Holi 2022: चेहरे, बाल और नाखून से चुटकियों में निकल जाएगा कलर, जानिए रंग छुड़ाने की आसान ट्रिक

Holi 2022: होली 2022 में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए हैं. होली के लिए सभी ने सारी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं. होली पर केमिकल वाले रंग और गुलाल का काफी प्रयोग होता है. आजकल मार्केट में मिलने वाले रंग और गुलाल अगर चेहरे, बाल या नाखून पर लग जाते हैं, तो उन्हें छुड़ाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है.

कुछ लोगों के चेहरे और फेस का रंग तो आसानी से छूट जाता है, लेकिन कुछ लोगों का रंग नहीं निकलता. अगर वे लोग केमिकल वाले शैंपू और अन्य चीजों से उस कलर को निकालने की कोशिश करते हैं, तो स्किन और हेयर को नुकसान हो सकता है. अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो होली खेलने का प्लान बना चुके हैं, लेकिन चेहरे, बाल और नाखून के कलर लगने की चिंता रहती है, तो आज हम कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं, जिन्हें अपनाने से चेहरे, बाल और नाखून से आसानी से कलर निकाल सकते हैं.

शरीर से रंग कैसे हटाएं (How to remove holi colour from body)

चेहरे और शरीर से होली का रंग निकालने के लिए लोग त्वचा को स्क्रब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से स्किन का रंग भले ही चला जाए, लेकिन इससे त्वचा को काफी नुकसान हो सकता है. चेहरे और स्किन का कलर निकालने के लिए बॉडीवॉश या साबुन से नहाएं तो शरीर पर थोड़ा सा तेल मलें.

यह न केवल रंग को निकालने में मदद करेगा बल्कि आपकी शुष्क त्वचा को पोषण भी देगा. यदि आप तेल का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक गाढ़ी क्रीम या लोशन भी चुन सकते हैं. इसके बाद जब शरीर को तौलिए से पोंछेंगे, तो आप देखेंगे कि रंग तौलिया में आ चुका है.

चेहरे से रंग कैसे हटाएं (How to remove holi colour from face)

ऊपर दिया हुआ तरीका अपनाने के अलावा चेहरे से रंग निकालने के लिए गहरे क्लींजिंग फेस वॉश का उपयोग करें और उसके बाद मॉइस्चराइजर का उपयोग करें. यदि आवश्यक हो, तो आप अगले दिन फेस मास्क का उपयोग कर सकते हैं. यदि आप होली खेलने से पहले अपने शरीर पर तेल का उपयोग कर रहे हैं, तो गहरी टैनिंग से बचने के लिए तेल के ऊपर सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं. यदि आप बेसन, दही और नींबू के मिश्रण जैसे घरेलू इलाज रंग निकालने के लिए अपना रहे हैं तो त्वचा को हाइड्रेट रखने के लिए उस मिश्रण में विटामिन ई का एक कैप्सूल मिलाएं.



बालों से रंग कैसे हटाएं (How to remove holi colour from hair)

जैसे ही आप होली खेल लें, उसके बाद बालों को शैम्पू करें. रंग निकालने के लिए 2 बार शैंम्पू की जरूरत हो सकती है. भले ही आपको थकान हो रही हो, लेकिन आलस के कारण कंडीशनर लगाना न छोड़ें, क्योंकि आपके बालों को होली के रंग के बाद अतिरिक्त हाइड्रेशन की आवश्यकता होती है.

कंडीशनर के बाद हेयर सीरम लगाएं. यह बालों को धूप के प्रभाव और रंगों के कारण होने वाले रूखेपन से रिपेयर करेगा. बालों के झड़ने को कम करने के लिए हेयर स्पा कराएं या घर पर ही डीप कंडीशनिंग मास्क का उपयोग लगाएं.

नाखूनों से होली का रंग कैसे हटाएं (How to remove Holi colour from your nails)

नाखूनों को होली के रंग से बचाने का सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि आप ट्रांसपैरेंट नेलपॉलिश लगा लें, जो कि होली खेलने के बाद नेल पॉलिश रिमूवर से आसानी से निकाला जा सकता है. अगर उसके बाद भी रंग नाखूनों से नहीं जाता है तो नाखूनों को गुनगुने पानी के टब में बादाम के तेल या सिरके के साथ भिगोएं. इससे नाखूनों का रंग निकल जाएगा. इसके साथ ही नाखूनों पर कुछ दिनों तक कुछ न लगाएं.

इस बात का खास ध्यान रखें

अगर होली खेलने के बाद आपको कोई भी इचिंग या खुजली होती है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें. वहीं, अगर आपकी स्किन सेंसेटिव है, तो पक्के रंगों से होली खेलने से बचें या फिर पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें और उसके बाद ही होली खेलें. अधिक जानकारी के लिए किसी डॉक्टर से संपर्क करें.



