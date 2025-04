कॉफी का अधिक सेवन बना सकता है दिल का मरीज, हड्डियों को भी कर सकता है कमजोर

कॉफी का अधिक सेवन आपको ब्लड प्रेशर का भी मरीज बना सकता है. आपकी दिल की धड़कनें असमान्य हो सकती है, जिसके चलते आपपर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है.

Excess consumption of coffee can make you ill