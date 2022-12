साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10 'English' में अश्विन, अमी, दाजी, विक्रम और हिंदोल के अलावा और किनकी पुस्तकें

भारतीय मीडिया जगत में जब 'पुस्तक' चर्चाओं के लिए जगह छीजती जा रही थी, तब इंडिया टुडे समूह के साहित्य के प्रति समर्पित डिजिटल चैनल 'साहित्य तक' ने हर दिन किताबों के लिए देना शुरू किया. इसके लिए एक खास कार्यक्रम 'बुक कैफे' की शुरुआत की गई... और इसी 'बुक कैफे टॉप 10' की शृंखला में आज 'भाषा-आलोचना' की पुस्तकें.

साल 2021 की जनवरी में शुरू हुए 'बुक कैफे' को दर्शकों का भरपूर प्यार तो मिला ही, भारतीय साहित्य जगत ने भी उसे खूब सराहा. तब हमने कहा था- एक ही जगह बाजार में आई नई किताबों की जानकारी मिल जाए, तो किताबें पढ़ने के शौकीनों के लिए इससे लाजवाब बात क्या हो सकती है? अगर आपको भी है किताबें पढ़ने का शौक, और उनके बारे में है जानने की चाहत, तो आपके लिए सबसे अच्छी जगह है साहित्य तक का 'बुक कैफे'.

हमारा लक्ष्य इन शब्दों में साफ दिख रहा था- "आखर, जो छपकर हो जाते हैं अमर... जो पहुंचते हैं आपके पास किताबों की शक्ल में...जिन्हें पढ़ आप हमेशा कुछ न कुछ पाते हैं, गुजरते हैं नए भाव लोक, कथा लोक, चिंतन और विचारों के प्रवाह में. पढ़ते हैं, कविता, नज़्म, ग़ज़ल, निबंध, राजनीति, इतिहास, उपन्यास या फिर ज्ञान-विज्ञान... जिनसे पाते हैं जानकारी दुनिया-जहान की और करते हैं छपे आखरों के साथ ही एक यात्रा अपने अंदर की. साहित्य तक के द्वारा 'बुक कैफे' में हम आपकी इसी रुचि में सहायता करने की एक कोशिश कर रहे हैं."

हमें खुशी है कि हमारे इस अभियान में प्रकाशकों, लेखकों, पाठकों, पुस्तक प्रेमियों का बेपनाह प्यार मिला. इसी वजह से हमने शुरू में पुस्तक चर्चा के इस साप्ताहिक क्रम को 'एक दिन, एक किताब' के तहत दैनिक उत्सव में बदल दिया. साल 2021 में ही हमने 'साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10' की शृंखला भी शुरू की. उस साल हमने केवल अनुवाद, कथेतर, कहानी, उपन्यास, कविता श्रेणी में टॉप 10 पुस्तकें चुनी थीं.

साल 2022 में हमें लेखकों, प्रकाशकों और पुस्तक प्रेमियों से हज़ारों की संख्या में पुस्तकें प्राप्त हुईं. पुस्तक प्रेमियों का दबाव अधिक था और हमारे लिए सभी पुस्तकों पर चर्चा मुश्किल थी, इसलिए 2022 की मई में हम 'बुक कैफ़े' की इस कड़ी में 'किताबें मिली' नामक कार्यक्रम जोड़ने के लिए बाध्य हो गए. इस शृंखला में हम कम से कम पाठकों को प्रकाशकों से प्राप्त पुस्तकों की सूचना दे पाते हैं.

आपके प्रिय लेखकों और प्रेरक शख्सियतों से उनके जीवन-कर्म पर आधारित संवाद कार्यक्रम बातें-मुलाकातें और किसी चर्चित कृति पर उसके लेखक से चर्चा का कार्यक्रम 'शब्द-रथी' भी 'बुक कैफे' की ही एक कड़ी का हिस्सा है.

साल 2022 के कुछ ही दिन शेष बचे हैं, तब हम एक बार फिर 'साहित्य तकः बुक कैफे टॉप 10' की चर्चा के साथ उपस्थित हैं. इस साल कुल 17 श्रेणियों में टॉप 10 पुस्तकें चुनी गई हैं. साहित्य तक किसी भी रूप में इन्हें कोई रैंकिंग करार नहीं दे रहा. संभव है कुछ बेहतरीन पुस्तकें हम तक पहुंची ही न हों, या कुछ पुस्तकों की चर्चा रह गई हो. पर 'बुक कैफे' में शामिल अपनी विधा की चुनी हुई ये टॉप 10 पुस्तकें अवश्य हैं.

पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की 'साहित्य तक' की कोशिशों के प्रति सहयोग देने के लिए आप सभी का आभार.

