साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10: वर्ष 2025 में भी Engish लेखकों ने छोड़ी छाप, Best 10 English Books

भारत में अंग्रेजी की शानदार और पठनीय पुस्तकों का सिलसिला वर्ष 2025 में बदस्तूर जारी रहा. इतनी विधाओं में, इतने लेखकों की इतनी उम्दा पुस्तकें इस वर्ष भी प्रकाशित हुईं कि 'साहित्य तक: बुक कैफे टॉप 10' की कविता, कहानी, उपन्यास को छोड़ शायद ही कोई ऐसी श्रेणी हो, जिसमें अंग्रेजी के प्रकाशन न हों. वर्ष 2025 की श्रेष्ठ English Books की नीचे दी गई सूची को आप देखेंगे, तो पाएंगे कि इनमें जीवन हर क्षेत्र पर पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं. चाहे वह इतिहास हो, विज्ञान हो, विचारधारा हो, साहित्य, समाज या प्रेरक... इनमें 'Tipu Sultan: The Saga of Mysore's Interregnum', 'Echoes of Eternity', 'Life on Mars', 'The Chola Tigers: Avengers of Somnath' और 'Space the India story'भी शामिल हैं. ये और इनके अलावा और कौन सी कृतियां हैं इस सूची में हैं, इन्हें यहां देखिए....

***

पुस्तकें आपको बताती हैं, जताती हैं, रुलाती हैं. वे भीड़ में तो आपके संग होती ही हैं, आपके अकेलेपन की भी साथी होती हैं. शब्द की दुनिया समृद्ध रहे, आबाद हो, फूले-फले और उम्दा पुस्तकों के संग आप भी हंसें-खिलखिलाएं, इसके लिए इंडिया टुडे समूह ने अपने डिजिटल चैनल 'साहित्य तक' पर वर्ष 2021 में पुस्तक-चर्चा कार्यक्रम 'बुक कैफे' की शुरुआत की थी... आरंभ में सप्ताह में एक साथ पांच पुस्तकों की चर्चा से शुरू यह कार्यक्रम आज अपने वृहत स्वरूप में सर्वप्रिय है.

भारतीय मीडिया जगत में जब 'पुस्तक' चर्चाओं के लिए जगह छीजती जा रही थी, तब 'साहित्य तक' के 'बुक कैफे' में लेखक और पुस्तकों पर आधारित कई कार्यक्रम प्रसारित होते हैं. इनमें 'एक दिन एक पुस्तक' के तहत हर दिन पुस्तक चर्चा; 'नई पुस्तकें' कार्यक्रम में हमें प्राप्त होने वाली हर पुस्तक की जानकारी; 'शब्द-रथी' कार्यक्रम में लेखक से उनकी सद्य: प्रकाशित कृतियों पर बातचीत; और 'बातें-मुलाकातें' कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ रचनाकार से उनके जीवनकर्म पर संवाद शामिल है.

'साहित्य तक' पर हर शाम 4 बजे प्रसारित हो रहे 'बुक कैफे' को प्रकाशकों, रचनाकारों और पाठकों की बेपनाह मुहब्बत मिली है. 'साहित्य तक' ने वर्ष 2021 से 'बुक कैफे टॉप 10' की शृंखला शुरू की तो उद्देश्य यह रहा कि उस वर्ष की विधा विशेष की दस सबसे पठनीय पुस्तकों के बारे में आप अवश्य जानें. 'साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10' की यह शृंखला इसलिए भी अनूठी है कि यह किसी वाद-विवाद से परे सिर्फ संवाद पर विश्वास करती है. इसीलिए हमें साहित्य जगत, प्रकाशन उद्योग और पाठकों का खूब आदर प्राप्त होता रहा है. यहां हम यह भी स्पष्ट कर दें कि यह सूची केवल बेहतरीन पुस्तकों की सूचना देने भर तक सीमित है. यह किसी भी रूप में पुस्तकों की रैंकिंग नहीं है.

