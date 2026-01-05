scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

50 रुपये की प्रेग्नेंसी किट कैसे बता देती है इतनी बड़ी बात? जानिए अंदर का साइंस

How pregnancy test kit works: प्रेग्नेंसी किट (Pregnancy kit) से घर पर कैसे गर्भावस्था का पता लगाया जा सकता है, ये किट कैसे काम करती है, सही तरीका क्या है, इस बारे में आर्टिकल में जानेंगे.

Advertisement
X
प्रेग्नेंसी किट से घर पर प्रेग्नेंसी का पता लगाया जा सकता है. (Photo: ITG)
प्रेग्नेंसी किट से घर पर प्रेग्नेंसी का पता लगाया जा सकता है. (Photo: ITG)

How pregnancy test kit works: प्रेग्नेंसी टेस्ट किट मार्केट में उपलब्ध होने से काफी सुविधा हो गई है पहले जहां सिर्फ पीरियड्स मिस होने, ब्रेस्ट में दर्द या सूजन, दिन भर आलस आना, थकान आदि से प्रेग्नेंसी का पता लगाया जाता था वहीं अब प्रेग्नेंसी टेस्ट किट से काफी सुविधा हो गई है. प्रेग्नेंसी किट से लगभग सटीकता के साथ प्रेग्नेंसी का पता लगाया जा सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 50 रुपये में आने वाली इस प्रेग्नेंसी किट में ऐसा क्या होता है जो तुरंत रिजल्ट पता चल जाता है? अगर नहीं जानते तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे क्या साइंस है.

प्रेग्नेंसी किट कैसे काम करती है?

प्रेग्नेंसी टेस्टिंग किट एचसीजी हार्मोन (Human chorionic gonadotropin) का पता लगाती हैं. दरअसल, प्रेग्नेंसी के दौरान, आपका शरीर प्रेग्नेंसी बनाए रखने के लिए एचसीजी हार्मोन रिलीज करने लगती है. ऐसे में जो प्रेग्नेंसी किट के स्ट्रिप्स में कुछ ऐसे केमिकल लगे होते हैं जो एचसीजी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं. उन स्ट्रिप्स पर मौजूद खास एंटीबॉडीज इस हार्मोन से रिएक्ट करती हैं और यही रिएक्शन लाइन या रंग बदलने के रूप में रिजल्ट दिखाता है.

स्ट्रिप पर hCG को पहचानने वाली एंटीबॉडी लगी होती हैं जिसके एक हिस्सा कंट्रोल लाइन (C) के लिए होता है जो बताता है कि किट सही काम कर रही है और वहीं दूसरा हिस्सा टेस्ट लाइन (T) के लिए होता है जो प्रेग्नेंसी होने पर रंगीन लाइन दिखाता है.

सम्बंधित ख़बरें

7 महीने की Pregnant Constable ने उठाया 145 Kg वज़न!
Pollution in Mothers Womb
मां के पेट से ही शुरू हो रहा है प्रदूषण का खेल... बच्चों पर बीमारियों का बोझ
karva chauth precautions for pregnant ladies
Karwa Chauth के व्रत से पहले जान लें डॉक्टर की बातें...
alia bhat postpartum weight loss
Alia Bhatt ने बताया डिलीवरी के बाद कैसे घटाया वज़न?
arbaaz khan and shhura khan daughter born
Arbaaz Khan पापा बने... Shhura ने बेटी को दिया जन्म

जब टेस्टिंग के दौरान यूरिन स्ट्रिप से गुजरती है तो उसमें मौजूद hCG, स्ट्रिप पर लगी एंटीबॉडी से चिपक जाती है और एक केमिकल रिएक्शन के कारण रंगीन लाइन बन जाती हैं. अगर hCG पर्याप्त मात्रा में है तो C के साथ T पर भी लाइन दिखती है. hCG न होने पर सिर्फ C लाइन आती है. कई बार एक हल्की लाइन भी दिखाई देती है जो आमतौर पर पॉजिटिव रिजल्ट का संकेत देती है.

Advertisement

प्रेग्नेंसी टेस्टिंग पर रिजल्ट कैसे पढ़ें?

यदि टेस्टिंग के दौरान C लाइन गहरी है और T लाइन नहीं है तो इसका मतलब है कि टेस्ट सही हुआ है और प्रेग्नेंसी नहीं है. जब C और T दोनों लाइनें दिखें तो इसका मतलब प्रेग्नेंसी पॉजिटिव मानी जाती है. C लाइन बने ही ना तो इसका मतलब होता है कि किट या टेस्ट इनवैलिड है. आपको दोबारा नई किट से टेस्ट करना होगा.

प्रेग्नेंसी टेस्ट का सही समय और जरूरी बातें

  • आमतौर पर पीरियड मिस होने के पहले दिन से या असुरक्षित सेक्स के लगभग 21 दिन बाद टेस्ट करने की सलाह दी जाती है ताकि यूरिन में hCG का लेवल पर्याप्त हो जाए. टेस्टिंग के लिए सुबह का पहला यूरिन सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि उसमें hCG सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है.
     
  • बहुत जल्दी टेस्ट करने पर hCG कम होने की वजह से रिजल्ट नेगेटिव आ सकते हैं इसलिए रिजल्ट डाउटफुल हो तो 2–3 दिन बाद फिर टेस्ट करें.
     
  • कोई भी किट यूज करने से पहले उस पर लिखे रूल्स को ठीक से पढ़ना जरूरी है. कन्फ्यूजन या लगातार अलग-अलग रिजल्ट आने पर गायनेकॉलजिस्ट से कंसल्ट करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement