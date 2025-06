रोज 1 एवोकाडो खाने से क्या होता है? फायदे जान खाना कर देंगे शुरू

What happens if you eat avocado: एवोकाडो, जिसे "नेचर बटर" के नाम से जाना जाता है, पोषण से भरपूर होता है. ऐसा कहा जाता है कि अपनी डेली डाइट में एक एवोकाडो शामिल करने से आपको कई तरह के फायदे मिल सकते हैं. अपनी डाइट में एवोकाडो को शामिल करने से गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. जो लोग हर दिन एवोकाडो खाते हैं, उनकी गट हेल्थ सकही रहती है और हेल्दी बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है.



एवोकाडो का पोषण मूल्य

1 मीडियम आकार का एवोकाडो, जो बीज और छिलके के बिना लगभग 150 ग्राम होता है, उसमें 240 कैलोरी, 22 ग्राम फैट, 15 ग्राम मोनोअनसैचुरेटेड फैट, 3 ग्राम सैचुरेटेड फैट, 12 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम फाइबर, 1 ग्राम शुगर, 700 मिलीग्राम पोटेशियम और 3 ग्राम प्रोटीन होता है.



हार्ट हेल्थ में सुधार- एवोकाडो में मोनोअनसैचुरेटेड फैट और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और हेल्दी ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है. जर्नल ऑफ़ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, एवोकाडो का ज्यादा सेवन करने से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है.

पाचन के लिए अच्छा



फाइबर से भरपूर- वे फाइबर से भरपूर होते हैं और रोजाना खाने से मल त्याग को बढ़ावा देने और गट हेल्थ का सपोर्ट करने में मदद मिल सकती है. यह पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं जिससे आपका खाना तेजी से पचता है.



ब्रेन फंक्शनिंग बढ़ाए- एवोकाडो को दिमाग को तेज करने वाला फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें हेल्दी फैट, एंटीऑक्सीडेंट और फोलेट होते हैं. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार, मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड (MUFA), कैरोटीनॉयड, फाइबर और माइक्रो पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा के कारण, एवोकाडो में संज्ञानात्मक फंक्शन को बढ़ाने की क्षमता होती है.

ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करे- इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और इनमें रिफाइंड शुगर नहीं होती, जो इन्हें डायबिटीज वाले लोगों के लिए आइडियल बनाता है. एवोकाडो में मौजूद फाइबर और हेल्दी फैट कार्बोहाइड्रेट के पाचन और अवशोषण को धीमा करते हैं, जिससे ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को रोका जा सकता है. एवोकाडो, जो हेल्दी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, माइक्रो पोषक तत्वों और फाइबर से भरपूर होते हैं, खाने के बाद ब्लड शुगर में सुधार करते हैं.



स्किन और बालों के लिए हेल्दी- ये विटामिन ई, सी और हेल्दी फैट से भरपूर होते हैं, जो स्किन को पोषण देने, रूखेपन को कम करने और कोलेजन प्रोडक्शन का सपोर्ट करने में मदद करते हैं. रोजाना एवोकाडो का सेवन करने से चेहरे की स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ सकती है.