'बुक कैफे' पुस्तकों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता और श्रमसाध्य समर्पण के साथ ही हम पर आपके विश्वास और भरोसे का द्योतक है. बावजूद इसके हम अपनी सीमाओं से भिज्ञ हैं. संभव है कुछ बेहतरीन पुस्तकें हम तक न पहुंची हों, यह भी हो सकता है कुछ श्रेणियों की बेहतरीन पुस्तकों की बहुलता के चलते या समयावधि के चलते चर्चा में शामिल न हो सकी हों... फिर भी हमारा आग्रह है कि इससे हमारे प्रिय दर्शकों, पुस्तक प्रेमी पाठकों के अध्ययन का क्रम अवरुद्ध नहीं होना चाहिए. आप खूब पढ़ें, पढ़ते रहें, पुस्तकें चुनते रहें, यह सूची आपकी पाठ्य रुचि को बढ़ावा दे, आपके पुस्तक संग्रह को समृद्ध करे, यही कोशिश है, यही कामना है.

पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने की 'साहित्य तक' की कोशिशों को समर्थन, सहयोग और अपनापन देने के लिए आप सभी का आभार.

***

साहित्य तक 'बुक कैफे-टॉप 10' वर्ष 2025 की 'English' की श्रेष्ठ पुस्तकें हैं ये-

***

* Tipu Sultan: The Saga of Mysore's Interregnum (1760–1799) | Vikram Sampath

- टीपू सुल्तान की विवादास्पद विरासत 4 मई 1799 को मृत्यु के दो सदी बाद भी भारत की राजनीति को उलझाए हुए है. भारत के सैन्य इतिहास का रहस्यमयी योद्धा विचारकों, इतिहासकारों, उनके प्रशंसकों और विरोधियों के लिए अलग-अलग अर्थ रखते हैं. संयोग से सत्ता पाने वाले टीपू के पिता हैदर अली ने 1761 में वाडेयारों से मैसूर छीना. पिता-पुत्र ने ब्रिटिशों से चार एंग्लो-मैसूर युद्ध लड़े; पहले दो में हैदर ने कंपनी को घुटने टेकने पर मजबूर किया. विजय के मद में टीपू ने मालाबार, कूर्ग आदि पर आक्रमण कर विनाश, धर्मांतरण और मंदिर-विध्वंस की शृंखला छोड़ी. कुशल प्रशासक और साहसी होने पर भी धार्मिक मुद्दों पर टीपू की मूर्खता और दुस्साहस ने उनके पिता के दौर में स्थापित हिंदू-मुस्लिम एकता के संतुलन को भंग कर दिया. अठारहवीं सदी के शासक का सामाजिक प्रतिवेदन किसी भी तरह स्वच्छ नहीं कहा जा सकता. सम्पत की पुस्तक यह बताती है कि समय टीपू को चाहे जिस भी रूप में याद करे, इतिहास के लिए दक्षिण भारत के इस सर्वशक्तिमान शासक और ख्याति प्राप्त सैन्य वीर की स्थिति को नकार पाना असंभव है. टीपू सुल्तान के जीवन और दक्षिण भारत के कालखंड पर अपनी तरह का यह अनोखा काम है.

- प्रकाशकः Vintage Books

***

* Echoes of Eternity: A Journey Through Indian Thought from the Rigveda to the Present | Pavan K Varma

