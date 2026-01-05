Almonds for weight loss: वजन कम करने के लिए रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए? जानें सही मात्रा और तरीका

Almonds for weight Loss: अक्सर वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोग अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करना चाहते हैं जो उनका पेट भरा रखें, उन्हें पर्याप्त पोषण दें और उनका वजन न बढ़ाएं. ऐसे में बादाम उन लोगों के लिए सुपरफूड होता है क्योंकि बादाम को सही मात्रा में और सही समय पर खाने से वजन कम करने में मदद मिल सकती है. लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए सिर्फ बादाम खा-खाकर वजन कम नहीं किया जा सकता. बादाम को यदि अपनी बैलेंस डाइट के साथ शामिल करें तो वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

बादाम कैसे वजन घटा सकती है?

बादाम में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन E और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इनमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं जिससे भूख नहीं लगती और आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं. कम कौलोरी इंटेक के कारण आपको वजन कम करने में मदद मिल सकती है.

रोजाना कितने बादाम खाना फायदेमंद?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 28 ग्राम बादाम एक आम इंसान के लिए पर्याप्त होते हैं लेकिन जो लोग रोजाना बादाम नहीं खाते, उन लोगों को शुरू में 8-10 बादाम से शुरूआत करना चाहिए. अधिक बादाम खाने पर कैलोरी इनटेक बढ़ सकता है जो वेट लॉस की जगह वेट गेन का कारण बन सकता है. इसलिए बादाम डाइट में शामिल करने से पहले अपने सर्टिफाइड कोच या किसी डायटीशियन की सलाह जरूर लें.

बादाम खाने का सही समय क्या है?

विशेषज्ञों के अनुसार, सुबह खाली पेट भिगोए हुए बादाम खाना सबसे बेहतर माना जाता है. इसके लिए बादाम को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह खाएं. ऐसा करने से उनका छिलका भी आसानी से उतर जाता है और वो डाइजेस्ट भी अच्छे से होते हैं.

बादाम भिगोने का कारण ये है कि उसके छिलकों में मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है जो मिनरल्स के अवशोषण में रुकावट डालता है. इसलिए हमेशा भिगोए हुए बादाम खाने की ही सलाह दी जाती है.

क्या सच में बादाम वेट लॉस करते हैं?

बादाम सीधे तौर पर वजन कम नहीं करता बल्कि ये आपको बार-बार भूख लगने से रोकता है जिससे आप अनहेल्दी स्नैकिंग से बच सकते हैं. वजन कम करने के लिए आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना होगा, फिजिकल एक्टिव रहना होगा, पर्याप्त नींद लेनी होगी.

