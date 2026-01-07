scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Easy Tips for Keeping Room Warm: सर्दियों में बिना रूम हीटर के भी गर्म रहेगा कमरा, बस अपनाएं ये 5 आसान तरीके

सर्दियों में रूम हीटर के बिना भी घर को गर्म रखा जा सकता है। सही पर्दे, धूप का सही इस्तेमाल, फर्श पर कारपेट और कुछ आसान नेचुरल ट्रिक्स अपनाकर आप ठंड से राहत पा सकते हैं और बिजली का बिल भी बचा सकते हैं।

Advertisement
X
रूम हीटर का इस्तेमाल अधिक करना सही नहीं होता है (PHOTO:ITG)
रूम हीटर का इस्तेमाल अधिक करना सही नहीं होता है (PHOTO:ITG)

How To Keep House Warm Naturally: सर्दियों में ठंडी हवाएं घरों को भी ठंडा कर देती है और इस वजह से लोग घरों को गर्म रखने के लिए ठंडी में रूम हीटर का सहारा लेते हैं. लेकिन इससे बिजली का कई गुना बिजली का बिल आता है और इससे सेहत को भी कई नुकसान पहुंचता है. छोटे बच्चों वाले घरों में रूम हीटर होने पर ज्यादा सावधानियां भी बरतनी पड़ती है. 

अच्छी बात यह है कि यह कुछ आसान और स्मार्ट नेचुरल हैक्स अपनाकर आप बिना रूम हीटर के भी अपने घर को गर्म रख सकते हैं. इसकी एक सबसे खास बात यह भी है कि इससे बिजली का बिल भी कम आता है और बच्चों के लिए भी यह खतरनाक नहीं होती हैं. 

धूप का सही इस्तेमाल

दिन में खिड़कियों और दरवाजों के पर्दे पूरी तरह खोल दें ताकि धूप सीधे कमरे में आ सके. धूप नेचुरल हीटर की तरह काम करती है और कमरे को लंबे समय तक गर्म रखती है. शाम होते ही मोटे पर्दे या कर्टन बंद कर दें, ताकि अंदर की गर्माहट बाहर न जाए.

सम्बंधित ख़बरें

How to clean worms from vegetables
पालक और गोभी में रेंग रहे जहरीले कीड़े होंगे साफ, बस अपनाएं ये आसान ट्रिक्स
Washing clothes in winter
ठंड में कपड़े धोने में आती है आफत तो अपनाएं ये ट्रिक, नहीं कांपेंगे हाथ
Soya Vs Paneer
Soya Vs Paneer: तेजी से वजन घटाने के लिए क्या खाना है ज्यादा बेहतर?
Watermelon Seeds For Skin
चेहरे पर आएगी शीशे जैसी चमक! तरबूज के बीजों का रोजाना ऐसे करें इस्तेमाल
avneet kaur
ब्लैक डीपनेक गाउन में दिखा अवनीत कौर का ग्लैमरस अंदाज, फैंस की ठहरी निगाहें, देखें तस्वीरें

दरवाजों और खिड़कियों की सीलिंग को करें बंद

हम इन छोटी-छोटी बातों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अक्सर ठंडी हवा छोटे-छोटे गैप से अंदर आ जाती है. इसके लिए आप डोर स्टॉपर, पुराने कपड़े या रबर सील का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह छोटा सा जुगाड़ कमरे के तापमान में बड़ा फर्क ला सकता है. 

Advertisement

फर्श पर कारपेट बिछाएं

ठंड के मौसम में टाइल या मार्बल का फर्श ज्यादा ठंडा रहता है, जिस पर पैर रखने से ही पूरी बदन कांप जाता है. इसलिए ठंडी में फर्श पर कारपेट, दरी या मोटी चादर बिछाना बेहतर ऑप्शन है. इससे पैरों को गर्माहट मिलती है और पूरा कमरा ज्यादा आरामदायक महसूस होता है.

दीवारों और फर्नीचर का सही इस्तेमाल

दीवारों पर फैब्रिक वॉल हैंगिंग या मोटे पर्दे लगाने से ठंड कम अंदर आती है. साथ ही लकड़ी का फर्नीचर कमरे में नैचुरल गर्माहट बनाए रखता है. इसलिए घरों में ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही फर्नीचर और वॉल हैंगिंग का इस्तेमाल करना सही होता है.

 सही बेडिंग और कुशन लगाएं

रात में खासतौर पर मोटे कंबल, रजाई और ज्यादा कुशन रखने से शरीर की गर्मी बनी रहती है और कमरा भी जल्दी ठंडा नहीं होता. इसके अलावा हल्की एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे ठंड कम लगती है.

किचन की गर्माहट का करें यूज

रसोई में खाना पकाते समय निकलने वाली गर्मी पूरे घर में फैलती है. किचन का दरवाजा कुछ देर खुला रखने से आसपास के कमरे भी गर्म रहते हैं. यह बेहद आसान और असरदार तरीका है, जिसे कोई भी आजमा सकता है. 

Advertisement

इन आसान और नेचुरल तरीकों को अपनाकर आप सर्दियों में कम खर्च में बिना रूम हीटर के भी अपने घर को गर्म और आरामदायक बना सकते हैं. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement