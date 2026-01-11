Longevity: क्या आप भी जीना चाहते हैं 100 साल? जानें लंबी और खुशहाल जिंदगी के 5 सीक्रेट्स

नए साल की शुरुआत होते ही ज्यादातर लोग रिजॉल्यूशन बनाते हैं. इनमें से अधिकतर लोग अपनी हेल्थ, डाइट या फिटनेस को बेहतर बनाने का प्लान करते हैं. ऐसे में आज हम आपको हेल्थ एक्सपर्ट के बताए कुछ ऐसी आसान आदतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको लंबा और खुशहाल जीवन जीने में मदद कर सकती हैं. इन आदतों को अपनाने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है कंसिस्टेंसी की.

1. अच्छी नींद लें

हेल्दी और फिट रहने के लिए नींद सबसे ज्यादा जरूरी है. कई स्टडीज बताती हैं कि 7–8 घंटे की नींद लेने से उम्र से पहले मौत का खतरा कम होता है. ऑरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की 2025 की एक स्टडी में यह पाया गया कि नींद की कमी से आपकी उम्र घट सकती है. इसलिए लंबा और हेल्दी जीवन जीने का सबसे आसान तरीका है कि अच्छी नींद लेना.

3. खाने में न्यूट्रिशन पर ध्यान रखें

अपनी डाइट में न्यूट्रिशन का ध्यान रखें. इसके लिए अपने खाने में फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मीट, शुगर ड्रिंक्स और कॉकटेल को कम करें. इसके बजाय ज्यादा फल और सब्जियां खाएं. आपको ऐसे खाने की जरूरत है जो आपको एनर्जी दे, न कि जो आपको भारी महसूस कराए.

4. एक्सरसाइज करें

एक्सरसाइज लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए सबसे असरदार तरीका है. इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप कोई भारी-भरकम वर्कआउट करें या जिम जाए. फिटनेस इससे कहीं ज्यादा है. इसके लिए आप अपने पसंद के कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे, वॉकिंग, साइकलिंग, स्विमिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग.

5. सेल्फ-लव

हममें से ज्यादातर लोग दूसरों से प्यार की उम्मीद तो करते हैं पर अपने आप पर भरोसा नहीं करते. जबकि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है. जब आप खुद से प्यार करेंगे तभी आप अपनी जिंदगी में आने वाले उतार-चढ़ाव को आसानी से संभाल पाते हैं.

तो साल 2026 में बिना देर किए इन आदतों को अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करें. ये छोटे-छोटे बदलाव आपको लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं.

