज़ सुनकर आ गयी थे.... लेकिन मैं उसी वक्त बेहोश हो गया।

Advertisement

आंख खुली तो सुबह की हल्की रोशनी थी मैं बिस्तर पर था डॉ मेरे बगल में खड़े थे और सिरहाने बैठी मेरी पत्नी की आंखों में आंसू थे... कि कुछ सोसायटी वाले भी थे जिन्होंने बताया गया कि पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में करके उन दोनों मां-बेटे को अंधविश्वास फैलाने और दूसरी कुछ धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था। मेरा बयान अगले दिन लिया जाएगा मैंने अपना ज़ख्मी पैर देखा उस पर दांत के निशान थे.... तकलीफ हो रही थी... जो कुछ हुआ था इतना भयानक था कि मैं उसे पूरी जिंदगी याद रखने वाला था कि .... और एक सीख मुझे मिल गई थी कि अब लालच में आकर कभी भी बिना जाने समझे किसी को नहीं देना है ... किराए का मकान....



इसी तरह की कहानियां अपने फोन पर सुनने के लिए अपने फोन पर खोलें SPOTIFY या APPLE PODCASTS और सर्च करें

---- समाप्त ----