- भारत की सभ्यता और विचार की शक्ति उसकी 'मौलिक सोच' है. यह क्षमता वह आधार रही है जिस पर भारतीय लोग समय की शुरुआत से ही जीवित और विकसित हुए हैं. अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे कि ग्रीक, रोमन, फ़ारसी, असीरियन और यहां तक कि शास्त्रीय समझी जाने वाली चीनी सभ्यता के साथ भी ऐसा नहीं था. जो चीज़ हमारी सभ्यता को अलग बनाती है, वह है बौद्धिक पूछताछ, खोज और नवीनीकरण की एक निश्चित क्षमता. इसी ने भारतीय विचारों की महान धारा को प्राचीनता, निरंतरता, विविधता, आत्मसात और परिष्कार के शिखर प्रदान किए हैं. वर्मा अपनी पुस्तक में उन्हीं विशाल वैचारिक कैनवास के कुछ परिमाण को पकड़ने का प्रयास करते हैं. इसकी व्यापकता कम से कम 7,000 वर्षों की अवधि तक जाती है. ऋग्वेद से लेकर दार्शनिक ओशो तक इस संकलन में शामिल हैं. यह पुस्तक दर्शन, तत्वमीमांसा, धर्म, मूल्य, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, साहित्य, कविता और सौंदर्यशास्त्र से लेकर सामाजिक परिवर्तन और नवीनीकरण तक विस्तारित है. इसका वैचारिक, भौगोलिक विस्तार हिमालय से कन्याकुमारी, द्वारका से पुरी और पूर्वोत्तर तक व्याप्त है. प्राचीन नासदीय सूक्त से लेकर जाति और राष्ट्र के बारे में बीसवीं सदी की चर्चाओं तक, यह भारतीय दार्शनिक और राजनीतिक विचारों का एक ऐसा संकलन है जो बुद्धिमान और विविधतापूर्ण, चिंतनशील और उत्तेजक हर उस रचना को, चाहे वह संस्कृत छंद हो, उर्दू कविता हो या सियासी भाषण हो, हर उस बौद्धिक विचार का जिक्र करता है, जो हमारी भारतीयता को परिभाषित करता है.

- प्रकाशकः Westland Books

***

* Scaling Mount UPSC: Inspiring Stories of Young IAS Officers | Sajjan Yadav

यह पुस्तक उन आईएएस अधिकारियों की प्रेरणादायक कहानियाँ प्रस्तुत करती है, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद, अपनी लगन और दृढ़ संकल्प से दुनिया की इस सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा पर विजय प्राप्त की, सिक्किम की एक नेत्रहीन लड़की से लेकर केरल के एक सरकारी क्लर्क, कश्मीर के एक दूरदराज गाँव के एक लड़के से लेकर राजस्थान के एक आईआईटी स्नातक तक- यह पुस्तक सात ऐसे दृढ़ निश्चयी युवाओं की अनूठी कहानियाँ समेटे हुए है, जिन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा को सफलतापूर्वक पार किया, यह पुस्तक उन रणनीतियों और सफलता के मंत्रों का भी सारांश प्रस्तुत करती है जिन्होंने इन असाधारण व्यक्तियों को विजय की ओर अग्रसर किया. यह पुस्तक सिविल सेवा की तैयारियों में जुटे युवाओं और उसके उम्मीदवारों के लिए अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है, और बताती है कि इस परीक्षा में कामयाबी मनुष्य की योग्यता, उसकी दृढ़ता, समर्पण और सपनों की शक्ति का प्रमाण है. पुस्तक में शामिल उद्धरण अपने पाठकों को चाहे वे सिविल सेवा की तैयारी जुटे हों या फिर किसी भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए, दृढ़ता और लगन का पाठ पढ़ाने के साथ ही अपने सपनों का पीछा करने की प्रेरणा भी देती हैं.

- प्रकाशकः Penguin Prakashan

***

* Life on Mars | Namita Gokhale

1984 में अपने पहले उपन्यास 'पारो: ड्रीम्स ऑफ पैशन' से ही धूम मचा देने वाली गोखले की रचनाएं किसी समरस, सरल नियम का पालन नहीं करतीं. उनकी नायिकाएं चुनौतियों और बंदिशों का सामना करने से नहीं डरतीं. वे जीवन की सुंदरता को उसके बेतुकेपन, मोह और दुखों को समान ईमानदारी से स्वीकारती हैं, उनकी बात करती हैं. कभी कोमल, तो कभी निर्मम, कभी हास्यपूर्ण तो कभी दिल दहला देने वाली सच्चाई के बीच भी हमेशा सम्मोहक उनकी रचनाएं मानव अस्तित्व के कई बड़े प्रश्न उठाती हैं: जैसे प्रेम, वासना, मृत्यु और भाग्य. दो खंडों में 'प्रेम और अन्य विक्षिप्तताएँ' और 'महाभारत का दर्पण' में विभाजित ये पंद्रह कहानियां जीवन की नदी में निरंतर डूबने-उतराने वाले स्त्री-पुरुषों की गाथा हैं. इनमें कोविड महामारी के दौरान दो अकेले लोगों का अल्पकालिक मिलन, एक महिला को अपने अनुपस्थित बेटों की ही उम्र के एक असामान्य युवक का साथ, कुरुक्षेत्र युद्ध के नरसंहार के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी कुंती और गांधारी का अपने निजी दुखों से उबरने का प्रयास, और नल और दमयंती जैसे अभागे प्रेमियों की गाथा जैसे आधुनिक, पौराणिक पृष्ठभूमि वाली रोचक गाथाएं शामिल हैं.

