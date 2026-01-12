scorecardresearch
 
How to wash Clothes: पहली धुलाई में पुराने दिखने लगे हैं कपड़े? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये 3 गलतियां

अक्सर हम सभी के साथ ऐसा होता है कि बड़े शोरूम या बूटीक से लाए गए नए कपड़े एक ही धुलाई के बाद अपनी चमक खो देते हैं या वो सिकुड़ जाते हैं. क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे कपड़ों के पीछे लगे लेबल को नजरअंदाज करना हो सकता है.

कपड़ों के लेबल को ना करें इग्नोर (Photo: Freepik)
अक्सर हम महंगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदकर लाते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये कपड़े सालों-साल चलेंगे लेकिन कई बार ऐसा है कि एक ही धुलाई के बाद उनका रंग फीका पड़ने लगता है और उनकी फिटिंग बिगड़ जाती है. ऐसी कंडीशन में हर कोई सोचता है कि कपड़े की क्वालिटी खराब थी लेकिन कई बार हमसे ही कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिससे हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं. 

हर रेडीमेड कपड़े के अंदर एक छोटा सा लेबल लगा होता है जिसे हम अक्सर बेकार समझकर काटकर अलग कर देते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं. इसे केयर लेबल कहते हैं. इनमें छोटे-छोटे सिंबल होते हैं जो असल में आपके कपड़े की यूजर मैनुअल गाइड होते हैं. यहां हम आपको उन्हीं लेबल की जानकारी दे रहे हैं.

1. धुलाई का सही तरीका  
बाल्टी में हाथ का निशान का मतलब है कि कपड़ा बहुत नाजुक है. इसे वॉशिंग मशीन में न डालें बल्कि हल्के हाथों से ही धोएं.

सिर्फ बाल्टी का निशान है तो इसका मतलब है कि आप इसे मशीन या हाथ दोनों तरह से धो सकते हैं.

बाल्टी पर क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है कि ऐसे कपड़ों को घर पर न धोएं. इन्हें केवल ड्राय क्लीन ही कराएं.

2. सुखाने वाले सिंबल का भी ध्यान रखें
कपड़े के लेबल पर अगर स्क्वायर बना है और उसके अंदर सर्कल है तो इसका मतलब है कि आप इसे मशीन के में सुखा सकते हैं.

स्क्वायर के अंदर सर्कल पर क्रॉस है तो कपड़े कभी भी मशीन में न सुखाएं वरना कपड़ा सिकुड़ सकता है.

अगर आपको क्रॉस का निशान दिखे तो इसका मतलब है कि कपड़े के लिए सीधी धूप ठीक नहीं है. इसे छांव में ही सुखाएं.

3. प्रेस करने वाले निशान पर ध्यान देना है जरूरी 
प्रेस के अंदर एक डॉट है तो इसका मतलब है कि कपड़े को बहुत हल्के से प्रेस करना है. आपको नायलॉन और सिल्क के कपड़े पर ये रूल फॉल करना चाहिए.

प्रेस के अंदर दो या तीन डॉट्स हैं तो इसका मतलब है कि आप कपड़ों को मीडियम या गर्म प्रेस से आयरन कर सकते हैं. ये आपको कॉटन या लिनेन के मामले में ध्यान रखना चाहिए.

वहीं, प्रेस पर क्रॉस का निशान है तो इसका मतलब है कि इस फैब्रिक पर भूलकर भी गर्म प्रेस न लगाएं. वरना यह तुरंत जल सकता है.

