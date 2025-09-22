नीता अंबानी के फिटनेस कोच ने गिनाईं 5 गलतियां, जिससे नहीं बन पाती बॉडी

फिटनेस का क्रेज आजकल ज्याादा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है और फिल्म स्टार्स की तरह फिट बॉडी हर कोई पाना चाहता है. इसी वजह से ज्यादातर लोग जिम जॉइन करते हैं, शुरुआत में सबका जोश हाई होता है, नई-नई मशीनें, वर्कआउट प्लान और मोटिवेशन सब कुछ अच्छा लगता है. मगर फिर कुछ ही हफ्तों बाद वही लोग जिम जाना बंद कर देते हैं, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वजह है कि 2-3 महीने में ही लोग हिम्मत हार जाते हैं और फिटनेस जर्नी अधूरी छोड़ देते हैं?

जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन जैसे स्टार्स और अंबानी फैमिली के साथ भी काम कर चुके सेलिब्रिटी फिटनेस ट्रेनर विनोद चन्ना ने एक पॉडकास्ट शो में बताया कि क्यों ज्यादातर लोग फिटनेस जर्नी में लगातार नहीं टिक पाते और उनकी बॉडी नहीं बन पाती.

क्यों शुरुआती लोग जल्दी जिम छोड़ देते हैं?

विनोद चन्ना ने कहा, 'लोग सेलिब्रिटीज को देखकर सोचते हैं कि हमें भी वैसी ही बॉडी चाहिए. लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि किसी स्टार को बॉडी बनाने में सालों की मेहनत और लगातार प्रैक्टिस लगती है. किसी फिल्म रोल के लिए वे अलग से 3-4 महीने तक सख्त डाइट, एक्सरसाइज, डांस और एक्शन ट्रेनिंग करते हैं,कभी-कभी तो 12-12 घंटे शूटिंग भी करनी पड़ती है.'

ट्रेनर ने आगे कहा कि लोग खुद ही तुलना भी करते हैं जो गलत बात है. अगर ऋतिक रोशन बॉडी बनाते हैं तो सलमान या जॉन भी अलग स्टाइल में तैयार होते हैं. हर स्टार अपनी बेस्ट फिजीक दिखाना चाहता है,लेकिन आम लोग जिम शुरू करते ही उनकी कॉपी करने लगते हैं और 2-3 महीने में वैसा रिजल्ट चाहते हैं. जब उन्हें मनचाहा बदलाव नहीं दिखता तो वे जिम छोड़ देते हैं.

बिगनर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए?

विनोद चन्ना ने बताया, 'कुछ बिगनर्स पहले ही दिन से एडवांस एक्सरसाइज करने लगते हैं जो सेलिब्रिटीज़ महीनों की तैयारी के बाद करते हैं. बॉडी रेडी नहीं होती है और इसका नतीजा ये होता है कि उनको ज्यादा दर्द, थकान और कई बार तो फीवर भी हो जाता है. फिर उन लोगों को लगने लगता है कि जिम उनके लिए नहीं है और जाना छोड़ देते हैं.'

'फिटनेस जर्नी में गाइडेंस और पेशेंस सबसे जरूरी चीज है और इन दोनों के बिना मनचाही बॉडी पाना नामुमकिन है.सही जानकारी और अच्छे ट्रेनर भी उनते ही अहम है. ट्रेनर को आपकी कैपेसिटी के हिसाब से स्टेप-बाय-स्टेप गाइड करना चाहिए. यहां तक कि यूट्यूब पर भी ध्यान रखना चाहिए कि जिसको आप फॉलो कर रहे हैं,वो बिगिनर है या एडवांस. वरना उनकी गलतियां आप भी दोहराएंगे.

