25 ग्राम प्रोटीन एक बार में लेने के लिए खाएं ये चीजें! वेट लॉस में भी करेगा मदद

Protein foods for weight-loss: वजन घटाना हो या मसल्स गेन करना हो, अक्सर दोनों गोल को अचीव करने की बात आती है तो प्रोटीन ऐसे में सबसे बेस्ट न्यूट्रिएंट माने जाते हैं. प्रोटीन न सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत करता है, बल्कि लंबे समय तक पेट भरा रखता है जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है. इसलिए यही वजह है कि वेट लॉस करने वालों को हर मील में पर्याप्त प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है.



फिटनेस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 1 बार में करीब 20–30 ग्राम प्रोटीन लेना शरीर के लिए बेहतर हो सकता है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रोजाना खाने वाली चीजों से कैसे 25 ग्राम प्रोटीन लिया जा सकता है.

50 ग्राम सोया चंक

सोया चंक को शाकाहारियों का चिकन माना जाता है. करीब 50 ग्राम सूखे सोया चंक से लगभग 25-26 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. सोया चंक में फैट कम होता है और फाइबर काफी अधिक मात्रा में होता है जो वेट लॉस में मदद कर सकता है. आप इसे अलग-अलग तरीकों से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

150 ग्राम लो फैट पनीर

लो फैट पनीर वेट लॉस डाइट में वो लोग शामिल अधिक करते हैं जो लोग शाकाहारी हैं. जानकारी के मुताबिक, करीब 150 ग्राम लो फैट पनीर से 22–25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है. इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट होने के कारण इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है इसलिए इसे सलाद, भुर्जी या ग्रिल करके भी खाया जा सकता है.

6 एग व्हाइट

अंडे का सफेद हिस्सा यानी एग व्हाइट शुद्ध प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है. 6 एग व्हाइट से करीब 24–25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है जबकि फैट और कैलोरी बेहद कम होती है. यही कारण है कि जिम जाने वाले और वेट लॉस करने वाले लोग इसे पसंद करते हैं.

100 ग्राम चिकन

नॉन-वेज खाने वालों के लिए चिकन ब्रेस्ट एक शानदार ऑप्शन है. 100 ग्राम पका हुआ चिकन ब्रेस्ट करीब 22–25 ग्राम प्रोटीन देता है. इसमें फैट कम होता है और यह मसल बिल्डिंग के साथ-साथ वजन घटाने में भी मदद करता है. इसे उबालकर या ग्रिल करके खाना ज्यादा फायदेमंद रहता है.

1 स्कूप व्हे प्रोटीन

जिन लोगों के पास अधिक समय नहीं होता तो वो लोग व्हे प्रोटीन को डाइट में शामिल कर सकते हैं. अधिकतर व्हे प्रोटीन ब्रांड्स 1 स्कूप में 22 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होने का दावा करते हैं.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

