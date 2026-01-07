Easy Tips for Keeping Room Warm: सर्दियों में बिना रूम हीटर के भी गर्म रहेगा कमरा, बस अपनाएं ये 5 आसान तरीके

How To Keep House Warm Naturally: सर्दियों में ठंडी हवाएं घरों को भी ठंडा कर देती है और इस वजह से लोग घरों को गर्म रखने के लिए ठंडी में रूम हीटर का सहारा लेते हैं. लेकिन इससे बिजली का कई गुना बिजली का बिल आता है और इससे सेहत को भी कई नुकसान पहुंचता है. छोटे बच्चों वाले घरों में रूम हीटर होने पर ज्यादा सावधानियां भी बरतनी पड़ती है.

अच्छी बात यह है कि यह कुछ आसान और स्मार्ट नेचुरल हैक्स अपनाकर आप बिना रूम हीटर के भी अपने घर को गर्म रख सकते हैं. इसकी एक सबसे खास बात यह भी है कि इससे बिजली का बिल भी कम आता है और बच्चों के लिए भी यह खतरनाक नहीं होती हैं.

धूप का सही इस्तेमाल

दिन में खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे पूरी तरह खोल दें ताकि धूप सीधे कमरे में आ सके. धूप नेचुरल हीटर की तरह काम करती है और कमरे को लंबे समय तक गर्म रखती है. शाम होते ही मोटे पर्दे या कर्टन बंद कर दें, ताकि अंदर की गर्माहट बाहर न जाए.

दरवाजों और खिड़कियों की सीलिंग को करें बंद

हम इन छोटी-छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अक्सर ठंडी हवा छोटे-छोटे गैप से अंदर आ जाती है. इसके लिए आप डोर स्टॉपर, पुराने कपड़े या रबर सील का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह छोटा सा जुगाड़ कमरे के तापमान में बड़ा फर्क ला सकता है.

फर्श पर कारपेट बिछाएं

ठंड के मौसम में टाइल या मार्बल का फर्श ज्यादा ठंडा रहता है, जिस पर पैर रखने से ही पूरी बदन कांप जाता है. इसलिए ठंडी में फर्श पर कारपेट, दरी या मोटी चादर बिछाना बेहतर ऑप्शन है. इससे पैरों को गर्माहट मिलती है और पूरा कमरा ज्यादा आरामदायक महसूस होता है.

दीवारों और फर्नीचर का सही इस्तेमाल

दीवारों पर फैब्रिक वॉल हैंगिंग या मोटे पर्दे लगाने से ठंड कम अंदर आती है. साथ ही लकड़ी का फर्नीचर कमरे में नैचुरल गर्माहट बनाए रखता है. इसलिए घरों में ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही फर्नीचर और वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल करना सही होता है.

सही बेडिंग और कुशन लगाएं

रात में खासतौर पर मोटे कंबल, रजाई और ज्यादा कुशन रखने से शरीर की गर्मी बनी रहती है और कमरा भी जल्दी ठंडा नहीं होता. इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ठंड कम लगती है.

किचन की गर्माहट का करें यूज

रसोई में खाना पकाते समय निकलने वाली गर्मी पूरे घर में फैलती है. किचन का दरवाजा कुछ देर खुला रखने से आसपास के कमरे भी गर्म रहते हैं. यह बेहद आसान और असरदार तरीका है, जिसे कोई भी आजमा सकता है.

इन आसान और नेचुरल तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में कम खर्च में बिना रूम हीटर के भी अपने घर को गर्म और आरामदायक बना सकते हैं.

