Woolen Clothes Care Tips: घर बैठे ही इन ट्रिक्स से मिनटों में साफ होंगे पुराने ऊनी कपड़े, देख लोग पूछेंगे 'नया लिया क्या?'

Woolen Clothes Care Tips: सर्दियों में स्वेटर, शॉल और कंबल से बदबू या सख्त होने की परेशानी आम है. जानिए कुछ आसान घरेलू टिप्स, जिनकी मदद से आप बिना ड्राई क्लीनिंग के ऊनी कपड़ों को फिर से साफ, फ्रेश और नया जैसा बना सकते हैं.

ऊनी कपड़ों को गर्म पानी से कभी नहीं धोना चाहिए. (Photo: ITG)

Woolen Clothes Care Tips: जैसे ही ठंड बढ़ती है, वैसे ही लोग अलमारी के अंदर से अपने मोटे-मोटे गर्माहट देने वाले स्वेटर, शॉल और कंबल बाहर निकालते हैं. ये कपड़े कड़ाके की ठंड से बचाते हैं और वायरल इंफेक्शंस से भी लड़ने की ताकत देते हैं, लेकिन कई बार आप जब इन सर्दियों के कपड़ों को पहनते हैं तो महसूस होता है कि इनमें से अजीब सी बदबू आ रही है. कहीं स्वेटर पर रोएं निकल आए हैं, तो कहीं कपड़ा इतना ज्यादा हार्ड हो गया है कि उसे पहनने का मन ही नहीं करता. 

ऐसे में ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही ख्याल आता है कि अब तो ड्राई क्लीनिंग ही करानी पड़ेगी, जिसमें समय भी लगता है और पैसे भी ज्यादा खर्च होते हैं. लेकिन अच्छी बात ये है कि हर बार ड्राई क्लीनिंग की जरूरत नहीं होती. दरअसल, कुछ आसान से घरेलू टिप्स और ट्रिक्स को अपनाकर, आप घर बैठे ही अपने ऊनी कपड़ों को दोबारा साफ, फ्रेश और बिल्कुल नया जैसा बना सकते हैं वो भी बिना अपना बजट हिलाए. चलिए जानते हैं किन ट्रिक्स को फॉलो कर आप अपने पुराने ऊनी कपड़ों को नए जैसा बना सकते हैं.

धूप दिखाएं 
ऊनी कपड़ों को निकालते ही सबसे पहले उन्हें 2–3 घंटे हल्की धूप में डाल दें. धूप से वो नमी खत्म होती है, जो पिछले काफी समय से बंड अलमारी में रखने से कपड़ों में हो गई थी. इतना ही नहीं इससे कपड़ों में जमी बदबू अपने-आप चली जाती है. ध्यान रखें, बहुत तेज धूप में देर तक न रखें, वरना रंग फीका पड़ सकता है.

डायरेक्ट प्रेस करने से बचें
धूप में कपड़े सुखाने के बाद अगर कपड़े थोड़े सिकुड़े हुए या हार्ड लगें तो उन्हें प्रेस किया जा सकता है. लेकिन प्रेस सीधे ऊनी कपड़ों पर न रखें. ऊनी कपड़ों के ऊपर से एक सूती कपड़ा रखकर हल्की गर्म प्रेस करें. इससे कपड़े सुरक्षित भी रहेंगे और सॉफ्ट भी.

रोएं हटाने का आसान तरीका
स्वेटर पर अक्सर छोटे-छोटे रोएं या लिंट आ जाते हैं. इन्हें हटाने के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाला स्क्रबर (बर्तन साफ करने वाला स्पंज) हल्के हाथ से चलाएं. चाहें तो शेविंग रेजर को बहुत धीरे-धीरे कपड़े पर फेर सकते हैं. ध्यान रखें, जोर न लगाएं वरना कपड़ा कट सकता है.

धोना हो तो सिर्फ ठंडे पानी से
अगर ऊनी कपड़े बहुत गंदे हों, तभी उन्हें धोएं. धोते समय ध्यान रखें कि गर्म पानी बिल्कुल न इस्तेमाल करें, इससे कपड़े सिकुड़ जाते हैं. कपड़ों को मरोड़ें नहीं, सिर्फ हल्के हाथ से दबाकर पानी निकालें. हल्का या ऊनी कपड़ों के लिए खास तौर पर बना डिटर्जेंट ही इन्हें धोने के लिए इस्तेमाल करें.

तेज केमिकल से रखें दूरी
ऊनी कपड़े बहुत ही डेलिकेट/नाजुक होते हैं. इसलिए ब्लीच या तेज साबुन का इस्तेमाल ना करें. कपड़ों को ज्यादा रगड़ने से बचें क्योंकि इससे कपड़े खराब होने का खतरा रहता है.

सुखाने का सही तरीका
ऊनी कपड़ों को तार पर लटकाकर न सुखाएं. इन्हें किसी साफ कपड़े या तौलिये पर सीधा फैलाकर सुखाएं, ताकि कपड़ों का शेप खराब न हो.

सर्दी खत्म होने के बाद ऊनी कपड़ों को धोकर अच्छी तरह सुखा लें. उन्हें मोड़कर रखें, टांगकर नहीं. इसके साथ ही अलमारी में नीम की पत्तियां या लैवेंडर रखें ताकि कीड़े न लगें. 

