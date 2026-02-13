How To Wash Sweaters In Machine: 4 टिप्स फॉलो करके घर पर वॉशिंग मशीन में धोएं मोटे-मोटे ऊनी स्वेटर, ड्राई क्लीन का खर्च बचाएं

How To Wash Sweaters In Washing Machine: सर्दियों का मौसम अब जा रहा है. और सब लोग अपने मोटे-मोटे स्वेटर, रजाई और कंबल पैक करके रखने में लगे हुए हैं. स्वेटर्स को साफ करना लोगों के लिए हमेशा सिरदर्द वाला काम होता है. ये भारी होते हैं और कई लोग सोचते हैं कि धोते समय ये खराब न हो जाए. ऐसे में ज्यादातर लोग इन्हें ड्राई क्लीन कराते हैं, जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है.

अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो बता दें कि आप स्वेटर को घर पर ही आसानी से वॉशिंग मशीन में धो सकते हैं. लेकिन सही तरह से इन्हें साफ करने के लिए कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपका स्वेटर पूरी तरह सुरक्षित भी रहेगा और आपके ड्राई क्लीन में खर्च होने वाले पैसे भी बच जाएंगे. चलिए जानते हैं वॉशिंग मशीन में स्वेटर धोने का सही तरीका क्या है.

1. स्वेटर को उल्टा करके धोएं: स्वेटर हों या फिर कोई भी ऊनी कपड़ा, वॉशिंग मशीन में डालने से पहले हमेशा उसे उल्टा कर दें. इससे स्वेटर के रोएं आपस में नहीं चिपकते और बाहरी लेयर सुरक्षित रहती है. अगर स्वेटर में बटन या जिप है तो उन्हें बंद कर दें. ध्यान रहे कि डार्क और लाइट रंग के कपड़ों को कभी भी एक साथ न धोएं, नहीं तो रंग खराब होने का डर रहता है.

2. हमेशा ठंडा पानी ही इस्तेमाल करें: आप जब भी ऊनी कपड़े धोएं तो इस बात का ध्यान रखें कि पानी ठंडा ही हो. गर्म पानी ऊनी कपड़ों के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं होता है. इससे कपड़े ढीले हो सकते हैं और उनकी शेप बिगड़ सकती है. साथ ही, कपड़ों की उम्र भी कम हो सकती है. इसलिए वॉशिंग मशीन में स्वेटर धोने के लिए हमेशा ठंडे पानी का इस्तेमाल करें.

3. माइल्ड और लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें: ऊनी कपड़ों को धोने के लिए हार्ड या पाउडर डिटर्जेंट का इस्तेमाल करने से बचें. हमेशा माइल्ड और लिक्विड डिटर्जेंट ही इस्तेमाल करें. ये कपड़े के फाइबर को सुरक्षित रखते हैं और रंग फीका नहीं पड़ने देता है. आप चाहें तो खास वूलन डिटर्जेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

4. सही मोड का इस्तेमाल करें: स्वेटर धोते समय वॉशिंग मशीन में वूलन मोड या जेंटल मोड चुनें. तेज स्पिन या हैवी मोड से स्वेटर खराब हो सकते हैं. हल्का मोड कपड़े को धीरे और सुरक्षित तरीके से साफ करता है. इससे स्वेटर की चमक और शेप लंबे समय तक बनी रहती है.

