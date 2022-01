Amazon Great Republic Sale: अमेजन ग्रेट रिपब्लिक सेल का आखिरी दिन, मेकअप-ग्रूमिंग प्रोडक्ट पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट

सेल (Sale), ऑफर (Offer), डिस्काउंट (Discount) ये शब्द हर इंसान को अपनी ओर काफी आकर्षित करते हैं. अब चाहे आप मार्केट में कहीं जा रहे हों या सोशल मीडिया देख रहे हों, अगर कहीं भी आपको डिस्काउंट या कोई ऑफर दिखता है, तो आप एक बार तो उसे खरीदने का मन बनाते ही हैं. अमेजन ग्रेट रिपब्लिक सेल 2022 (Amazon Great Republic Sale 2022) शुरू हो चुकी है और आज यानी 20 जनवरी को सेल का आखिरी दिन है.

इस सेल में मेकअप और ग्रूमिंग प्रोडक्ट (Makeup and grooming products) को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं. सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट नीचे बताए गए हैं, जिन्हें आप काफी अच्छे ऑफर और भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं.

1. नोवा ट्रिमर एनएचटी-1045 रिचार्जेबल कॉर्डलेस ट्रिमर (Nova NHT-1045 Rechargeable Cordless Trimmer for Men)

ट्रिमर पुरुषों के ग्रूमिंग एसेसरीज का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है. पुरुष अपनी बियर्ड को ट्रिम करने के लिए अगर ट्रिमर लेना चाहते हैं, तो नोवा ट्रिमर एनएचटी-1045 रिचार्जेबल कॉर्डलेस ट्रिमर ले सकते हैं, इसकी कीमत 995 रूपये है, लेकिन यह सेल में 62 % डिस्काउंट के साथ मात्र 379 रुपये में मिल रहा है. कंपनी के मुताबिक यह ट्रिमर एक बार चार्ज करने पर 30 मिनिट तक चल सकता है.

2. मेबेलिन न्यूयॉर्क कोलोसल काजल (Maybelline New York Colossal Kajal, Black, 0.35g, Pack Of 2)

लड़कियों और महिलाओं की मेकअप किट में शामिल सबसे जरूरी ब्यूटी प्रोडक्ट है काजल. रिपब्लिक डे सेल में मेबेलिन न्यूयॉर्क कोलोसल काजल 39 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 205 रुपये में मिल रहा है, जबकि इसकी कीमत 335 रूपये है. इस पैक में काजल की 2 पेंसिल आती हैं. कंपनी दावा करती है कि यह काजल 24 घंटे तक आंखों से नहीं मिटता.

3. मेबेलिन न्यूयॉर्क वॉल्यूम एक्सप्रेस कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा (Maybelline New York Volume Express Colossal Masacara, Waterproof, Black, 10ml)

वुमंस की मेकअप किट की सबसे जरूरी आयटम्स में से एक मस्कारा भी है. इससे आंखों को काफी अट्रैक्टिव लुक मिलता है. मेबेलिन न्यूयॉर्क वॉल्यूम एक्सप्रेस कोलोसल वाटरप्रूफ मस्कारा की कीमत 399 रूपये है, लेकिन यह रिपब्लिक डे सेल में 31 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 275 रुपये में मिल रहा है. कंपनी दावा करती है कि यह मस्कारा नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा टेस्ट किया गया है और कॉन्टेक्ट लेंस लगाने वाली महिलाएं भी इसे लगा सकती हैं.

4. महिलाओं के लिए वेगा सिल्क टच आइब्रो, अंडरआर्म्स और बिकिनी ट्रिमर (VEGA Silk Touch Eyebrow, Underarms & Bikini Trimmer for Women)

यह ट्रिमर महिलाओं के लिए है, जो उनके नाजुक बॉडी पार्ट अपल लिप्स, आई ब्रोज, अंडर आर्म आदि जगहों से आसानी से हेयर रिमूव कर सकता है. इस ट्रिमर की कीमत 1099 रुपये है, लेकिन यह अभी 44 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 489 रुपये में मिल रहा है. कंपनी दावा करती है कि इस ट्रिमर की बैटरी 45 मिनिट तक चलती है और इसकी ब्लेड्स स्टेनलेस स्टील से बनी हुई हैं.

