रोजाना कितनी चीनी खानी चाहिए? लंबाई के हिसाब से ऐसे करें तय, डॉ. सरीन ने बताया फॉर्मूला

सेहत के लिहाज से चीनी को अक्सर विलेन की नजर से देखा जाता है. वैसे तो चीनी प्राकृतिक रूप से उन सभी चीजों में पाई जाती है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं. जैसे फल, सब्जियां, अनाज और डेयरी प्रोडक्ट आदि. हालांकि एक्सपर्ट शुगर के हर प्रकार को गलत नहीं कहते लेकिन उनके मुताबिक, प्रोसेस्ड शुगर को लेने के कुछ साइड इफेक्ट भी बताए जाते हैं. पौधों से प्राप्त चीजों में शुगर के साथ-साथ फाइबर, आवश्यक मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है इसलिए इनकी चीनी को खाया जा सकता है.



लेकिन क्या आप जानते हैं चीनी की अधिक खुराक लेना सेहत के लिए सही नहीं होता. हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज (ILBS) के डायरेक्टर डॉ. शिवकुमार सरीन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि रोजाना कितनी चीनी लेना चाहिए.

रोजाना कितनी चीनी खाएं?

लिवर स्पेशलिस्ट डॉ. शिवकुमार सरीन का कहना है, 'पूरे दिन में आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, उसका 5 से 10 पर्सेंट से अधिक चीनी नहीं लेनी चाहिए. अब उनकी कैलोरीज कैसे पता लगते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है?'

आपके शरीर के लिए कैलोरीज को निकालने के लिए डॉ. सरीन ने फॉर्मूला बताया, आपकी लंबाई (सेमी) में से 100 घटाइए और उसे 20 से गुणा कर दीजिए. यानी कि एक नॉर्मल आदमी को 1400 से 1800 कैलोरीज ही अधिक कैलोरीज नहीं लेनी चाहिए और उसके 10 प्रतिशत से अधिक शुगर नहीं लेनी चाहिए यानी करीब 140 कैलोरीज.



उदाहरण से ऐसे समझें:

यदि किसी की लंबाई 170 सेमी है तो उसमें से 100 घटाने पर बचते हैं 70. अब इसे 20 से गुणा करने पर आता है 1400.

अब 1400 का 10 प्रतिशत यानी 140 कैलोरीज. यानी कि उसे 140 से अधिक कैलोरीज शुगर से नहीं लेनी चाहिए. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 ग्राम शुगर में करीब 4 कैलोरीज होती हैं.



1 टीस्पून (लगभग 5 ग्राम) चीनी में 20 कैलोरी और 1 टेबलस्पून (लगभग 15 ग्राम) चीनी में 60 कैलोरीज होती हैं क्योंकि 1 ग्राम शुगर की 4 कैलोरी मानी जाती हैं, तो 5 ग्राम × 4 = 20 कैलोरी और 15 ग्राम × 4 = 60 कैलोरी होना लॉजिकल है.

ध्यान में रखने वाली बातें

प्रोसेस्ड शुगर (जैसे सफेद चीनी, बेक्ड प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक) में ब्लैंक कैलोरी होती हैं. मतलब वो एनर्जी तो देती हैं लेकिन उनमें विटामिन और मिनरल बिल्कुल नहीं होता. अधिक प्रोसेस्ड चीनी से वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है.



किसी भी हेल्थ कंडीशन (जैसे डायबिटीज, मोटापा, PCOS आदि) में अपने लिए सेफ शुगर लिमिट जानने के लिए डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से पर्सनल सलाह लेना बेहतर रहेगा.



Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से सलाह जरूर लें.

