भारती सिंह के दूसरे बेटे के नाम को लेकर चर्चा, जानें क्या हैं ट्रेंडी बेबी बॉय नेम

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह के घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है. भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया दूसरे बेटे के माता-पिता बन गए हैं. 19 दिसंबर को भारती ने बेबी बॉय को जन्म दिया. मां और बच्चा दोनों पूरी तरह हेल्दी हैं. हर्ष और भारती पहले से ही 3 साल के बेटे लक्ष्य यानी गोला के माता-पिता हैं, जिसका जन्म अप्रैल 2022 में हुआ था. अब घर में दूसरे बेटे के आने से खुशी दोगुनी हो गई है. जैसे ही ये खुशखबरी सामने आई, फैंस की बधाइयों के साथ-साथ एक और सवाल चर्चा में आ गया आखिर इस नन्हे मेहमान का नाम क्या होगा?

और पढ़ें

गोला के बाद अब छोटे भाई के नाम पर सबकी नजर

भारती सिंह के बड़े बेटे गोला का असली नाम लक्ष्य है, जिसे फैंस ने काफी पसंद किया था. ऐसे में अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारती और हर्ष अपने दूसरे बेटे के लिए कौन सा नाम चुनते हैं. आजकल पैरेंट्स ऐसे नाम पसंद करते हैं जो सुनने में मॉडर्न हों, बोलने में आसान हों और जिनका मतलब भी अच्छा हो.

ट्रेंड में हैं ये बेबी बॉय नेम्स

आजकल कई ऐसे बेबी बॉय नेम्स ट्रेंड में हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ ही मॉडर्न भी हैं. अगर भारती और हर्ष भी ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो ये नाम उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं.

आरव (Aarav): आरव का मतलब शांति और सुकून होता है. ये नाम एक शांत, समझदार और संतुलित स्वभाव को दर्शाता है. इसका मॉडर्न टच और संस्कृत से जुड़ा अर्थ इसे खास बनाता है.

Advertisement

रेयांश (Reyansh): लिस्ट में अगला नाम रेयांश है, जिसका मतलब भगवान की रोशनी या प्रकाश का अंश होता है. ये नाम उजाले, उम्मीद और पॉजिटिव एनर्जी का संकेत देता है. आज के दौर में ये नाम काफी ट्रेंड में है.

कृषिव (Krishiv): कृषिव नाम भगवान कृष्ण और भगवान शिव से मिलकर बना है. ये नाम बुद्धि, ताकत और धर्म का प्रतीक माना जाता है. जिन माता-पिता को धार्मिक और यूनिक नाम पसंद होते हैं, उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन है.

अद्विक (Advik): अद्विक का मतलब अनोखा होता है. ये नाम उन पैरेंट्स को पसंद आता है जो चाहते हैं कि उनके बच्चे का नाम सबसे अलग और खास हो. छोटा और स्टाइलिश होने की वजह से ये काफी पसंद किया जा रहा है.

इवान (Ivaan): इवान का मतलब भगवान का दिया हुआ तोहफा होता है. ये नाम शुक्रिया और आस्था को दर्शाता है. इसका साउंड मॉडर्न है, इसलिए ये हर जगह आसानी से फिट हो जाता है.

शौर्य (Shaurya): शौर्य का मतलब होता बहादुरी और साहस होता है. ये नाम उन माता-पिता को पसंद आता है जो चाहते हैं कि उनका बच्चा निडर और मजबूत बने.

युवराज (Yuvraj): युवराज का मतलब राजकुमार होता है. ये नाम नेतृत्व, सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक माना जाता है. ट्रेडिशनल होते हुए भी ये नाम आज भी काफी पसंद किया जाता है.

Advertisement

अयान (Ayaan): अयान का मतलब होता भगवान का आशीर्वाद होता है. ये नाम छोटा, मीठा और बोलने में आसान है, इसलिए आज के समय में काफी ट्रेंड में है.

कविश (Kavish): कविश का मतलब कवियों का राजा होता है. ये नाम रचनात्मकता, समझदारी और ज्ञान से जुड़ा हुआ माना जाता है. मॉडर्न पैरेंट्स के बीच यह नाम तेजी से लोकप्रिय हो रहा है.



क्या है भारती के बड़े बेटे लक्ष्य (गोला) के नाम का मतलब?

भारती सिंह के बड़े बेटे को उनके ज्यादातर फैंस गोला के नाम से जानते हैं, लेकिन उसका असल नाम लक्ष्य सिंह लिंबाचिया है. लक्ष्य का नाम का मतलब होता है उद्देश्य, मकसद या निशाना होता है. ये नाम उस इंसान को दर्शाता है जो अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर चलता है और उसे हासिल करने की कोशिश करता है.

गोला ने क्या रखा है छोटे भाई का नाम?

भारती सिंह के दूसरे बेटे के जन्म के बाद अब फैंस को बस एक ही चीज का इंतजार है और वो है उसका नाम. अब देखना ये होगा कि भारती और हर्ष ट्रेडिशनल नाम चुनते हैं या मॉडर्न. लेकिन दिलचस्प बात ये है कि गोला जन्म से पहले ही अपने छोटे भाई का निक नेम रख चुके हैं. दरअसल, अपने एक व्लॉग में भारती ने एक बेहद प्यारा किस्सा शेयर किया था. उन्होंने बताया कि उनके बेटे गोला ने अपने आने वाले छोटे भाई के लिए पहले से ही एक नाम सोच लिया है. भारती ने बताया था कि गोला अपने अजन्मे भाई को प्यार से 'काजू' कहकर बुलाता है.

---- समाप्त ----