Dandruff treatment at home: सर्दियों में रूसी दूर करने के 3 घरेलू तरीके, आज से ही अपनाएं

Dandruff treatment at home: सर्दी की ठंडी और चुभने वाली हवा अक्सर बालों की कई समस्याएं साथ में लेकर आती है. कई लोगों के लिए सर्दी का मौसम आते ही मुसीबत आ जाती है क्योंकि वे अपने बालों की केयर नहीं कर पाते. ऐसे में सर्दी के मौसम में आपके स्वेटर पर सफेद पपड़ी देखकर हर किसी का मन खराब हो जाता है. सर्दियों में रूसी होने के कई कारण होते हैं. जैसे बाहर कड़ाके की ठंड और अंदर की गर्म हवा के कारण सिर की त्वचा से नमी कम हो जाती है. इस डिहाइड्रेशन के चलते त्वचा से अधिक तेल (सीबम) निकलता है. इससे मैलासेजिया बैक्टीरिया के पनपने के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है. जो कि पपड़ी के रूप में सामने आती है.
दरअसल, तापमान गिरने के साथ ही सिर में रूसी की समस्या आ जाती है. ऐसे में लोग रूसी का इलाज करने के लिए अलग-अलग तरीके आजमाते हैं, लेकिन कई लोगों को रिजल्ट नहीं मिलते. हालांकि कुछ ऐसे घरेलू तरीके भी हैं जो जड़ से डैंड्रफ कम करने में मदद कर सकते हैं.
टी ट्री और नारियल का तेल
टी ट्री ऑयल और नारियल तेल को साथ में मिलाएं और सिर की त्वचा पर हल्के हाथों से मालिश करें. 30 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद हल्के शैंपू से धो लें और बालों को अच्छे से सुखा लें.
एप्पल साइडर विनेगर और पानी
एक स्प्रे बोतल में एप्पल साइडर विनेगर और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं. फिर शैंपू करने के बाद उस मिश्रण को अपने सिर की त्वचा पर स्प्रे करें. इसे 15 मिनट तक लगा रहने दें, फिर ठंडे पानी से अच्छी तरह धो लें.
एलोवेरा-नींबू मास्क
ताजे एलोवेरा का जेल निकालें और उसमें आधे नींबू का रस मिलाएं. फिर इसे सिर की स्किन पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. सर्दियों में रूसी के घरेलू ट्रीटमेंट में यह काफी प्रभावी है क्योंकि यह रूखेपन और फंगस दोनों को टारगेट करता है.
ऑयली स्कैल्प: ऑयली स्कैल्प वाले लोग एप्पल साइडर विनेगर वाली तरीके को अपना सकते हैं.
रूखे/कमजोर बाल: बालों को टूटने से बचाने के लिए ऑयल बेस्ड ट्रीटमेंट (नारियल/आर्गन) का प्रयोग करें.
घुंघराले/घुंघराले बाल: अपने बालों के प्राकृतिक घुंघरालेपन को बिगाड़े बिना उन्हें आराम पहुंचाने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करें.
सर्दियों में यदि आप अपने पानी का तापमान कम रखते हैं तो वो आपके स्कैल्प के लिए सबसे अच्छा हो सकता है.
बालों में मौजूद प्राकृतिक तेल को बालों की जड़ों से लेकर ऊपरी सिरों तक समान रूप से बांटने के लिए रोजाना बालों में कंघी करें.
त्वचा की लोच को अंदर से बाहर तक बनाए रखने के लिए खूब पानी पिएं और बॉडी को हाइड्रेट रखें.