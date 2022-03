Whey protein: दुबले-पतले लोग व्हे प्रोटीन लेने से पहले जरूर जान लें ये बातें, तभी बिना नुकसान बनेगी दमदार बॉडी

अगर आपने अभी-अभी एक्सरसाइज करने के लिए जिम ज्वाइन किया है, तो देखा होगा जिम में कई सारे लोग एक्सरसाइज करने के बाद शेकर या बॉटल में एक तरह का पाउडर डालकर पीते हैं. जिसे व्हे प्रोटीन सप्लीमेंट या प्रोटीन पाउडर कहते हैं. जो लोग पहली बार जिम जाना शुरू करते हैं, वे लोग दूसरों को देखकर खुद भी व्हे प्रोटीन लेना शुरू कर देते हैं. लेकिन उन लोगों को व्हे प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन करने से पहले उसके बारे में जानकारी जरूर ले लेना चाहिए, कि आखिर व्हे प्रोटीन क्या होता है, कितनी तरह का होता है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और व्हे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं, आदि.

यदि आपको भी व्हे प्रोटीन के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, क्योंकि इसमें हम वो सारी जानकारी देंगे, जिससे आप व्हे प्रोटीन के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे.

व्हे प्रोटीन क्या होता है (What is whey protein)

व्हे प्रोटीन को दूध से बनाया जाता है, जिसे 'कंप्‍लीट प्रोटीन' कहा जाता है. इसमें सभी 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और लैक्टोस की मात्रा भी काफी कम होती है. दूध से पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है, वह व्हे प्रोटीन होता है.

प्रोटीन बनाने वाली कंपनियां पनीर के बचे हुए पानी को विभिन्न तरीकों से पाउडर फॉर्म में बदल देती हैं और उसे फिर पैक करके व्हे प्रोटीन पाउडर के रूप में बेचती हैं. व्हे प्रोटीन में ब्रांच्ड एमीनो एसिड, ग्लूटामिन, ल्युसिन आदि पाए जाते हैं, जो कई तरीके से शरीर की मदद कर सकते हैं.

व्हे प्रोटीन कितनी तरह का होता है (Types of whey protein)

व्हे प्रोटीन सप्लीमेंट को प्रोटीन की मात्रा के मुताबिक, 3 प्रकार में बांटा गया है. जैसे-

व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट (Whey protein concentrate): मार्केट में सबसे अधिक व्हे प्रोटीन, कंसंट्रेट फॉर्म में मिलता है और अधिकतर लोग इसका ही सेवन करते हैं. इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में होता है. व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट में प्रोटीन की मात्रा 30 से 80 प्रतिशत तक होती है.

व्हे प्रोटीन आइसोलेट (Whey protein isolate): व्हे प्रोटीन के इस प्रकार में फैट और लैक्टोस की मात्रा बिल्कुल नहीं होती. इसमें प्रोटीन की मात्रा कम से कम 90 प्रतिशत होती है.

हाइड्रोलाइज्ड (Whey protein Hydrolyzed): यह व्हे प्रोटीन का सबसे शुद्ध फॉर्म है. इसमें प्रोटीन की मात्रा 99.9 से 100 प्रतिशत तक होती है.

व्हे प्रोटीन के फायदे (Benefits of whey protein)

व्हे प्रोटीन लेने के कई फायदे हो सकते हैं. लेकिन इसको सही समय पर और सही मात्रा में लिया जाए तो.

वजन कम करे: व्हे प्रोटीन वजन कम करने में मदद कर सकता है. न्यूट्रिशन और मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, 158 लोगों में से जिन लोगों ने व्हे प्रोटीन का सेवन किया था, उन लोगों का फैट कम हुआ था और लीन मसल्स मास बढ़ा था.

मसल्स गेन में मदद करे: मसल्स की ग्रोथ में प्रोटीन काफी मदद करता है. इसलिए अगर कोई व्हे प्रोटीन का सेवन करता है, तो उसका लीन मसल्स मास बढ़ सकता है.

एंटी-कैंसर प्रॉपर्टीज: एंटी-कैंसर रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, व्हे प्रोटीन कंसंट्रेट में एंटी-कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो कैंसर के इलाज में मदद कर सकती हैं.

कोलेस्ट्रॉल कम करे: द ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, 70 ओवरवेट पुरुषों और महिलाओं ने 12 हफ्ते तक व्हे प्रोटीन लिया. उसमें पाया गया कि उनके टोटल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रोल में कमी पाई गई थी.

ब्लड प्रेशर कम करे: स्टडी के मुताबिक, व्हे प्रोटीन के सेवन से ब्लड प्रेशर में कमी देखी गई थी. रिसर्च में बताया गया था कि डेयरी प्रोडक्ट लेने से ब्लड प्रेशर कम होता है और व्हे प्रोटीन भी डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध से बनता है.

व्हे प्रोटीन कौन ले सकता है (Who can take whey protein)

व्हे प्रोटीन काफी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसका सेवन फिजिकल एक्टिविटी करने वाले, जिम जाने वाले, प्रोटीन की कमी पूरी करने वाले लोग कर सकते हैं. लेकिन इसके सेवन से पहले सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर / डायटिशियन / न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

व्हे प्रोटीन लेना सही है या नहीं ? (Is it right to take whey protein or not?)

व्हे प्रोटीन तेजी से डाइजेस्ट होने वाला प्रोटीन है. अगर कोई इंटेस वर्कआउट या वेट ट्रेनिंग करता है, तो वह वर्कआउट के बाद व्हे प्रोटीन का सेवन कर सकता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद मसल्स को तेजी से डाइजेस्ट होने वाले प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ताकि वह प्रोटीन तुरंत मसल्स को रिकवर कर पाए. लेकिन अगर कोई नॉर्मल लाइफस्टाइल में इसका सेवन करना चाहता है, तो व्हे प्रोटीन की अपेक्षा प्रोटीन वाले फूड्स का सेवन करना अच्छा रहता है.

(Disclaimer: हम यहां किसी प्रोडक्ट को लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं. सिर्फ बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट के बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं. सेवन करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)