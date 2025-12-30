108 से 55 Kg की हुई 1 बच्चे की मां...बताया वजन घटाने का सबसे अनोखा 'जींस हैक'

और पढ़ें

मां, बनना दुनिया का सबसे सुखद अहसास माना जाता है. लेकिन कई महिलाओं में प्रेग्नेंसी और डिलीवरी के बाद बढ़ा हुआ वजन उनके लिए मेंटली और फिजिकली रूप से परेशान कर सकता है. क्योंकि बच्चे की परवरिश के कारण कई महिलाएं अपने ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पातीं तो कुछ घर की जिम्मेदारियों में लग जाती हैं. लेकिन एक लेडी ऐसी रहीं जिनका वजन प्रेग्नेंसी के बाद काफी अधिक बढ़ गया था लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया और अब उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो एक बच्ची की मां हैं.

ये महिला अमेरिका के मिल्वौकी की रहने वाली हैं जिनका नाम एशले वारडी है. डिलीवरी के बाद उनका वजन लगभग 108 किलो हो गया था जिसके कारण वह डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो गई थीं. आखिर कार उन्होंने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद लगभग 53 किलो वजन घटाया है. उन्होंने वजन कम करने के लिए एक काफी अच्छा तरीका बताया है जो वजन कम करने में सबकी मदद कर सकता है.

'मोटापे' का टैग देख टूट गया था दिल

एशले बताती हैं, 'प्रेग्नेंसी के दौरान मैंने खाने-पीने पर कोई कंट्रोल नहीं रखा था जिस कारण मेरा वजन तेजी से बढ़ने लगा था. जब डिलीवरी हुई तो उसके 1 हफ्ते बाद जब मैंने अपना मेडिकल चार्ट देखा और उस पर 'Obese Pregnancy' (मोटापाग्रस्त गर्भावस्था) लिखा पाया. ऐसा देखने के बाद मैं अंदर से टूट गई. मुझे पता था कि मेरा वजन बढ़ रहा है लेकिन मैं खुद को अपने ही शरीर में एक कैदी की तरह महसूस कर रही थी. वजन बढ़ने के कारण मैंने घर से बाहर निकलना और फोटो खिंचवाना तक बंद कर दिया था.'

वेट लॉस के लिए अपनाया ये फॉर्मूला

एशले का कहना है कि उन्होंने किसी क्रैश डाइट या शॉर्टकट के बजाय एक स्लो और सस्टेनेबल रास्ता चुना. मैंने हर हफ्ते केवल आधा से 1 किलो वजन कम करने का लक्ष्य रखा. मेरा मानना है कि जिस तरह से आप वजन घटाते हैं, उसी तरह से आप उसे मेंटेन भी कर पाते हैं. मैंने अपनी साढ़े तीन साल की बेटी के सामने एक रोल मॉडल बनने का फैसला किया.'

स्ट्रेची पैंट्स को बताया वजन बढ़ने का विलेन

एशले ने वजन बढ़ने के लिए 'स्ट्रेची पैंट्स' यानी लेगिंग्स और स्वेटपैंट्स को जिम्मेदार ठहराया है. एशले का कहना है, 'हम दिन भर लेगिंग्स में रहते हैं जो हमारे शरीर के साथ फैलती रहती हैं, जिससे हमें पता ही नहीं चलता कि कब वजन बढ़ गया. अगर आप रोज वजन नहीं तौलना चाहते तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी पुरानी 'डेनिम जींस' जरूर पहनें. अगर जींस टाइट लग रही है तो गलती जींस की नहीं आपकी है. मैंने 2 साल तक जींस नहीं पहनी थी और मेरा 45 किलो वजन बढ़ गया. अब मेरी जींस मुझे सच का आइना दिखाती है.'

सादा खाना और सप्लीमेंट्स

एशले डाइट के बारे में बात करते हुए कहती हैं, एशलेहर मील को मैंने सादा सिंपल रखा जिससे मुझे वेट लॉस में मदद मिली. मैं सब्जियां खाने की अपेत्रा उनके जूस पीने पर जोर देती थी. 3 साल में धीरे-धीरे वजन घटाने के कारण मेरे बाल नहीं झड़े. मैंने अपनी डाइट में विटामिन डी, मल्टीविटामिन और ओमेगा सप्लीमेंट्स को भी शामिल किया था. आज मैं जिम में स्पोर्ट्स ब्रा और लेगिंग्स पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ जाती हूं. 53 किलो वजन कम करना मेरी जिंदगी का सबसे कठिन लेकिन सबसे बेहतरीन फैसला था.'

वजन कम करने के लिए एशले का सुझाव

हफ्ते में कम से कम एक बार अपनी पुरानी 'नॉन-स्ट्रेचेबल' डेनिम जींस पहनें. अगर वह टाइट हो रही है, तो यह आपके लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल (Warning Signal) है.

जल्दी वजन घटाने के चक्कर में लोग अक्सर क्रैश डाइट करते हैं और फिर थककर छोड़ देते हैं. एशले ने 3 साल तक पैशेंस रखा.

एशले की तरह 'सिंपल मील' पर जोर दें. सब्जियों का जूस पिएं और घर का बना सादा खाना खाएं. जब खाना सिंपल होता है तो उसे लंबे समय तक फॉलो करना आसान होता है.

एशले ने विटामिन डी, मल्टीविटामिन और ओमेगा सप्लीमेंट्स लिए. वेट लॉस के लिए आप भी डॉक्टर की सलाह पर जरूरी विटामिन लें.