साहित्य तक 'बुक कैफे-टॉप 10' English Books ये हैं

* 'Reading Sri Aurobindo', गौतम चिकरमाने और देवदिप गांगुली द्वारा संपादित यह पुस्तक मानवता के संपूर्ण परिष्कार के लिए समर्पित श्री अरबिंद के संपूर्ण लेखन कार्य, जो लगभग छत्तीस खंडों में संकलित है, के सार तत्व को उनके 21 शोधार्थी, समर्थक, चिंतक, प्रेमी लेखक और विचारकों के लेखों के माध्यम से एक साथ रखती है. श्री अरबिंद ने अपना जीवन मानवता के परिवर्तन के लिए समर्पित कर दिया. अपनी इस जीवन यात्रा में वे कवि, पत्रकार, जेल में बंद क्रांतिकारी, दार्शनिक और कट्टरपंथी रहस्यवादी सहित कई रास्तों को पार करते रहे. श्री अरबिंद के संदेश की प्रासंगिकता हमेशा ही रही है, पर अपने विचारों, चिंतन और गूढ़ आत्म-संदेशों के चलते ये संदेश आम जन के बीच कभी उतने सम्मोहक नहीं रहे, जितने विचारकों, चिंतकों, दार्शनिकों और बौद्धिकों के बीच. यह पुस्तक ज्ञान और प्रज्ञा पर आधारित उन्हीं विचारों के साथ उपस्थित होती है, जिनसे आज के समय का व्यक्ति, समाज और राष्ट्र जूझ रहा है. प्रकाशक: Penguin Random House India.

* 'India's Vaccine Growth Story', सज्जन सिंह यादवः यह पुस्तक भारत की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी को दर्शाती है, और बताती है कि जेनेरियन युग से लेकर कोविड-19 महामारी तक के टीकों की इस यात्रा ने कैसे भारत को टीकाकरण के क्षेत्र में एक महाशक्ति का दर्जा दे दिया. इस पुस्तक में टीकाकरण की शुरुआत से लेकर टीकाकरण पर भारतीय और वैश्विक दृष्टिकोण के कई पहलुओं को शामिल किया गया है. यह पुस्तक भारत के वैक्सीन नेतृत्व, वैक्सीन राष्ट्रवाद, वैक्सीन हिचकिचाहट, उत्सुकता और इक्विटी के साथ-साथ नवीनतम कूटनीतिक रणनीति 'वैक्सीन-मैत्री' की चर्चा के अलावा वैक्सीन मुद्रा और कारोबार को भी परखती है. पुस्तक दशक भर के वैक्सीन विकास चक्र को भी ट्रैक करती है, जो कुछ महीनों के लिए काफी कम हो गया था. पुस्तक का मकसद दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को क्रियान्वित करने वाले भारत की रोमांचक और सावधानीपूर्वक नियोजित यात्रा को पाठकों को ले जाना है. प्रकाशक: SAGE Publishing

* 'Ramayana Unravelled: Lesser Known Facets of Rishi Valmiki’s Epic',अमी गनात्रा: यह पुस्तक वाल्मीकि रामायण में उल्लिखित उन तमाम घटनाओं, पात्रों और सवालों के उत्तर तलाशती है, जो इस महत्त्वपूर्ण ग्रंथ को पढ़ते हुए पाठकों के दिमाग में आते हैं. अमी इस महान ग्रंथ की गहराई में लिपटी अनेक पहेलियों को सुलझाती हैं, और उन कारणों को रेखांकित करती हैं, जिनके चलते यह महाकाव्य आज भी पोषित है, और सराहा जाता है. किसी भी महाकाव्य ने रामायण की तरह लाखों लोगों की चेतना को आप्लावित नहीं किया. राम की कहानी का आकर्षण ऐसा है कि इसने भारतीय उपमहाद्वीप में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक सदियों से अनगिनत रचनाकारों की कल्पना को प्रेरित किया है. जैन कवियों से लेकर भवभूति तक, कम्बन से लेकर गोस्वामी तुलसीदास तक, कई लोगों ने अपनी भाषा में रामायण का पुनर्कथन कर, अपने स्वयं के अनूठे स्वाद का संचार किया है. हालांकि राम की कहानी बहुत प्रिय और प्रसिद्ध है, फिर भी सवाल उठते हैं. यह पुस्तक रामायण से जुड़ी ऐसी ही कुछ प्रमुख चिंताओं को दूर करने की कोशिश करती है. प्रकाशक: Bloomsbury Publishing