- प्रकाशकः Speaking Tigers

***

* The Chola Tigers: Avengers of Somnath | Amish, Ram Sivasankaran & Bhavna Roy

- जगह उनकी मर्ज़ी की होगी.

समय भी उनकी मर्ज़ी का होगा.

लेकिन भारतीय अपना बदला ज़रूर लेंगे

यह किताब इसी अंदाज में शुरू होती है. यह 1025 ई. के भारत की कहानी है. जब आक्रांता महमूद ग़ज़नी ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को चकनाचूर कर दिया था, और इस अभियान में हज़ारों लोगों का कत्लेआम कर दिया था. उसे लगता था कि उसने भारत की आत्मा को कुचल दिया है, भारतीय गौरव को भस्म कर दिया है. लेकिन विनाश की उसी राख के बीच पांच लोगों ने एक शपथ ली. इन पांचों में - एक तमिल योद्धा, एक गुजराती व्यापारी, भगवान अय्यप्पा का एक भक्त, मालवा का एक विद्वान सम्राट और पृथ्वी पर तब के सबसे शक्तिशाली भारतीय सम्राट राजेंद्र चोल- एक खतरनाक अभियान पर निकलने और आक्रमणकारी के राज्य के हृदय पर प्रहार करने का संकल्प लेते हैं. यह पुस्तक चोल साम्राज्य की भव्यता से लेकर ग़ज़नी के रक्तरंजित दरबार के अंधकार तक एक भयंकर प्रतिशोध की रोमांचक कहानी है. यह कहानी दर्द से उपजी एकता की, निराशा से जन्मे साहस की और धर्म बन जाने वाले प्रतिशोध की है.

- प्रकाशकः Harper Fiction

***

* No Place to Call My Own | Alina Gufran

- जब उदासीनता ही जीने का तरीका बन जाए तो कोई किसी से कैसे घुल-मिल सकता है? जब कोई स्वयं से परायापन महसूस करने लगे, तो वह किसी समूह का हिस्सा कैसे बने? यह कृति ऐसे ही सवालों से जूझती है. यह पुस्तक इस अस्थिर और परिवर्तनशील दुनिया में मिलेनियल पीढ़ी की बेचैनी की एक अंतरंग और दिल को छू लेने वाली गाथा है. इस पीढ़ी का युवा, अपने को एक ऐसे समाज में फंसा हुआ महसूस करता है, जो उसके धर्म, यौनिकता, महत्त्वाकांक्षा और आत्मसम्मान के बारे में न केवल लगातार धारणाएं बनाता रहता है बल्कि उसे तुरंत नीचा दिखाने लगता है. पुस्तक की नायिका सोफिया के साथ हम शहरों और कस्बों की ऐसी यात्रा पर चलते हैं, जब वह नए का सामना करते हुए पुराने को समझने की कोशिश करती है. लेकिन उसका हर कदम अपने साथ अराजकता लेकर आता है. वह अपने माता-पिता के विवाह के विघटन के साथ ही इक्कीसवीं सदी के भारत की राजनीतिक उथल-पुथल, #MeToo आंदोलन, 2020 के दिल्ली दंगे और वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि में- मेधा के साथ एक ऐसी जटिल, कांटों भरी दोस्ती को निभाने में लगी है, जो खुद की परेशानियों से जूझ रही एक समलैंगिक कलाकार है. सोफिया की यह यात्रा केवल उसकी अपनी ही नहीं, बल्कि उन सभी युवतियों की यात्रा है, जो खुद को 'बीच में फंसी' पाती हैं- जो पीछे हटने में असमर्थ हैं और अनुरूप होने से इनकार करती हैं.

