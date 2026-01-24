पेट की चर्बी कम करने के लिए खड़े होकर करें ये 3 एक्सरसाइज! प्लैंक-सिटअप की नहीं जरूरत

Exercises to reduce tummy fat: पेट की चर्बी कम करना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, इसके लो घंटों-घंटों जिम में बिताते हैं और एक्स्ट्रीम डाइटिंग करना भी नहीं भूलते. हालांकि जिम की मशीनें, कार्डियो और फ्लोर एक्सरसाइज करना काफी लोगों को मेहनत का काम लग सकता है खासकर वो लोग जो ऑफिस या अन्य कारणों से जिम नहीं जा सकते. अच्छी बात यह है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी हैं जो आप खड़े-खड़े कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज हार्ट रेट बढ़ाती हैं जिससे कैलोरी बर्न तो होती ही है, साथ ही साथ कोर मसल्स को मजबूती भी देती हैं.



गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक होता है इसलिए यह अपने पास की हर वस्तु को अपने पास यानी नीचे की ओर खींचती है. जब आप खड़े-खड़े एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ एक्सरसाइज इस नियम के विपरीत काम करती हैं जिससे फ्लोर एक्सरसाइज की अपेक्षा इनसे अधिक कैलोरी बर्न होती है. तो आइए उन 5 स्टैंडिंग वर्कआउट के बारे में जानते हैं जो पेट की चर्बी कम करने में मदद कर सकती हैं.

नी टू एलबो क्रंच (Knee to Elbow Crunch)

एक्सरसाइज को आपको खड़े होकर करना है. (Photo: Pixabay)

खड़े होकर घुटने से कोहनी तक ले जाने वाली यह एक्सरसाइज पेट के ऊपरी और निचले हिस्से के मसल्स को एक्टिव करने के साथ-साथ आपके बैलेंस और कॉडिनेशन को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है.

इसके लिए आप सीधे खड़े हो जाएं और पैरों के बीच लगभग कंधे बराबर दूरी रखें. अपना एक हाथ सिर के पीछे रखें और सिर को हल्के से पकड़ लें. जब आप अपने दाहिने घुटने को अपने चेस्ट की ओर उठाते हैं तो अपने शरीर को इस तरह मोड़ें कि आपकी बाईं कोहनी आपके दाहिने घुटने की ओर आ जाए यानी विपरीत दिशा में क्रंच करें.



अब अपने दाहिने पैर को जमीन पर नीचे लाएं और खड़े होकर वापस आ जाएं. अब ऐसा ही बाएं पैर के साथ भी दोहराएं. टोर्सो को घुमाने से ऑब्लिक मसल्स एक्टिव बोते हैं जबकि घुटने को ऊपर उठाने से पेट के निचले हिस्से के मसल्स टारगेट होते हैं. सीधा खड़े रहने से कोर टाइट रहता है और पूरी एक्टिविटी के दौरान कैलोरी बर्न होती है. 20-20 रेप्स के 3 सेट इस एक्सरसाइज के करें.

हाई-नीज रनिंग (High-Knees Running)

हाई-नीज, खड़े होकर की जाने वाली कार्डियोवस्कुलर एक्सरसाइज है जो पेट के एरिया को टारगेट करता है. इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप खड़े हों और अपने घुटने को छाती तक उठाएं और फिर पैरों को बदलते हुए जॉगिंग करें. पेट के मसल्स को एक्टिव रखने के लिए पीठ को सीधा रखें.

हाई नीज जॉगिंग से पेट के निचले हिस्से के मसल्स मजबूत होते हैं और साथ ही काफी कैलोरी बर्न होती है. जितनी तेजी से आप जॉगिंग करेंगे, उतनी ही अधिक कैलोरी बर्न होंगी.

जंपिंग जैक्स (Jumping Jacks)

जंपिंग जैक पेट की चर्बी से छुटकारा पाने और आपकी ओवरऑल बॉडी का फैट पर्सेंट कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है. जंपिंग जैक करने के लिए सीधा खड़ा होना है और अपने हाथों को नेचुरल स्थिति में रखना है. अब जंप करते हुए अपने पैरों को फैलाएं और साथ ही अपने हाथों को सिर के ऊपर उठाएं. इसके बाद अपनी प्रारंभिक स्थितिमें आएं. ये आपका 1 रेप्स होगा. इसकी तरह से जल्दी-जल्दी 20 रेप्स करें और फिर रेस्ट करने के बाद फिर 2 और सेट करें.

जंपिंग जैक्स से हार्ट रेट तेजी से बढ़ती है जिससे अधिक फैट बर्न करने में मदद मिलती है.

