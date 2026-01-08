Winter Soft Roti Tips: सर्दियों में रोटी नहीं होगी 'कड़क', अपनाएं ये आसान तरीके.. घंटों तक रहेगी नरम

Winter Soft Roti Tips: जनवरी आते ही मौसम ने नई करवट ली है और ठंड भी दोगुना बढ़ गई है. इस मौसम में खाने में बहुत स्वाद आता है, लेकिन ठंड की वजह से रोटियां जल्दी कड़क हो जाती है और कुछ ही घंटों में उनका टेस्ट भी बदल जाता है. ऑफिस और स्कूल-कॉलेज लंच लेकर जाने वाले लोग खासतौर पर इस मौसम में सख्त रोटियों से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको न तो खाने का मन करता है और नहीं वो आसानी से चबाई जाती है.

अक्सर तो लोग सख्त रोटियां को फेंक देते हैं या किसी जानवर को खिला देते हैं. मगर कुछ आसान विंटर किचन हैक्स अपनाकर आप रोटी को लंबे समय तक नरम और ताज़ा रख सकते हैं.ये तरीके न सिर्फ खाने की बर्बादी रोकेंगे, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत भी करेंगे.

सर्दियों में रोटियों को नरम रखने के लिए अपनाएं ये टिप्स

सेकते ही ढककर रखें

गरम रोटी को खुले में रखने से उसकी नमी उड़ जाती है और सर्दियों में तो वैसे ही ठंडी हवाएं पूरे घर को ठंडा रखती है. इसलिए रोटियां बनाते ही तुरंत ही उनको किसी कॉटन के कपड़े या ढक्कन वाली हॉट पॉट में रखें. इससे रोटियों की भाप अंदर ही रहेगी और वह लंबे टाइम तक सॉफ्ट बनी रहेंगी.

रोटी सेकते समय सही टेम्पेरचर रखें

सर्दियों में गैस धीमी आंच पर जलती है, जिससे रोटी ज्यादा सूख सकती है. इसलिए हमेशा रोटी बनाते समय टेम्पेचर का खास ध्यान रखना चाहिए. रोटी हमेशा मीडियम आंच पर सेंकें और ज्यादा देर तवे पर न रखें, क्योंकि इससे वो कड़क हो जाती है. वहीं, ज्यादा सूखी रोटियां जल्दी बासी भी हो जाती हैं.

घी या मक्खन का हल्का लगाएं

वैसे तो भारतीय घरों में रोटियों में हमेशा ही घी लगाया जाता है, लेकिन आजकल लोग हेल्थ की वजह से घी और मक्खन को कम खाना पसंद करते हैं. मगर सर्दी के मौसम में रोटियों पर हल्का सा घी या मक्खन लगाना बेहद फायदेमंद है. इससे रोटी में नमी बनी रहती है और वह देर तक सॉफ्ट भी रहती है. खासतौर पर अगर रोटियां बाद में खाने के लिए रखनी हों, तो यह ट्रिक जरूर अपनाएं.

आटे में ये चीजें मिलाएं

रोटी बनाने से पहले ठंड में आटा गूंथते समय गुनगुना पानी इस्तेमाल करना भी सही होता है. इसके साथ ही आप चाहें तो इसमें एक चम्मच दूध या थोड़ा सा तेल मिला सकते हैं. इससे रोटियां मुलायम बनती हैं और जल्दी बासी भी नहीं होतीं.

स्ट्रोर करने का सही तरीका

कई बार ऐसा होता है कि रोटियां जल्दी बन जाती है और घरवालों का खाने का मन नहीं होता है. ऐसे में लोग उनको स्टोर कर देते हैं, लेकिन रोटियां को हमेशा पहले ठंडा करें. उसके बाद ही उनको किसी एयरटाइट कंटेनर में रखें, खाते समय तवे पर हल्का पानी छिड़ककर गर्म करें, रोटी फिर से ताज़ी जैसी लगेगी.

माइक्रोवेव का स्मार्ट इस्तेमाल

जिन लोगों को घरों में माइक्रोवेव है, वो बासी रोटियों को गर्म कर सकते हैं. हालांकि माइक्रोवेव में गर्म करते समय रोटियों के साथ एक कटोरी पानी रख दें. क्योंकि भाप बनने से रोटी की नमी वापस आ जाती है और वह सॉफ्ट हो जाती है.