- प्रकाशकः Tranquebar वेस्टलैंड बुक्स

***

* Casting the Buddha | Shashank Shekhar Sinha

- भारत में बौद्ध धर्म की जड़ें कैसे जमीं, इसकी कहानी प्राचीन स्तूपों, मंदिरों, मठों और गुफाओं में समाई हुई है. यह पुस्तक मनमोहक महाबोधि मंदिर, जटिल सांची स्तूपों, अजंता के जीवंत भित्ति चित्रों, नालंदा के भव्य खंडहरों और उससे आगे की समृद्ध इतिहास की यात्रा पर ले जाती है; और यह बताती है कि इन जगहों ने कला, दर्शन, भक्ति और राजनीति को आपस में घुलने-मिलने के लिए अपने कालखंड में कैसे अद्वितीय वातावरण प्रदान किया? लेखक बुद्ध के पदचिह्नों का अनुसरण करते हैं, जब वे ज्ञान प्राप्ति और शिक्षा से एक ऐसे विचार तक पहुंचे जिसने इन भव्य स्मारकों के निर्माण को प्रेरित किया. इनमें से कुछ अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं. ये स्मारक भारत को बौद्ध धर्म के संरक्षक और अपने बौद्ध पड़ोसियों के लिए एक राजनयिक सहयोगी के रूप में मजबूती से स्थापित करके वैश्विक राजनीति में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. पुस्तक से बौद्ध जीवन के साथ उस कालखंड की एक झलक देती है और बताती है कि कैसे इन लुभावनी जगहों ने राजाओं, भिक्षुओं, व्यापारियों और आम लोगों के लिए समान रूप से सुरक्षित ठिकाने के रूप में सदियों के उथल-पुथल भरे इतिहास को संजोया है. उम्दा शोध, रोचक शैली और चित्रों से भरपूर यह पुस्तक मानव और पत्थर के संग-साथ की कहानी भी है.

- प्रकाशकः Macmillan

***

* Space the India story | Dinesh C Sharma

यह पुस्तक अंतरिक्ष में भारत और भारतीयों के सफलता रोमांचक कहानी कहती है. पुस्तक अतीत के उन तथ्यों और प्रयासों पर प्रकाश डालती है कि कैसे एक नव-स्वतंत्र युवा भारत ने अपने नेतृत्वकर्ताओं की वैज्ञानिक दूरदर्शिता के चलते आधुनिक राष्ट्र-राज्य के तौर पर खुद को स्थापित करने के साथ विकासशील दुनिया में अंतरिक्ष अभियानों की अगुआई की. भारत ने बेहद कम खर्च और फुर्तीले इनोवेशन के साथ अनुसंधान की दौड़ में अपने लिए एक शानदार जगह बनाई है. वह अब बड़े देशों के अंतरिक्ष अभियानों वाले क्लब का हिस्सा है. लेखक ने बड़े रोचक ढंग से इस बात का उल्लेख किया है कि कैसे एक विकासशील देश, जो बीसवीं सदी की गरीबी और भूख जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, तब वह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी झंडे गाड़ रहा था. भारत ने चंद्रमा पर अपने मिशन 'चंद्रयान-3' से जो हासिल किया, उसकी लागत क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'ओपेनहाइमर' में लगी लागत से भी आधी थी. लेखक ने पिछले छह दशकों में 'गगनयान' तक पहुंच चुकी भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की इस चौंकाने वाली यात्रा को मानव इतिहास, स्पेस मिशन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष यात्रियों की अनकही कहानी, सितारों की ओर उनकी यात्राएं, और अंतरिक्ष मिशन की सफलताओं और असफलताओं का बेहद दिलचस्प ढंग से दर्ज किया है.

