स्वेटर-जैकेट पहनकर भी लग रही ठंड, हाथ-पैर पड़े सुन्न! शरीर को गर्म रखने के लिए फॉलो करे ये स्मार्ट तरीके

मोटे कपड़े पहनने के बाद भी ठंड लगना एक आम समस्या है. इसका समाधान सिर्फ कपड़ों में नहीं, बल्कि सही 'लेयरिंग', गर्म खान-पान और एक्टिव लाइफस्टाइल में छिपा है. इस स्टोरी में जानें वो 5 आसान तरीके, जो कड़ाके की ठंड में भी आपके शरीर को अंदर से गर्म और एनर्जेटिक रखेंगे.

सर्दियोंं मे ठंडी ड्रिंक्स से दूर रहें (PHOTO:ITG)
How to Keep Body Warm in Winters: सर्दियों में कई बार ऐसा होता है कि मोटा स्वेटर, जैकेट और मफलर पहनने के बाद भी शरीर में ठंड लगती रहती है. खासतौर पर हाथ-पैर सुन्न पड़ना, कान ठंडे होना और शरीर में कंपकंपी महसूस होना आम समस्या बन जाती है. इसका कारण सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि हमारी कुछ गलत आदतें भी होती हैं.अगर आप भी ठंड से परेशान हैं, तो  अपनी इन गलतियों को छोड़कर और इन कुछ स्मार्ट टिप्स को अपनाकर खुद को लंबे समय तक अंदर से गर्म रख सकते हैं. 

लेयरिंग सही तरीके से करें

ठंड आते ही लोग मोटे-मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है. क्योंकि सिर्फ मोटी जैकेट पहनना काफी नहीं होता. सबसे अंदर कॉटन या थर्मल, फिर स्वेटर और उसके ऊपर जैकेट पहनें. इससे शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकलती और ठंड कम लगती है.

हाथ-पैर ढकना न भूलें

शरीर की ज्यादा गर्मी हाथ और पैरों से निकलती है, इसी वजह से सबसे जल्दी हाथ-पैर ही ठंड से सुन्न भी हो जाते हैं. इसलिए ऊनी मोजे, दस्ताने और बंद जूते पहनें. जरूरत हो तो दो लेयर मोजे भी पहन सकते हैं. 

गर्म चीजें खाएं-पीएं

ठंड के मौसम में जितना हो सके गर्म पानी और गर्म चीजें भी खानी चाहिए. इस मौसम में बीमारियां भी जल्दी घेर लेती हैं, इसलिए अदरक की चाय, हल्दी वाला दूध, सूप और गुनगुना पानी शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं.इसके साथ ही गुड़, तिल और मूंगफली जैसी चीजें भी बहुत फायदेमंद हैं.

शरीर को एक्टिव रखें

अगर आप ज्यादा देर बैठे रहते हैं, तो शरीर ठंडा हो जाता है. गर्मी की तुलना में ठंड में लोग कम एक्टिव रहते हैं और डेली एक्सरसाइज भी कम कर देते हैं. जबकि सर्दियों के दिनों में  हर 1-2 घंटे में हल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग या थोड़ी देर टहलना शरीर में गर्मी बनाए रखता है.

गर्म तेल से मसाज करें

सरसों या नारियल तेल से हल्की मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और शरीर में गर्माहट आती है. इसलिए सर्दी में रात को सोने से पहले या नहाने के बाद अपने बॉडी की मसाज जरूर करें. 
 
अगर स्वेटर-जैकेट पहनने के बाद भी ठंड लग रही है, तो सिर्फ कपड़ों पर निर्भर न रहें. सही खान-पान, एक्टिव लाइफस्टाइल और छोटी-छोटी आदतें अपनाकर आप सर्दियों में खुद को गर्म, हेल्दी और एनर्जेटिक रख सकते हैं.
 