5. लक्मे आईकोनिक लिक्विड आई लाइनर (Lakme Eyeconic Liquid Eye Liner)

लक्मे आईकोनिक लिक्विड आई लाइनर की कीमत 250 रुपये है, लेकिन फिलहाल यह 20 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 200 रूपये में मिल रहा है. कंपनी दावा करती है कि यह आई लाइनर वॉटर फ्रूफ है, जो कि 24 घंटे तक चल सकता है. इसके साथ एक फ्लेक्सी-टिप ब्रश आता है, जिससे आसानी से आई लाइनर लगाया जा सकता है. इस प्रोडक्ट को भी नेत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा टेस्ट किया गया है.

6. लोटस हर्बल्स व्हाइटग्लो स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल (Lotus Herbals WhiteGlow Skin Whitening And Brightening Gel, Face Cream with SPF-25)

लोटस हर्बल्स व्हाइटग्लो स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल फेस क्रीम की कीमत 280 रूपये है, लेकिन अभी यह क्रीम 33 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 187 रूपये में मिल रही है. कंपनी के मुताबिक यह SPF-25 की सन प्रोटेक्शन भी देती है, जो कि हर स्किन टाइप के लिए काम करती है.

7. मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट+पोरेलेस लिक्विड फाउंडेशन ट्यूब (Maybelline New York Fit Me Matte+Poreless Liquid Foundation Tube)

फाउंडेशन भी महिलाओं की मेकअप किट का काफी जरूरी ब्यूटी प्रोडक्ट होता है. मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी मैट+पोरेलेस लिक्विड फाउंडेशन ट्यूब की कीमत 299 रूपये है, लेकिन यह सेल में 28 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 215 रूपये में मिल रहा है. यह फाउंडेशन अलग-अलग स्किन टोन के मुताबिक आता है.

8. मेबेलिन न्यूयॉर्क द ब्लशेड न्यूड्स पैलेट आईशैडो (Maybelline New York The Blushed Nudes Palette Eyeshadow)

अलग-अलग मौकों पर डिफरेंट लुक पाने के लिए मेबेलिन न्यूयॉर्क द ब्लशेड न्यूड्स पैलेट आईशैडो बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है. मेबेलिन के इस आईशैडो की कीमत 905 रूपये है, लेकिन यह 36 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ मात्र 575 रूपये में मिल रहा है. इस पैक में 12 अलग-अलग शेड आते हैं, जिससे आंखों को अलग-अलग लुक दे सकते हैं.

9. मेबेलिन न्यूयॉर्क सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक (Maybelline New York Super Stay Matte Ink Liquid Lipstick)

मेबेलिन न्यूयॉर्क की इस सुपर स्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक की कीमत 650 रूपये है और यह अभी 38 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 403 रूपये में मिल रही है. कंपनी दावा करती है कि यह लिपिस्टिक 16 घंटे तक चल सकती है. और यह 25 से अधिक शेड्स में उपलब्ध है.

10. गो मेकअप रिमूवर वाइप्स पर कलरबार कॉस्मेटिक्स (Colorbar Cosmetics On The Go Makeup Remover Wipes)

मेकअप रिमूवर वाइप्स का प्रयोग मेकअप को हटाने के लिए किया जाता है. कलरबार के इस मेकअप रिमूवर वाइप्स की कीमत 95 रूपये है, लेकिन यह 29 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ 67.45 रूपये में मिल रहा है. इस पैकेट के अंदर 10 वाइप्स आती हैं, जो कि स्किन से आसानी से मेकअप रिमूव करता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है.

