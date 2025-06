गर्मी और हीट वेव से बचने के लिए आपको दिन में कितना पानी पीना चाहिए, जान लिया तो रहेंगे हेल्दी

दिल्ली समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में इन दिनों तेज गर्मी, लू और गर्म हवाएं जारी हैं. इस मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, यहां तक संभव हो तो ज्यादा ही पीना चाहिए क्योंकि ज्यादा गर्मी में शरीर जल्दी डिहाइड्रेटेड होता है और पानी की जरूरत ज्यादा होती है.

How much water to drink in a day