Weight Loss Story: 24 की उम्र में 108 Kg हो गया था 3 बच्चों की मां का वजन, अब ऐसे घटाया 40 किलो वेट

'वजन कम करने के लिए दिन-दिन भर भूखा रहना पड़ता है, कई किलोमीटर रनिंग करनी होती है और घंटों जिम में एक्सरसाइज करनी होती है'. आपने अक्सर ऐसे कई दावों को कई बार सुना होगा जिस पर कई लोग विश्वास भी कर लेते हैं. हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है. कोई भी अपनी लाइफस्टाइल में हल्के बदलाव करके अपना वजन कम कर सकता है. ब्रिटेन की रहने वाली एलेनोर ब्राउन (Eleanor Brown) की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. 3 बच्चों की मां और 24 साल की उम्र में उनका वजन 108 किलो हो गया था लेकिन उन्होंने कुछ ही समय में 40 किलो वजन घटा भी लिया. उन्होंने अपना वेट लॉस कैसे किया, इस बारे में जान लीजिए.

और पढ़ें

कई डाइट्स कीं फॉलो

स्लिमिंग वर्ल्ड के मुताबिक, एलेनोर ने सालों तक फेड डाइट्स, वेट लॉस पिल्स और स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो किया लेकिन उन्हें उतना फायदा नहीं हुआ और बाद में उन्होंने करीब 40 किलो वजन घटाया वो भी बिना किसी इंजेक्शन या दवा के.

एलेनोर के इस ट्रांसफॉर्मेशन ने न सिर्फ उनका शरीर बदला, बल्कि उनकी मेंटल स्थिति और कॉन्फिडेंस में भी काफी सुधार किया. इसके बाद उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई. उनकी स्टोरी बताती है कि वजन घटाना सिर्फ डाइट नहीं, सही सपोर्ट सिस्टम का भी खेल है.

कमर दर्द से हुई शुरुआत

एलेनोर का वजन जब 108 किलो हो गया था तो उनकी पीठ में दर्द रहता था और लगातार थकान बनी रहती थी. उन्हें अक्सर डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजों का सामने भी करना पड़ता था. घर से बाहर निकलने से झिझक और बच्चों के साथ एक्टिव न रह पाने का दर्द उनकी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और इसी ने उन्हें अपने आपको बदलने के लिए मजबूर किया.

Advertisement

उनकी दादी एक ग्रुप से जुड़ी हुई थीं जो वेट लॉस में मदद करता था. उनसे ही एलेनोर को वेट लॉस में मदद मिली. दरअसल, वजन बढ़ने से परेशान होकर एलेनोर ने उस समय कदम उठाया जब दर्द और थकान असहनीय हो चुके थे.

डाइट और लाइफस्टाइल बदली

एलेनोर कहती हैं, 'लोग अक्सर मान लेते हैं कि इतना सारा वजन इंजेक्शन या दवाओं से घटाया गया होगा लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने खाना बनाने और खाने का तरीका बदला. मैंने महंगी-महंगी चीजें खाने की अपेक्षा आसान, फैमिली-फ्रेंडली रेसिपीज अपनाईं और उन्हीं से अपना वजन कम किया.'

'मैंने वजन कम करने के लिए बाहर से खाना मंगाना पूरी तरह बंद कर दिया. प्रोटीन, फाइबर और होल ग्रेन वाली चीजों पर अधिक फोकस किया. कोल्ड्रिंक की जगह ब्लैक कॉफी, नींबू पानी और पानी ने ले ली थी. स्नैकिंग को छोड़ दिया था और यदि कभी भूख भी लगती थी तो प्रोटीन बार खाती थी.'

'फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैंने बच्चों के साथ बाहर निकलना शुरू किया और फिर पार्क में टहलने लगी. इसके बाद वॉकिंग और फिर जॉगिंग शुरू की. धीरे-धीरे मेरा वजन कम होता गया और आज मेरा वजन और भी कम हो रहा है.'

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

Advertisement

---- समाप्त ----