- प्रकाशकः Bloomsbury India

***

* I am on the hit List: Murder and Myth-making in South India | Rollo Roming

5 सितंबर 2017 को दक्षिण भारत की निडर पत्रकार और आंदोलनकारी गौरी लंकेश की बेंगलुरु में उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई. इस हत्या से शहर के लेखकों और लंकेश का करीबी समुदाय हैरान और दुखी रह गया. सदमे में डूबे देश में अचानक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. उनकी हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम सालों बाद भी सुर्खियां बटोर रहे. यह और बात है कि उनके हत्यारों को अब तक सज़ा नहीं मिली. पत्रकार रोलो रोमिग लंकेश की रहस्यमयी हत्या की रोमांचक जांच करते हैं, जो पर्दे के पीछे काम करने वाली संदिग्ध ताकतों के साथ-साथ लोकतंत्र के रक्षकों के साहस और कमज़ोरी को भी उजागर करती है. इस किताब में रोमिग गौरी के जीवन और मृत्यु, राजनीतिक चरमपंथ और निडर लेखकों की गुटबंदी, संगठित अपराध और संदिग्ध धार्मिक समूहों की दुनिया का खुलासा करते हैं. यह पुस्तक चर्च स्ट्रीट की बुक शॉप, आईटी धन से वित्त पोषित नवनिर्मित ऊंची इमारतों, गोवा के एक गुप्त आश्रम और एक अंतरराष्ट्रीय शाकाहारी रेस्तरां श्रृंखला की रसोई तक जाती है, और दो हज़ार साल पहले भारत में सेंट थॉमस की शहादत की कहानी पर भी विचार करने के लिए बाध्य करती है. यह पुस्तक राजनीतिक हत्याओं को प्रेरित करने वाले ध्रुवीकरण और रक्तपात के चक्र की जांच के साथ-साथ लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों के साहस के प्रति एक श्रद्धांजलि भी है, जो शानदार होते हुए भी परेशान करती है.

- प्रकाशकः Context

***

* A Various World: People, Places, Perspectives | Ashok Kumar Bal

यह पुस्तक व्यक्तिगत अनुभूति, आत्मचिंतन, सामाजिक लोकाचार, स्थान और व्यक्तियों के गहन अवलोकन से परिपूर्ण है. पुस्तक वर्तमान और अतीत, नैतिक और आधुनिक समझे जाने वाले समाज में आम और खास के भेद को मिटा देती है. पुस्तक लोक सेवक के रूप में लेखक की भूमिका, कॉरपोरेट नेतृत्वकर्ता के रूप में उनके काम, साहित्य की समृद्धि और शिक्षा जगत में उनकी प्रतिष्ठित यात्रा से प्राप्त विशेष दृष्टिकोण को उजागर करती है, जिसके माध्यम से वे व्यक्तिगत से लेकर सार्वभौमिक विषयों को बखूबी प्रस्तुत कर पाते हैं. पहली नज़र में यह पुस्तक साधारण घटनाओं, व्यक्तियों और परिवेश को सामने रखती है, लेकिन गहराई से देखने पर इनमें जीवन की गहन परतें उजागर होती हैं, जिनसे हमारा विशाल भारत, महान कलिंग और अंततः समुन्नत मानव सभ्यता और बेहतर विश्व झलकता है. पुस्तक के माध्यम से लेखक पाठकों को यह आभास कराता है कि साधारण समझी जाने वाली बातें भी बहुधा असाधारण, अनूठी और श्रेष्ठ होती हैं.

- प्रकाशक‏: Penguin Enterprise

***

'साहित्य तक बुक कैफे टॉप 10' वर्ष 2025 की Best English Books की सूची में शामिल सभी रचनाकारों, लेखकों, अनुवादकों प्रकाशकों को हार्दिक बधाई! साहित्य और पुस्तक संस्कृति के विकास की यह यात्रा आने वाले वर्षों में भी आपके संग-साथ बनी रहे. 2026 शुभ हो. पाठकों का प्यार बना रहे.

