Relationship Tips: रिलेशनशिप में 'कलेश' से बचने के लिए 5 तरीके! नए साल में रिश्ता बनेगा मजबूत

चाहे आप अपने पार्टनर के साथ कुछ महीनों से डेटिंग कर रहे हों या लंबा समय हो गया हो, प्यार में पड़ने से अच्छा कुछ नहीं होता. हालांकि, समय बीतने के साथ और जब आप दोनों अपने रिलेशनशिप में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो अपने डेलीरूटीन में उलझ जाते हैं. ऐसे में आपने देखते होंगे कि रिलेशनशिप में जितना स्पार्क, नयापन और एनर्जी पहले होती थी वो समय के साथ-साथ कम हो जाती है. और यही चलकर धीरे-धीरे कपल्स के बीच अनबन, नोक-झोंक और झगड़े का रूप लेने लगती है. साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट जैकलिन शाट्ज कहती हैं, 'रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए आपको हर मोड़ पर थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है.' तो आइए आज हम जैकलिन के बताए हुए वो 5 तरीके बताते हैं जो रिलेशनशिप को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.

रोजाना एप्रिसिएट करें

रिलेशन को हमेशा फ्रेश रखने के लिए आपको लंबी-लंबी छुट्टियों या फिर महंगे-महंगे रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं है. आप रोजमर्रा के पलों को एंजॉय करके और एक-दूसरे को एप्रिसिएट करके भी अपने रिलेशन को मजबूत कर सकते हैं. उदाहरण के लिए, हर सुबह नाश्ते पर एक-दूसरे से बात करना या हर रात साथ में खाना बनाते समय एक-दूसरे के दिन के बारे में पूछना, वीडियो कॉल पर बात करना आदि आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है.

साथ में ट्रेवल करें

कपल्स रोजाना के ऑफिस, घर के काम और फैमिली की जिम्मेदारियों के कारण रोजाना एक ही रूटीन पर आ जाते हैं तो लाइफ बोरिंग लगने लगती है और आपका रिलेशन भी एक ही तरीके से चलने लगता है. डेटिंग और रिलेशनशिप कोच मेगन वेक्स के अनुसार, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर साथ में एडवेंचर करने से आपकी लाइफ और रिलेशन में फिर से फ्रेशनेस आ सकीत है. वेक्स कहती हैं, 'अपने रिलेशन को नया बनाने के लिए आपको साथ में ट्रेवल करना चाहिए ताकि साथ में मेमोरीज बना सकें.'

साथ में वो काम करें जो दोनों को पसंद हों

रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का अहम तरीका है आप दोनों साथ में कुछ ऐसी चीजें करना जो आप दोनों को पसंद हों. शायद आप दोनों को दौड़ना, घूमना, म्यूजिक इवेंट में जाना अच्छा लगता हो. जैकलिन शाट्ज कहती हैं, 'एक्टिविटी चाहे जो भी हो, यह मायने नहीं रखता, बशर्ते आप दोनों को उसमें मजा आना चाहिए. आप दोनों साथ में कोई एक्टिविटी करते हैं जिसे दोनों एंजॉय कर रहे हैंत तो उससे आपको बिना सोचने समझने वाली यादें मिलती हैं.'

खुद पर काम करें

एक सक्सेसफुल और प्यारे रिलेशन के लिए आपको लगातार अपने ऊपर काम करने की जरूरत होती है इसका कारण है कि समय के साथ कपल्स के बीच समस्याएं बढ़ने लगती हैं, उनको हैंडल करने के तरीके अलग-अलग होते हैं इसलिए आपको अपने आपमें बदलाव करने चाहिए. ये नहीं कि आप आज से 5 साल पहले थे, वैसे ही आज रहें. हो सकता है आप 5 साल पहले जिस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, आज वैसे न कर पाएं क्योंकि हो सकता है अभी स्थितियां बदल गई हों.



शाट्ज कहती हैं, 'भले ही आप कभी भी अपने आप से 100 प्रतिशत खुश न हों, लेकिन खुद से प्यार करने से आप किसी को प्यार देने के लिए आगे रहते हैं. यदि आप वास्तव में खुद को जानने और अपनी जरूरतों और अपने व्यक्तित्व को समझने पर काम कर रहे हैं तो किसी से प्यार करना काफी आसान हो जाता है.'

गुस्से पर रखें कंट्रोल

अक्सर कपल के बीच कुछ बातों को लेकर जब अंडस्टेंडिंग नहीं बन पाती तो वो बहस का रूप ले लेती है. ये बहस तब और बिगड़ जाती है, जब दोनों में से एक गुस्से में आ जाता है. इसका कारण है कि गुस्से में इंसान ऐसा कुछ बोल देता है जिससे बात हाथ से निकल जाती है और लड़ाई-झगड़ा और बढ़ जाता है. इसलिए कभी भी किसी मिस अंडस्टेंडिंग में भी गुस्से को साइड रखते हुए बात करें.

