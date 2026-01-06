scorecardresearch
 
Weight Loss Journey: 23 साल के लड़के ने घटाया 55 किलो वजन! बताया कैसे हुआ कायापलट

Weight Loss Journey: वंशज भीमराजका नाम का 23 साल का लड़का जिसका वजन 127 किलो हो गया था. उसने नेचुरल करीके से अपनाए और वेट लॉस किया. उनके तरीके के बारे में जानेंगे.

वंशज भीमराजका सिर्फ 23 साल के हैं. (Instagram/vanshajbhimrajka)
Weight Loss Journey: आज के समय में कम उम्र के बच्चों से लेकर वयस्कों तक, हर किसी को मोटापा अपनी चपेट में ले रहा है. इसका कारण है उनकी सुस्त लाइफस्टाइल और गलत खान-पान. कुछ समय पहले एक 23 साल के लड़के ने अपना 55 किलो वजन कम किया है. इस लड़के का नाम वंशज भीमराजका है जो फिटनेस कोच हैं. वंशज ने इंस्टाग्राम पर अपनी जर्नी शेयर की है जो नए साल में वजन कम करने जा रहे लोगों को मोटिवेट कर पाएगी.

कैसे बढ़ा वजन?

वंशज ने बताया, '2024 में मेरी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि मैं अपनी ज़िंदगी पर से कंट्रोल खो चुका था. मेरा वजन 127 किलो तक पहुंच चुका था. मैं जरूरत से ज़्यादा खाता था, एक्सरसाइज़ बिल्कुल नहीं करता था, नींद पूरी नहीं होती थी और हर दिन खुद पर शक करता था.'

'बाहर से दिखाता था कि सब ठीक है लेकिन अंदर ही अंदर मैं टूट चुका था. मुझे पता था कि उसमें आगे बढ़ने की क्षमता है लेकिन अनुशासन की कमी की वजह से वह खुद को बदल नहीं पा रहा था.'

खुद से ली सीख

वंशज ने आगे बताया, 'कुछ महीनों बाद मेरे अंदर बदलाव आया. हालांकि ना ही कुछ हुआ था और ना ही कोई बड़ा हादसा हुआ था. बस मैं खुद को बार-बार असफल होते देख कर थक गया. हमेशा पहले जैसा दिखने के कारण मैं टूट गया था. मैं जानता था कि मैं अभी जो हूं, उससे बेहतर बन सकता हूं लेकिन ऐसा ना हो पाने से मुझे अपने आपसे नफरत होने लगी थी. उसी समय मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपने गोल्स से समझौता नहीं करूंगा.'

'फिर मैंने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया और न ही सही समय या मोटिवेशन का इंतज़ार किया. उसने बस रोज छोटे-छोटे सही कदम उठाने शुरू किए. चाहे मन हो या न हो, वह हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता रहा. यही लगातार की गई मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई.'

18 महीने का लगा समय

वंशज 18 महीनों की कोशिश के बाद उसका 55 किलो वजन कम कर पाए और वह 127 किलो से 72 किलो पर आ गए. यह बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अलग इंसान थे. बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद से प्यार करना सीख लिया. 

डाइट की बात करें तो वंशज ने अपनी एक और रील में बताया था कि वह हमेशा बैलेंस डाइट लेते हैं और वही सभी को लेने की सलाह देते हैं. हमेशा मॉडर्न चीजों की ओर जाना भी जोखिम का कारण बन सकता है इसलिए घर का बना खाना खाया और खूब एक्सरसाज की. बस इन 2 चीजों से ही उन्हें इतना अच्छे रिजल्ट मिले.

वंशज की कहानी यही सिखाती है कि अगर इंसान एक मजबूत निर्णय ले ले और उस पर टिका रहे, तो कुछ ही महीनों में वो अपने आपको बदल सकता है.