* ' Bravehearts of Bharat: Vignettes from Indian History':, इतिहासकार विक्रम संपत कई बार बेहद अछूते पर महत्त्वपूर्ण मसलों को उठाते हैं. उनकी यह पुस्तक भारत के उन पंद्रह साहसी पुरुष और महिलाओं के जीवन संघर्ष को सामने रखती है, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आक्रमणकारियों के जुल्म और चुनौतियों के आगे कभी नहीं झुके, लेकिन स्वतंत्र भारत में उनकी बहादुरी का सही आकलन नहीं हुआ और वे इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए. यह पुस्तक अपने अधिकारों, आस्था और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले पंद्रह महान वीरों की कहानी है, जो हमारे अतीत में लंबे समय से भुलाए गए और ज्यादातर उपेक्षित रहे. यह भारत के पंद्रह गुमनाम महानायकों और महानायिकाओं के जीवन, समय और कार्यों की पड़ताल करते हुए, उन योद्धाओं के अप्रतिम योगदान पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने न केवल देश की सरंक्षा के लिए एक कवच का काम किया किया, बल्कि युद्ध के मैदान में फूट पड़े, ताकि देश के स्वाभिमान की लौ जलाए रखी जा सके. प्रकाशक: Penguin Viking

* 'The Crash Of A Civilization', कंचन बैनर्जी. यह पुस्तक बताती है कि कैसे विदेशी विचारधाराओं और ताकतों ने भारत भूमि को न केवल सामरिक बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक आधार पर प्रभावित किया. पुस्तक बताती है कि कैसे पहले ईसाई, फिर इस्लामी और बाद में उपनिवेशवादियों, पश्चिमी विचारकों और मार्क्सवादियों के गहरे और दीर्घकालिक प्रभाव ने भारत, उसके समाज और लोगों को प्रभावित किया. पुस्तक पूर्व-इस्लामिक अरब के इतिहास, हूणों के विदेशी हमले और आक्रमण, तुर्कों से लेकर इस्लामी शासकों के शासन, दिल्ली पर कब्जा, ब्रिटिश औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी अत्याचारों का विस्तृत और व्यापक विवरण देती है और बताती है कि कैसे एक महान प्राचीन सभ्यता का पतन हुआ? इसने एक राष्ट्र के शरीर और आत्मा को कैसे कई टुकड़ों में तोड़कर जख्मी कर दिया? और ऐसे में सुधार और पुनरुद्धार का तरीका क्या है? यह पुस्तक ऐसे कई महत्त्वपूर्ण तथ्यों को न केवल उजागर करती है, बल्कि इनसे जुड़े कई सवालों का जवाब भी देती है. प्रकाशक: Prabhat Prakashan

* 'The Wisdom Bridge: Nine Principles to a life that echoes in the hearts of your loved ones': कमलेश डी. पटेल. यह दाजी के नाम से मशहूर उपदेशक की युवा दंपतियों के लिए एक शिक्षाप्रद पुस्तक है. वे इस पुस्तक के माध्यम से परिवारों और व्यक्तियों को बेहतरीन जीवन जीने के लिए नौ सिद्धांत प्रदान करते हैं. ये सिद्धांत आपके बच्चों और आपके प्रियजनों को प्रेरित करते हैं. ये नौ सिद्धांत माता-पिता, भावी माता-पिता, दादा-दादी और इनकी देखभाल करने वालों को आने वाली संतति के के लिए एक संदर्भ सरीखी पुस्तक है, ताकि वे एक पूर्ण और सुखी जीवन निर्माण के साथ अपने जीवन को खुशहाल और संतोषप्रद बना सकें. यह पुस्तक न केवल आपको अपने बच्चों के जीवन को समृद्ध बनाने और जिम्मेदार किशोरों का पालन-पोषण करने में मदद करती है, बल्कि आपके परिवार को एक प्रेरक जीवन जीने के लिए लचीले बंधनों का मार्ग प्रशस्त करती है. प्रकाशक: Penguin Ananda

* 'Diamonds are forever, so are Morals': Autobiography of Govind Dholakia': अरुण तिवारी और कमलेश याज्ञिक. यह पुस्तक एक मामूली किसान के बेटे के 1.8 बिलियन यूएस डॉलर का कारोबारी बनने की गाथा है. यह किसान पुत्र के रूप में जन्मे गोविंद भाई ढोलकिया की जीवन गाथा बताती है, जिनका बेहद शुरुआती जीवन खेतों में काम करते बीता. थोड़ा बड़े हुए तो सूरत में एक हीरे की फैक्ट्री में 106 रुपए महीने की नौकरी की और कई-कई बार तो 14 घंटे से अधिक समय तक काम किया. हीरा तराशने वाले कारीगर के रूप में हुई यह शुरुआत आज उनकी कंपनी 'श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स' के 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार तक पहुंच चुकी है. श्री राम और श्री कृष्ण से प्रभावित ढोलकिया जीवन में कर्म से भी ऊपर भाग्य को मानते हैं और ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करते हैं. उनकी कंपनी का मूल मंत्र है 'अ प्रॉब्लम इज अ प्रोग्रेस' अर्थात जहां प्रॉब्लम होगी, प्रोग्रेस भी वहीं सम्भव है. देश में हीरा उद्योग के महारथी गोविंद ढोलकिया की यह जीवनगाथा काफी प्रेरक है. प्रकाशक: Penguin Enterprise

