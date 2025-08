Puffy Eyes से कैसे पाएं छुटकारा? इन नेचुरल चीजों से मिलेगी राहत

आंखों की पफीनेस एक आम समस्या है जो नींद की कमी, ज्यादा नमक वाला खाना, एलर्जी, हार्मोनल चेंजेस या रोना जैसे कारणों से हो सकती है. इसे कम करने के लिए कुछ घरेलू उपायों को फॉलो कर सकते हैं.

X

Get Rid of Puffy Eyes in 5 Minutes Natural DIY Eye Care