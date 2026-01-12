6 फुट 4 इंच की लंबाई, 125 Kg वजन... दिनभर में सिर्फ डेढ़ रोटी खा रहे रिंकू राजपूत, प्रेमानंद महाराज ने बताया क्यों?

वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज को आजकल युवा काफी देख रहे हैं और उनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं. उनके साथ उनके जो भी शिष्य हैं, उनमें से कोई आईआईटी पास है तो कोई आर्मी से आया है. अब महाराज के शिष्यों में एक नाम और जुड़ गया है जो है रिंकू राजपूत. ये वही WWE के पूर्व रेसलर और बेसबॉल खिलाड़ी हैं जो रेसलिंग की रिंग में रुद्राक्ष की माला पहनकर और त्रिपुंड तिलक लगाकर उतरते थे. रिंग में उन्हें वीर महान के नाम से जाना जाता था.

हाल ही में रिंकू राजपूत ने प्रेमानंद महाराज के साथ फोटो शेयर की है और बताया जा रहा है कि वे सबकुछ छोड़कर आश्रम के कामों में लीन हो गए हैं और अध्यात्म का मार्ग अपना चुके हैं. वह महाराज के साथ करीब डेढ़ साल से हैं और महाराज ने एकांतिक वार्तालाप में आए लोगों को उदाहरण देते हुए बताया था.

डेढ़ रोटी खाते हैं रिंकू राजपूत

6 फुट 4 इंच की हाइट और 125 किलो वजनी रिंकू प्रेमानंद महाराज के साथ ही रहते हैं. प्रेमानंद महाराज ने जिक्र करते हुए अपने एक प्रवचन में कहा, 'नींद, भोजन, बोलना और भोग, इनको आप जितना चाहो बढ़ा सकते हो, जितना चाहो घटा सकते हो.'

'जो आदमी 35 रोटी खा सकता था, वो डेढ़ रोटी पर जीवन व्यतीत कर रहा है और स्वस्थ है. जो सात घंटे आठ घंटे सो सकता है वो 3 घंटे में अपनी नींद लेता है यानी चौबीस घंटे में 3 घंटे सोकर भी पूरा काम चला लेता है.'

'बोलने का अभ्यास बहुत होता है लेकिन मौन रखना बहुत कठिन होता है. कम बोलो कम सो, कम खाओ. भजन करोगे तो आलस्य खत्म हो जाएगा और जब भजन में रुचि होगी तो मोबाइल में क्या देखोगे, सब झूठी बातें हैं.'

गोपीगंज में हुआ जन्म

रिंकू शाकाहारी बॉडीबिल्डर थे जो घर के बने खाने से ही अपनी फिजिक मेंटेन किए हुए थे. उनका जन्म भदोही (उत्तर प्रदेश) के गोपीगंज में हुआ था. एक ट्रक चालक के बेटे, रिंकू 8 भाई-बहनों के साथ एक कमरे के घर में पले-बढ़े. उनके घर में बिजली तो थी लेकिन पानी के लिए वे कुएं पर निर्भर थे. बचपन में रिंकू भाला फेंकते थे और क्रिकेट खेलते थे. यहां तक कि उन्होंने भाला फेंक में जूनियर राष्ट्रीय पदक भी जीता था.



बाद में उन्होंने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, लखनऊ से ग्रेजुएशन किया. 2008 में उन्होंने बेसबॉल पर आधारित रियलिटी टीवी शो 'मिलियन डॉलर आर्म' में 37,000 से अधिक लोगों को पीछे छोड़कर जीत हासिल की थी और उसके बाद रिंकू प्रोफेशनल बेसबॉल खेलने वाले पहले भारतीय बने. बेसबॉल के बाद रिंकू ने 2018 में WWE पहुंचे थे और वहां अपना नाम कमाया. फिलहाल वे प्रेमानंद महाराज के अंगरक्षक हैं.