* 'Sing, Dance and Pray: The Inspirational Story of Srila Prabhupada Founder-Acharya of ISKCON', हिंदोल सेनगुप्ता की यह पुस्तक इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के बहाने एक ऐसे व्यक्ति के साहस और जूनून को उजागर करती है, जिन्होंने सत्तर साल की उम्र में महज चालीस रुपयों के साथ अमेरिका की यात्रा की और केवल दस साल के अंदर अपने द्वारा स्थापित मंदिरों से दुनिया के सभी महाद्वीपों में गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की पताका फहरा दी. उनके मंदिरों में गाया जाने वाला 'हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे' का कीर्तन आज इस भूमंडल पर हर समय कहीं न कहीं उच्चारा जाता है. हिंदोल की किताब बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे अभयचरण डे के अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बन जाने की कथा तो कहती ही है, इसके साथ ही महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसी शख्सियतों और स्वतंत्रता आंदोलन पर डे के विचार तथा हिप्पी समाज, पश्चिमी जगत और द बीटल्स के जॉर्ज़ हैरिसन के साथ उनके प्रयोग और जुड़ाव की गाथा भी बताती है. प्रकाशक: Penguin Ananda

* 'The Magicians of Mazda', यह भारत के मास्टर स्टोरी टेलर अश्विन सांघी का भारत सीरीज का उपन्यास है, जिसकी कहानी शुरू होती है, आज से लगभग चौदह सौ साल पहले 720 सीई में, जब गुजरात में संजन बंदरगाह पर नावों का एक बेड़ा रुकता है, जिसमें अठारह हजार भयभीत आत्माएं सवार हैं, ये सभी ईरान के उमय्यद खिलाफत की क्रूरता से भाग कर आए हुए होते हैं और संस्कृत से मिलती जुलती भाषा में प्रार्थनाओं का जाप करते हैं. ये अपने महायाजक के साथ भगवान अहुरा मज़्दा को धन्यवाद देने के लिए पवित्र अग्नि का अभिषेक करते हैं, जो उन्हें एक नए घर और नई आशा की ओर लेकर आया है. वे उस अग्नि लौ को चिंगारी देने के लिए एक रहस्यमय पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसके चमत्कारी गुणों या उत्पत्ति के बारे में उस समय कम ही लोग जानते थे. समय और भूगोल के बीच चतुराई से आवाजाही करते हुए मज़्दा के जादूगरों की इस कहानी के साथ लेखक अपने पाठकों को इस्लामिक जिहाद, मैसेडोनियन प्रतिशोध, अकेमेनिड महिमा, मसीहाई जन्म, आर्यन विद्वता के युगों के दौर से गुजरते हुए वैदिक स्रोत तक अतीत की उस यात्रा पर ले जाता है, जहां से यह सब शुरू हुआ था. प्रकाशक: HarperCollins

* 'Fearless Governance', डॉ किरण बेदी, यह पुस्तक शासन की कठोर वास्तविकताओं का एक रहस्योद्घाटन है. यह डॉ बेदी की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में लगभग पांच वर्षों की सेवा की जमीनी वास्तविकताओं पर आधारित है. पुडुचेरी की राज्यपाल और भारतीय पुलिस सेवा में 40 वर्षों के विशाल अनुभव वाली बेदी जिम्मेदार शासन की सही प्रथाओं का हमेशा पालन करती रही हैं, पर उनके नाम के साथ शायद बवाल जुड़ा हुआ है. पुडुचेरी में उन्हें गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री और काफी हद तक न्यायपालिका का भी समर्थन हासिल था, इसलिए उन्होंने वहां जो फैसले लिए उन्हें इस पुस्तक में दर्ज किया है. यह पुस्तक नेतृत्व के माध्यम से टीम भावना, सहयोग, वित्तीय विवेक, प्रभावी पुलिसिंग, सेवाओं में बंधन और निर्णय लेने के बेदी के अनुभवों से भरी है, जो सुशासन और नेतृत्वकर्ताओं के लिए उपयोगी पुस्तक है. इसे पढ़ने के दौरान बेदी की समूची गतिविधि को देखने, सुनने और महसूस करने जैसा आभास होता है. पुस्तक की खास बात यह है कि इसे तस्वीरों, ग्राफिक्स और लघु वीडियो के साथ चित्रित किया गया है, जिसे क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जा सकता है. प्रकाशक: Diamond Books

सभी लेखकों, प्रकाशकों, अनुवादकों को बधाई!