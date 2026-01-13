scorecardresearch
 
Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा न बन जाए सजा!, पेरेंट्स जरूर रखें इन 3 बातों का ध्यान

मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का मजा लेते समय बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है. एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन ने माता-पिता को सलाह दी है कि वो पतंगबाजी के दौरान कुछ छोटी मगर महत्वपूर्ण सावधानियों का खास ध्यान रखें. क्योंकि इनसे आप इस त्योहार को सुरक्षित और यादगार बना सकते हैं.

पतंग उड़ाते समय हादसे ज्यादा होते हैं. (PHOTO:ITG)
Makar Sankranti 2026: नए साल के पहले हिंदू त्योहार मकर संक्रांति को देशभर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन पर घरो में अलग-अलग पकवान बनाए जाते हैं और खासतौर पर इस दिन खिचड़ी खाने और दान का खास महत्व होता है. खाने-पाने के अलावा मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी भी खूब देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ प्रदेशों में इसे पतंग उड़ाने का पर्व भी माना जाता है. इस दिन बच्चे और बड़े सभी पतंग उड़ाते हैं और अच्छे-अच्छे पकवान खाते हैं.

अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और वो मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने के लिए काफी एक्साइडेट हैं तो आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखने की जरूर है. पतंग उड़ाते समय बच्चों के साथ कुछ दुर्घटना न हो जाए. पीडियाट्रिशियन डॉ. संतोष यादव ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने पैरेंट्स को सलाह दी है कि वो इन तीन बातों का पतंगबाजी के दौरान खास ध्यान रखें. 

पतंग उड़ाते समय जरूर रखें इन बातों का ध्यान

ग्लास वाला मांझा का इस्तेमाल न करें

पीडियाट्रिशियन ने माता-पिता को सलाह दी कि अपने बच्चों के हाथों में कांच वाला खतरनाक मांझा न दें. क्योंकि इससे हाथ कटने के सबसे ज्यादा केस सामने आते हैं. इसलिए जितना हो सके बच्चों के हाथ में ऐसा मांझा न दें और हाथ कटने पर तुंरत साफ करके एंटीसेप्टिक लगाएं. 

अकेला बच्चा छत पर न घूमें

पतंग उड़ाने के चक्कर में बच्चे कई बार ऊंचाई के लिए अकेले ही टंकी वाली छत पर चले जाते हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि छत के चारों तरफ ऊंची दीवार होनी चाहिए, इसके अलावा अपने बच्चों को छत पर बिल्कुल भी अकेले पतंग उड़ाने के लिए न छोड़ें. अक्सर छत से बच्चों के गिरने की खबरें सामने आती हैं, इसलिए इस बात का पैरेंट्स ध्यान रखें. 

धूप में सनस्क्रीम लगाएं

तेज धूप सनबर्न होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए धूप में जाने से पहले अपने बच्चे को सनस्क्रीन क्रीम जरूर लगाएं. बच्चे पतंग उड़ाने के चक्कर में खाना-पीना सबकुछ भूलकर लंबे समय तक धूप में पतंग उड़ाते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन पर नुकसान हो सकता है. ऐसे में बच्चों को सनस्क्रीन क्रीम याद से लगाएं.

इनके 3 चीजों के अलावा भी अपने बच्चों को सड़क पर जाने से रोकें, क्योंकि पतंग पकड़ने के चक्कर में एक्सीडेंट के मामले में सामने आते हैं. सबसे जरूरी है कि आप अपनी निगरानी मेंं ही बच्चों को पतंगबाजी करने दें, इससे बच्चों भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी खुशी के साथ अपना पर्व मना पाएंगे.

