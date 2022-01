पत्नी से झगड़े के बाद पति चुपचाप जाकर करता था ऐसा काम! एक साल बाद खुला राज तो बीवी रह गई हैरान

पति-पत्नी (Husband-Wife) हों या गर्लफ्रेंड-ब्वॉयफ्रेंड (Girlfriend-boyfriend), हर रिलेशन (Relation) में छोटे-मोटे झगड़े होते रहते हैं. और वो कहते हैं न कि रिश्ते में इन मामूली तकरार से प्यार और भी गहरा होता है. इन झगड़ों को अगर तुरंत खत्म कर दिया जाए तो ही ठीक है, नहीं तो वे झगड़े रिलेशन को तोड़ने की भी नौबत ले आते हैं.

हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी के सारे झगड़ों की एक लिस्ट बनाकर रखी थी. इस बारे में एक महिला ने एक रिलेशनशिप कॉलम में अपनी इस समस्या का हल पूछा है. अब एक्सपर्ट ने उसे क्या सलाह दी है, ये भी पढ़िए.

क्या है पूरा मामला

महिला ने अपनी समस्या शेयर करते हुए लिखा कि "मेरी शादी एक बहुत ही स्मार्ट (Smart) और बहुत शांत (Calm) आदमी से हुई है. हम बहुत अच्छी तरह से एक ही घर में रहते हैं. मैं हाउस वाइफ हूं और मैं घर पर ही रहती हूं, हमारा एक बहुत प्यारा सा बच्चा भी है, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं.

हमारे बीच पिछली रात झगड़ा हुआ. हालांकि ये झगड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन झगड़े के कुछ समय बाद मेरे पति चुपचाप वहां से चले गए. इसके बाद उन्होंने अपना कंप्यूटर अनलॉक किया और उसके बाद कम्यूटर पर कुछ सर्च करने लगे.

फिर उसने कम्प्यूटर में एक लिस्ट ढूंढ़ी और उसमें कुछ लिखने लगे. मैंने जब उनके जाने के बाद उस लिस्ट को देखा कि उन्होंने पिछले एक साल (2021) के मेरे साथ होने वाले हर झगड़े की लिस्ट बनाकर तैयार रखी थी.

उस लिस्ट में उन्होंने उन सारे झगड़ों के बारे में लिखा हुआ था, जब मैंने उन्हें तंग किया, झगड़ा किया, धमकाया है और उस समय वह सही हैं. मैंने उनसे एक दिन पूछा कि ‘क्या सब कुछ ठीक है ’ (are we okay), तो उन्होंने बोला कि ‘हां हम सही हैं, लेकिन... एक लिस्ट है.....!

अब मुझे नहीं पता कि क्या करना है. मैं जासूसी कर रही थी, तो मुझे उस लिस्ट के बारे में पता चला कि वह शिकायतों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं. अब अगर मैं उससे इस लिस्ट के बारे में उनसे बात करती हूं, तो उन्हें पता लग जाएगा कि मैं उनकी पर्सनल चीजों को देख रही हूं. मुझे क्या करना चाहिए ? क्या वह मुझे तलाक देने वाले हैं ?

महिला को मिली ये सलाह

महिला को कॉलम पर सलाह दी गई कि "मुझे यकीन है कि उस सूची को देखना आपके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई संकट है या फिर वो आपको तलाक देने वाले हैं. न ही उन्होंने आपकी पीठ पीछे आपके बारे में बुरी बातें कीं और न ही उन्होंने आपका नाम अपनी जीवन बीमा पॉलिसी से हटाया है. उसने उन चीजों को लिखा जो उसे परेशान कर रही थीं.

यह एक महत्वपूर्ण संकेत की तरह लगता है कि आपको पति से अधिक बातचीत करने की आवश्यकता है. न केवल झगड़े पर, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आदि के बारे में बात करने की जरूरत है.

आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने वह लिस्ट देख ली है. महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उसे बताना चाहिए कि जब कोई चीज उसे परेशान कर रही हो तो खुल कर बात करना ठीक है और हां, आपको भी ऐसा ही करना चाहिए.