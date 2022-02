वियाग्रा खाने की नहीं होगी जरूरत! सेक्सुअल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए रोजाना करें बस एक काम

आज के समय में बिगड़ी हुई सुस्त लाइफ स्टाइल (Sedentary lifestyle), गलत खान-पान (Wrong eating habits), तनाव (Stress), एंग्जाइटी (Anxiety), प्रदूषण (Pollution) आदि के कारण सेक्सुअल हेल्थ / यौन स्वास्थ्य (Sexual health) सही होना काफी चैलेंजिग हो गया है. ये छोटे-छोटे फैक्टर यौन स्वास्थ्य पर काफी गलत असर डालते हैं. हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institutes of Health) की रिसर्च में कहा गया है कि जो लोग मोटे होते हैं या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें से 43 प्रतिशत महिलाएं और 31 प्रतिशत पुरुष किसी न किसी यौन रोग (Sexual dysfunction) से पीड़ित होते हैं.

यानी कि जो लोग फिजिकल एक्टिव नहीं रह पाते, उसका सीधा-सीधा असर उनकी सेक्सुअल हेल्थ पर होता है. फिर ऐसे लोग वियाग्रा या अन्य गोली-दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे उनकी हेल्थ पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं.

शरीर को स्वस्थ रखने, दिमाग स्वस्थ रखने, बीमारियों से दूर रहने और अच्छा जीवन जीने के लिए तो एक्सरसाइज तो जरूरी ही है, लेकिन रिसर्च में यह भी बताया गया है कि सेक्सुअल हेल्थ को सही रखने के लिए भी एक्सरसाइज काफी जरूरी है. एक्सपर्ट पुरुष और महिला दोनों को किसी भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं. जो लोग हफ्ते में 2-3 दिन कम से कम 30 मिनिट एक्सरसाइज करते हैं, उनके शरीर पर काफी पॉजिटिव प्रभाव पढ़ता है.



एक्सरसाइज करने से सेक्सुअल हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पढ़ता है? इस बारे में स्टडी क्या कहती है, यह भी जान लीजिए.



एक्सरसाइज करने वालों में दिखा ये फायदा



(Image Credit : Pixabay)

द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन (The Journal of Sexual Medicine) में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, कमर की मोटाई / परिधि (Waist circumference) या अधिक बीएमआई (BMI) वाले पुरुषों में स्तंभन दोष यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन (Erectile dysfunction) होने की संभावना 50 प्रतिशत अधिक होती है. जबकि 25 प्रतिशत महिलाओं ने सेक्सुअल एक्टिविटी और परफॉर्मेंस में कमी देखी.



द जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में 2021 में पब्लिश हुई रिसर्च के मुताबिक, जो महिलाएं हर हफ्ते कम से कम 6 घंटे एक्सरसाइज करती हैं, उन्होंने एक्सरसाइज न करने वाली महिलाओं की तुलना में योनि की धमनियों में कम दर्द महसूस किया. वहीं रोजाना एक्सरसाइज करने वालों ने सेक्स की इच्छा (Desire), उत्तेजना (Arousal), लुब्रिकेशन (Lubrication) और ऑर्गेज्म (Orgasm) महसूस किया.



लॉस एंजिल्स के सीडर-सिनाई मेडिकल सेंटर के एक यूरिन रो विशेषज्ञ और यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ केरिन ईल्बर (Dr Karyn Eilber) ने कहा, सेक्सुअल हेल्थ वास्तव में एक बड़ी समस्या है, जिससे सभी को ओवरऑल हेल्थ प्रॉब्लम की तरह ही निपटना चाहिए. लेकिन अभी भी इस विषय पर काफी लोग खुलकर बात नहीं कर पाते हैं. यह एक फैक्ट है कि सेक्स, इंसानों के जीवन का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका महत्व केवल बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है. अच्छे से किया गया सेक्स किसी के मानसिक स्वास्थ्य (Mental health), भावनात्मक स्वास्थ्य (Emotional health), जीवन की गुणवत्ता (Quality of life) और रिलेशनशिप को मजबूत करने में काफी मदद करता है.



एक्सरसाइज के सेक्सुअल हेल्थ में फायदे

(Image Credit : Pexels)

कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करने से ब्लड सर्कुलेशन (Blood circulation) बढ़ जाता है, जिससे स्वस्थ हेल्दी संचार प्रणाली बनती है. अच्छा ब्लड सर्कुलेशन रहने से पुरुषों में इरेक्शन (Erections) में मदद मिलती है और महिलाओं में यह वजाइना लुब्रिकेशन और सेंसेशन (Sensation) में मदद करती है.



जब कोई नियमित रूप से एक्सरसाइज करता है, तो उसका एंड्यूरेंस यानी सहनशक्ति विकसित होती है, जो कि उसकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की एक स्टडी के मुताबिक, आधे घंटे की सेक्सुअल एक्टिविटी पुरुषों में 125 कैलोरी और महिलाओं में लगभग 100 कैलोरी बर्न कर सकती है.



एक्सरसाइज करने के दौरान व्यक्ति डाइट फॉलो करता है, जिससे वह पहले से अधिक फिट और लीन होने लगता है. ऐसा करने से उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी में पब्लिश 2019 की एक रिसर्च के मुताबिक, महिलाओं को कॉन्फिडेंस वाले लोग अधिक रोमांटिक लगते हैं और ऐसे लोग ही उन्हें अधिक पसंद होते हैं. अब चाहे वह कॉन्फिडेंस शुरू से हो या फिर उसने किसी तरह से अपने अंदर पैदा किया हो.



इसके अलावा एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है और आप यह बात तो अच्छे से जानते ही होंगे कि तनाव, चिंता या एंग्जाइटी से सेक्सुअल हेल्थ पर कितना नकारात्मक प्रभाव होता है. तनाव, चिंता और डिप्रेशन कम करने में एक्सरसाइज काफी मदद करती है, जो एक अच्छी सेक्स ड्राइव (Sex drive) में मदद करती है. इसके साथ ही एक्सरसाइज करने से ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी से बचाव होता है और ओवरऑल हेल्थ भी सही रहती है.



कितनी एक्सरसाइज करना सही है



किसी को भी सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर मिलने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यह बात व्यक्तिगत रूप से हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकती है. इसके लिए आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित रूप से तेज चलना, स्लो चलना, एरोबिक एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सेक्सुअल हेल्थ में सुधार कर सकती हैं. रोजाना 20-30 मिनिट की किसी भी तरह की एक्सरसाइज सेक्सुअल हेल्थ में फायदा पहुंचा सकती है.



फिजिकल एक्टिव रहें और अपनी डाइट को सही रखें. इससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ सही रहेगी, जिससे कई फायदे मिलेंगे. लेकिन अगर आपको यौन स्वास्थ्य में कमी महसूस होती है, तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि वो सही जानकारी दे पाए.