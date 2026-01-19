हर कदम बढ़ा सकता है उम्र! 100 साल तक जीने के लिए रोजाना कितना पैदल चलें? वैज्ञानिकों ने बताया

आपने देखा होगा हमारे पूर्वजों की उम्र काफी अधिक हुआ करती थी. कई लोगों ने 100 की उम्र पार की तो किसी ने 90 और 80. WHO के डेटा के मुताबिक, भारतीयों की औसत उम्र पुरुषों के लिए 71.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 74.4 वर्ष है. वहीं 1990 में भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 59.6 वर्ष थी, जो 2019 तक 70.8 वर्ष हो गई थी.

और पढ़ें

अब ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसकी भी उम्र लंबी हो और वह हमेशा स्वस्थ्य रहे. हाल ही में हुई इंटरनेशनल रिसर्च बताती है कि अगर आप लंबी और स्वस्थ उम्र चाहते हैं तो इसके लिए महंगे जिम या कठिन एक्सरसाइज जरूरी नहीं हैं बल्कि आपको रोजाना कितने कदम पैदल चलते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए. नॉर्वे के स्पोर्ट साइंस स्कूल के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा की गई नई स्टडी में दावा किया गया है कि हर दिन थोड़ी देर टहलने से वास्तव में आपकी उम्र बढ़ सकती है, जिससे 75 वर्ष की आयु से पहले असमय मृत्यु का खतरा कम हो जाता है.

क्या कहती है रिसर्च?

द लैंसेट में पब्लिश स्टडी से सामने आया है कि मीडियम इंटेंसिटी वाली फिजिकल एक्टिविटी में छोटी-छोटी वृद्धि करने से समय से पहले होने वाली मौतों के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

Advertisement

ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन की रिसर्च में रिसर्च में करीब 1.35 लाख से अधिक लोगों के डेटा एनालिसिस किया गया था जिन्होंने ट्रेकर पहने हुए थे और उनकी उम्र 50 से 60 के बीच थी. उनकी हेल्थ को करीब 8 साल तक ट्रैक किया गया था.



डेटा बताता है कि जो महिलाएं रोज 7000 कदम चलीं, उनमें मौत का रिस्क 47 प्रतिशत कम पाया गया. 60 साल से ऊपर वालों के लिए 6000-8000 कदम काफी हैं, जबकि युवाओं को 8000 से 10,000 का टारगेट रखना चाहिए.

रिसर्च के मुताबिक, रोजाना केवल 5 मिनट पैदल चलने से आम लोगों की अपेक्षा असमय मृत्यु का खतरा 10 प्रतिशत तक कम हो सकता है, जबकि 10 मिनट पैदल चलने से यह खतरा 15 प्रतिशत तक कम हो सकता है.

जो लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, उनके लिए सिर्फ 15-20 मिनट की हल्की वॉक मौत के जोखिम को 20 प्रतिशत तक कम कर सकती है. यह एक बहुत ही इम्प्रेसिव डेटा है जिसे आप हाईलाइट कर सकते हैं.अगर आप बाहर जाकर तेज चलने में सक्षम नहीं हैं, तो घर में उठकर थोड़ा घूमना-फिरना, उदाहरण के लिए घर के काम करना भी फर्क ला सकता है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

किंग्स कॉलेज लंदन के रिसर्चर डॉ. ब्रेंडन स्टब्स ने बताया, 'यह रिसर्च उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण हो सकती है जो लोग अधिक एक्सरसाइज नहीं कर सकते. ये स्टडी हम सबके लिए एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है. इसका मतलब ये है कि फिट रहने के लिए आपको जिम में घंटों पसीना बहाने या कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं है. बस अपनी डेली लाइफ में छोटे-छोटे बदलाव करके भी आप अपनी सेहत में बड़ा सुधार ला सकते हैं.'

Advertisement

'जैसे, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ी देर तेज वॉक करना या फिर अधिक उम्र के लोग बच्चों के साथ पार्क में घूमने निकल जाना. ये छोटी-छोटी एक्टिविटी भी आपकी उम्र बढ़ा सकती हैं. हालांकि यह एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, अभी यह बात 100 प्रतिशत साबित नहीं हुई है.'

HUM2N के फाउंडर और पूर्व जनरल फिजिशियन डॉ. मोहम्मद इनायत का कहना है, 'अगर लंबी उम्र जीनी है और बीमारियों को कोसों दूर रखना है तो सुबह की शुरुआत 'नंगे पैर घास पर चलकर' करें. सुनने में ये दादी-नानी के नुस्खे जैसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे मजबूत साइंस है. ऐसा करने से आपकी बॉडी का सर्कैडियन रिदम सेट हो जाता है.'

'आजकल हम सब हर वक्त 'फाइट या फ्लाइट' मोड में रहते हैं. हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट और तनाव में रहता है. हमें जरूरत है इसे शांत करने की और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने की. यही हमारे शरीर का 'हीलिंग रिस्पॉन्स' है, जो बॉडी की मरम्मत करता है.'



कुल मिलाकर बात ये है कि सुबह 10 मिनट ही सही लेकिन जूते पहनकर बाहर निकलो और वॉक करो. ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के कई साल बढ़ा सकते हैं.

---- समाप्त ----