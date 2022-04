Dry Skin In Summer: गर्मी में रूखी त्वचा के कारण होती है जलन और खुजली, ये आसान तरीके आ सकते हैं काम

Skin Dryness: क्या गर्मियों में त्वचा का रूखापन आपको भी परेशान करता है? अगर ऐसा है, तो हम आपकी परेशानी को समझ सकते हैं, क्योंकि गर्मी में जहां स्किल ऑयली बनी रहती है, पसीना आता है, वहीं बड़ी संख्या में लोग गर्मियों में शुष्क त्वचा से परेशान रहते हैं. इससे बचने के लिए वे कई तरीके अपनाते हैं, जिनमें कॉस्मेटिक्स से लेकर घरेलू उपाय तक शामिल होते हैं. इन उपायों को अपनाने के बाद कुछ लोगों को तो स्किन ड्राईनेस से छुटकारा मिल जाता है, लेकिन कई लोगों को चिलचिलाती गर्मी में भी स्किन ड्राईनेस से छुटकारा नहीं मिलता.

दरअसल, गर्मियों में कुछ चीजें त्वचा की नमी को सोख लेती हैं, जिस कारण से स्किन ड्राई हो जाती है. अगर आपकी स्किन भी गर्मियों में ड्राई होती है, तो नीचे बताए हुए तरीके मदद कर सकते हैं, जिससे स्किन ड्राईनेस से बचा जा सकता है.

1. माइल्ड फेस वॉश (Mild Face Wash)

कुछ फेस वॉश और क्लींजर में ऐसे कैमिकल मिले होते हैं, जो स्किन जो त्वचा के नेचुरल मॉइस्चर को खींच कर स्किन को ड्राई कर देते हैं. इसलिए हमेशा ऐसे माइल्ड फेस वॉश चुनें जिनमें मॉइस्चराइजिंग गुण हों और जो हाइपोएलर्जेनिक हों (जिनसे एलर्जी नहीं होती). पपीता जैसे फलों के एंजाइम की तलाश करें और देखें कि उन फेश वॉश में पैराबेन जैसे हानिकारक कैमिकल न हों.

2. गर्म पानी का उपयोग (Hot Water)

कुछ लोगों स्किन को सही रखने के लिए या रोम छिद्र खोलने के लिए गर्मियों में भी कभी-कभी गर्म पानी से नहा लेते हैं. ऐसा करने से स्किन ड्राई हो जाती है. अगर किसी को स्किन ड्राईनेस की समस्या है तो उसे गर्म पानी के उपयोग से बचना चाहिए और ठंडे पानी से ही नहाना चाहिए. अगर शरीर ठंडा रहेगा तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं रहेगी और इचिंग-ड्राईनेस भी नहीं रहेगी.

3. स्किन कवर करें (Cover Skin)

सनस्क्रीन के उपयोग के अलावा स्किन को कवर करके रखने से भी स्किन ड्राईनेस से छुटकारा मिल सकता है. अगर धूप में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो फेस को कवर करके रखें और सनग्लास भी लगाएं. साथ ही साथ सनलाइच को ब्लॉक करने वाले मोटे कपड़े पहनें, ताकि रोशनी और गर्माहट त्वचा तक न पहुंचे.

4. अधिक पानी पिएं (Drink More Water)

स्किन ड्राईनेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि गर्मियों में अधिक से अधिक पानी पिएं. इससे शरीर हाइड्रेट रहता है और स्किन का नेचुरल मॉइश्चर बना रहता है. अगर पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे, तो बॉडी डिहाइड्रेट होगी, जिसका असर बॉडी पर भी पड़ेगा और स्किन ड्राई हो जाएगी.

5. डाइट पर दें ध्यान (Take Care of Your Diet)

गर्मियों में ऐसी डाइट लेना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त तरीके से हाइड्रेट हो सके. इसके लिए डाइट में शकरकंद, खीरा, अवोकाडो, नारियल पानी, ड्राई फ्रूट्स, फैट वाली मछली को भी जोड़ें. इन चीजों से शरीर को पर्याप्त हाइड्रेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ पर्याप्त न्यूट्रिशन भी मिलता है.

6. ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करें (Use Humidifier)

एयर-कंडीशनर स्किन को ड्राई कर सकते हैं. इसका कारण है कि वे ह्यूमिडिटी और मॉइश्चर सोख लेते हैं, जिससे स्किन ड्राई हो सकती है. इसलिए चाहें तो घर में ह्यूमिडिफायर का प्रयोग कर सकते हैं. जिससे ह्यूमिडिटी का बैलेंस बना रहेगा और आपके रहने की जगह शुष्क नहीं रहेगी.