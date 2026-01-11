scorecardresearch
 
Fingers Swelling In Winter: सर्दियों में उंगलियों की सूजन और दर्द से हैं परेशान? अपनाएं ये 4 टिप्स, मिलेगा तुरंत आराम

Fingers Swelling In Winter Treatment: ठंड के दिनों में हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन आना एक आम समस्या है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो घबराएं नहीं. आज हम आपको इससे बचने के कुछ आसान और असरदार तरीके बताने जा रहे हैं जिन्हें आसानी से आप अपनी डेली लाइफ में अपना सकते हैं.

सर्दियों में हाथ-पैरों की उंगलियां की सूजन को दूर करने के लिए करें ये 4 उपाय (Photo- Getty Image)
सर्दियों के मौसम में कई लोगों को हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन हो जाती है. सूजन आने के बाद उंगलियों में तेज खुजली होने लगती है और कई बार जलन भी महसूस होती है. इसकी वजह से कई बार रोजाना का काम करना भी मुश्किल हो जाता है. आज हम इस खबर में जानेंगे कि सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन क्यों होती है और इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं.

सर्दियों में उंगलियां सूजने के मुख्य कारण

1.ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन का कम होना
ठंड में शरीर गर्मी बचाने के लिए ब्लड वेसल्स को सिकोड़ लेता है. इससे उंगलियों में ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और टिश्यू में फ्लूड जमा होने लगता है जिससे सूजन आ जाती है.

2. डिहाइड्रेशन
सर्दियों में प्यास कम लगती है जिसके कारण लोग पानी कम पीते हैं. शरीर में पानी की कमी होने पर भी हाथ-पैर की उंगलियों में सूजन आ सकती है.

3. चिलब्लेन्स की समस्या
चिलब्लेन्स (Chilblains) सर्दियों में ठंड और नमी के कारण होने वाली समस्या है. इसमें हाथ-पैर की उंगलियों पर लाल, खुजलीदार और सूजे हुए दाने हो जाते हैं. यह छोटे ब्लड वेसल्स में सूजन की वजह से होता है.

सर्दियों में उंगलियों की सूजन से बचने के लिए करें ये उपाय

1. हाथ-पैर को हमेशा सूखे रखें
नमी की वजह से चिलब्लेन्स की समस्या बढ़ सकती है. ऐसे में जब भी हाथ-पैर धोएं तो उसके बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाएं. बाहर जाते समय हाथ में दस्ताने और पैरों में ऊनी मोजे व जूते पहनें ताकि ठंडी हवा न लगे.

2. मॉइश्चराइजर लगाते रहें
सर्दियों की हवा स्किन को ड्राई कर देती है. इससे बचने के लिए दिन में 2–3 बार अच्छे मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें.

3. खुद को हाइड्रेट रखें
सर्दियों में भले ही प्यास कम लगे लेकिन पानी पीना कम न करें. शरीर में पानी की कमी से भी सूजन बढ़ सकती है.

4. बहुत गर्म जगह पर जाने से बचें
ठंड से सीधे बहुत गर्म जगह पर जाने से बचें. अचानक गर्मी मिलने पर ब्लड सर्कुलेशन तेजी से बदलता है, जिससे सूजन बढ़ सकती है. शरीर को धीरे-धीरे गर्म होने दें.

इन उपायों के बावजूद अगर हाथ-पैरों की सूजन लंबे समय तक बनी रहे तो देर करने के बजाय डॉक्टर से सलाह लें. 

