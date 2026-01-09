ब्रेड ऑमलेट या स्प्राउट्स: वजन कम करने के लिए सुबह नाश्ते में क्या खाएं?

Bread-omelette-vs-sprouts: सुबह का नाश्ता, हमेशा सबसे हेल्दी होना चाहिए जिसमें कॉम्पलेक्स कार्ब, प्रोटीन, फाइबर और फैट होना चाहिए. ये आपको दिनभर के लिए एनर्जी देता है और आपको आपके हेल्थ गोल अचीव करने में भी मदद करता है. वजन घटाने वाले लोग अक्सर प्रोटीन से भरपूर नाश्ते को शामिल करते हैं जिसमें वे ब्रेड ऑमलेट या फिर स्प्राउट्स लेते हैं. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सुबह के नाश्ते में दोनों में से क्या लेना अधिक फायदेमंद हो सकता है, इस बारे में हम आपको बता रहे हैं.

ब्रेड ऑमलेट: प्रोटीन से भरपूर

ब्रेड ऑमलेट वेट लॉस के लिए शानदार होता है लेकिन यदि आप होल व्हीट ब्रेड और कम ऑयल से बनाएं. 1 सर्विंग (2 एग्स + 2 होल व्हीट स्लाइस) में लगभग 250-350 कैलोरी, 18-22g प्रोटीन, 20-30g कार्ब्स और 3-7g फाइबर होता है. एग्स का हाई-क्वालिटी प्रोटीन भूख कंट्रोल करता है, मसल्स गेन में मदद करता है और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है. साथ ही इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (30-50) से ब्लड शुगर स्टेबल रहता है.

​इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती, एनर्जी स्टेबल रहती है. हां, आप व्हाइट ब्रेड अवॉइड करें क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स से वजन बढ़ सकता है. वेजिटेबल्स ऐड करें तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ सकते हैं. जिम जाने वालों के लिए बेस्ट है.

स्प्राउट्स: लो-कैलोरी लेकिन हाई फाइबर

आंकड़ों के मुताबिक स्प्राउट्स (मूंग/बीन्स) वेट लॉस के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं. 100 ग्राम स्प्राउट्स में सिर्फ 25-50 कैलोरी, 3-9 ग्राम प्रोटीन, 4-8 ग्राम कार्ब्स, 1.5-2 ग्राम फाइबर होता है. हाई फाइबर से पेट देर तक भरा रहता है, डाइजेशन बेहतर रहता है, ओवरईटिंग रुकती है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से शुगर कंट्रोल रहती है, फैट बर्न तेज होता है. साथ ही इसमें मौजूद विटामिन C, एंजाइम्स इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं.

​स्प्राउट्स खाने से चर्बी कम होती है, हार्ट हेल्दी रहता है और ये डायबिटीज फ्रेंडली भी हैं. नींबू-टमाटर सलाद बनाकर इसमें मिलाने से फाइबर कंटेंट और अधिक बढ़ जाता है.

क्या खाएं ब्रेड ऑमलेट या स्प्राउट्स?

वेट लॉस गोल है तो आप पहले स्प्राउट्स से शुरू करें और ब्रेड ऑमलेट वीकेंड पर खाएं. रोजाना की टोटल डेली कैलोरी 1500-1800 रखें. यदि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ब्रेड ऑमलेट (मसल्स के लिए प्रोटीन) और वॉक या रनिंग के बाद स्प्राउट्स लें.

मूंग और चने को 1 दिन भिगोकर अंकुरित करें और स्प्राउट्स घर पर बनाएं. ब्रेड ऑमलेट में 10 ग्राम तेल से अधिक प्रयोग ना करें. एलर्जी चेक करें, स्प्राउट्स अच्छे से धोएं. डॉक्टर से पूछें अगर थायरॉइड/किडनी इश्यू।

​स्प्राउट्स वेट लॉस के लिए बेस्ट हैं लेकिन आप अपनी डाइट में वैरायटी रखें. हफ्ते में 2-3 दिन ब्रेड ऑमलेट भी खाएं.

