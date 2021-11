Guavas benefits: वजन घटाए, खांसी-जुकाम से बचाए, ठंड में अमरूद खाने के हैं ढेरों फायदे

Benefits of Guava in Hindi: सर्दियों के मौसम में अमरूद लगभग हर किसी को पसंद होता है. अमरूद के साथ-साथ इसकी पत्तियां भी बहुत फायदेमंद होती हैं. अमरूद कई सारे एंटीऑक्सिडेंट, विटामिन C, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है. इसके अलावा, इसमें फोलेट और लाइकोपीन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. अमरूद में 80% तक पानी होता है जो स्किन को हाइड्रेट रखने का काम करता है. आइए जानते हैं कि सर्दियों में अमरूद खाने से शरीर को और क्या-क्या फायदे (Guavas benefits) मिलते हैं.

सर्दी-खांसी से बचाता है- सर्दियों के दिनों में सर्दी-खांसी की समस्या होना आम बात है. अमरूद और इसकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में विटामिन C और आयरन होता है जो सर्दी-खांसी में आराम देता है. अमरूद इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है. खांसी में पका अमरूद नहीं खाना चाहिए लेकिन कच्चा अमरूद खाने से बलगम कम होता है. इसलिए सर्दियों में अमरूद का सेवन जरूर करना चाहिए. अमरूद में पाया जाने वाला विटामिन C आंखों की रौशनी भी बढ़ाने का काम करता है.

डायबिटीज से बचाता है- स्टडीज के मुताबिक, अमरूद ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है. खासतौर से अमरूद के पत्तों का अर्क इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर पर काफी कारगर पाया गया है. खाने के बाद अमरूद की पत्तियों से बनी चाय पीने से ब्लड शुगर कम होता है. अमरूद में ग्लाइकेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ने से रोकता है. कुल मिलाकर डायबिटीज के मरीजों के लिए अमरूद बहुत फायदेमंद है और इन्हें हर दिन अमरूद खाना चाहिए.

दिल की बीमारियों से बचाता है- अमरूद दिल के लिए भी बहुत फायदेमंद है. अमरूद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सिडेंट और विटामिन दिल को फ्री रेडिकल्स से खराब होने से बचाते हैं. अमरूद में केले के बराबर पोटेशियम पाया जाता है जो दिल की सेहत को दुरुस्त रखता है. अमरूद की पत्तियां भी ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और बैड कोलेस्ट्रोल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती हैं. एक स्टडी के मुताबिक, खाना खाने से पहले एक पका अमरूद खाने से ब्लड प्रेशर 8-9 प्वाइंट तक कम हो जाता है.

वजन कम करने में कारगर- अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अमरूद से अच्छा फल कोई और नहीं हो सकता. इसमें कैलोरी की मात्रा बहुत कम होती है और इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने की वजह से आपके शरीर में किसी भी तरह के पोषक तत्व की कमी भी नहीं होती है. इसमें शुगर की मात्रा भी बहुत कम होती है जिसकी वजह से मोटापा नहीं बढ़ता है.

कब्ज को दूर करता है- अमरूद फाइबर का बहुत अच्छा स्त्रोत है और इसके बीज पेट को साफ करने में काफी फायदेमंद होते हैं. अमरूद खाने से कब्ज की समस्या दूर होती है. सिर्फ एक अमरूद से ही आपको हर दिन के फाइबर की जरूरी मात्रा यानी 12% तक फाइबर मिल सकता है. वहीं अमरूद की पत्तियां डायरिया की दिक्कत को दूर करती हैं और आंत में मौजूद हानिकारक रोगाणुओं को मारती हैं.

कैंसर से बचाता है- अमरूद की पत्तियों में एंटीकैंसर गुण होते हैं. टेस्ट-ट्यूब और एनिमल स्टडीज के मुताबिक, अमरूद का अर्क कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है. अमरूद में पाए जाने वाले शक्तिशाली एंटीऑक्सिडेंट फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं. इसमें पाया जाने वाला लाइकोपीन, क्वेरसेटिन और पॉलीफेनोल्स भी कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकने में फायदेमंद पाया गया है. स्टडीज से यह भी पता चलता है कि अमरूद के पत्ते के तेल में एंटी-प्रोलिफेरेटिव पदार्थ होते हैं जो कैंसर के प्रसार को रोकने में प्रभावी होते हैं.