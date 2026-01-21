53 साल में रोज 26 हजार कदम चलते हैं ये शख्स! स्टेप्स काउंट बढ़ाने के लिए आप भी सीखें उनकी ये ट्रिक

Easy ways to increase your steps: आज की डेस्क जॉब वाली सिटिंग जॉब वाले लोगों को फिट रहना किसी चुनौती से कम नहीं है. अक्सर लोग पैदल चलने की अपेक्षा व्हीकल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं ताकि वर्किंग प्लेस पर पहुंच सकें. ऐसे में कुछ लोग 3-4 हजार स्टेप्स ही चल पाते हैं तो कई लोग खींचकर 5000 या 6000 स्टेप्स चलते होंगे. वहीं कई फिटनेस एक्सपर्ट्स का मानना है कि सभी को करीब 10 हजार कदम चलना ही चाहिए ताकि सेहत अच्छी रहे. लेकिन 53 साल के मार्टिन लुईस ने सोशल मीडिया पर अपनी फिटनेस रूटीन से सबको हैरान कर दिया है.



मार्टिन कोई एथलीट नहीं, बल्कि फेमस ब्रिटिश फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं जो रोजाना करीब 26,000 कदम चलते हैं. 53 की उम्र में उनकी यह एनर्जी और डिसिप्लिन देखकर हर कोई जानना चाहता था कि वह इतने स्टेप्स कैसे चलते हैं? अगर आप भी आलस की वजह से पैदल चलने से कतराते हैं तो मार्टिन की ये ट्रिक आपके काफी काम आ सकती है.

डेली रूटीन है चलना

मार्टिन लुईस ने खुलासा किया कि पिछले 8 सालों से उनका डेली स्टेप काउंट अच्छा रहा है. 2024 में उन्होंने रोजाना औसतन 26,236 कदम चलने का रिकॉर्ड बनाया है.



दिलचस्प बात यह है कि मार्टिन यह सब किसी जिम में घंटों पसीना बहाकर नहीं, बल्कि अपनी रोजमर्रा की आदतों में छोटे-छोटे बदलाव करके करते हैं.

फोन कॉल को बनाया फिटनेस का जरिया

मार्टिन की सबसे बड़ी और असरदार ट्रिक है, 'टॉक एंड वॉक'. वह कभी भी बैठकर फोन पर बात नहीं करते. चाहे वह बिजनेस कॉल हो या परिवार से बातचीत. वे फोन उठाते ही चलना शुरू कर देते हैं.



मार्टिन के मुताबिक, 'अगर आप एक घंटे की कॉल पर हैं और इस दौरान टहल रहे हैं तो आप बिना किसी मेहनत के हजारों कदम पूरे कर लेते हैं.'



यह ट्रिक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो काम के दबाव के कारण एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते.

गाड़ी की बजाय कदमों पर भरोसा

आज के दौर में हम पास की दुकान पर जाने के लिए भी बाइक या कार का इस्तेमाल करते हैं लेकिन मार्टिन इसका उल्टा सोचते हैं. वे छोटी दूरियों के लिए गाड़ियों का प्रयोग नहीं करते वे मीटिंग्स में जाने के लिए या ऑफिस से घर लौटने के लिए पैदल चलना पसंद करते हैं. उनका मानना है कि अगर आप बस या ट्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक स्टॉप पहले उतरकर बाकी का रास्ता पैदल तय करें जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए चमत्कार कर सकता है.

स्टेप बढ़ाने के लिए कुछ खास टिप्स

अगर आप भी मार्टिन लुईस की तरह अपने स्टेप काउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इन आसान तरीकों को अपना सकते हैं.

ऑफिस या मॉल में लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें. यह न केवल स्टेप्स बढ़ाता है बल्कि आपकी कार्डियो फिटनेस को भी बूस्ट करता है.

दोपहर के भोजन के बाद 10-15 मिनट की वॉक को नियम बनाएं. यह डाइजेशन में सुधार करता है और सुस्ती दूर करता है.

चलते समय अपना पसंदीदा संगीत या पॉडकास्ट सुनें, इससे आपको लंबी दूरी का एहसास नहीं होगा.

ट्रैकर का इस्तेमाल करें ताकि आप स्टेप्स काउंट कर सकें. इसके लिए स्मार्टवॉच या फोन के एप्स का इस्तेमाल करें.

क्या कहते हैं हेल्थ एक्सपर्ट्स?

डॉक्टर्स का मानना है कि 50 की उम्र के बाद हड्डियों और दिल की सेहत के लिए पैदल चलना सबसे सुरक्षित और प्रभावी एक्सरसाइज है. रोज 10 से 20 हजार कदम चलने से मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज और डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है.

