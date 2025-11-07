अक्षय कुमार से विराट-अनुष्का तक फिट रहने के लिए अपनाते हैं ये सीक्रेट हैक, जानें इसके चौंकाने वाले फायदे

बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिटनेस का खास ध्यान रखते हैं और सभी कोई ना कोई खास डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करते हैं. मगर ज्यादातर स्टार्स के बीच एक हैक काफी पॉपुलर है, जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा है और वो उसे काफी प्रमोट भी करते हैं.

और पढ़ें

अक्षय कुमार और अनुष्का शर्मा, साथ ही क्रिकेटर विराट कोहली जैसे सितारे अक्सर शाम को 7 बजे से पहले ही डिनर कर लेते हैं. इन सभी को आपने इस बारे में किसी ना किसी इंटरव्यू में बात करते हुए भी सुना होगा कि रात का खाना जल्दी खा लेना चाहिए, मगर क्या आपको पता है कि जल्दी डिनर करने से आपके शरीर को कितने फायदे मिल सकते हैं?

जल्दी डिनर के फायदे

बेहतर डाइजेस्टिव सिस्टम

रात में सोने से दो-तीन घंटे पहले खाना खाने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है. देर रात में हैवी खाना खाने से शरीर पर दबाव पड़ता है, जिससे नींद और डाइजेशन दोनों पर गलत असर पड़ता है.

नींद की क्वालिटी में सुधार

न्यूट्रिशनिस्ट रशी चौधरी ने जुलाई 2023 में एक इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि जल्दी डिनर करना वजन कम करने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल है. मगर सिर्फ वेट लॉस ही नहीं बल्कि उन्होंने बताया था कि इसके साथ ही हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है और नींद की क्वालिटी में भी सुधार आता है.

Advertisement

हार्मोनल बैलेंस

रशी के अनुसार, जब आप जल्दी डिनर करते हैं, तो आपका शरीर मेलाटोनिन (नींद का हार्मोन) समय पर रिलीज कर पाता है. अगर आप सूरज ढलने के बाद भारी खाना खाते हैं तो इंसुलिन रिलीज होता है, जिससे कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं. वो बढ़ता है. ये डाइजेशन का बेसिक मैटाबॉलिक प्रोसेस है.

सुबह एनर्जी के साथ उठना

जल्दी डिनर करने से मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल के बीच जंग नहीं होती है, इसका मतलब है कि आप नींद के दौरान अपने ग्रोथ हार्मोन, रिपेयर एंजाइम्स और अन्य रेस्टोरेटिव एंजाइम्स को सही समय पर रिलीज कर सकते हैं. इसका रिजल्ट यह होता है कि आप सुबह तरोताजा और एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं.

ब्रेन और सोच पर पॉजिटिव इफेक्ट

अच्छी नींद से आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है जो आपकी लॉजिकल सोच और लोगों से जुड़े रहने की शक्ति को बेहतर बनाता है. यानी आप न सिर्फ फिजिकली एक्टिव रहते हैं, बल्कि मेंटली भी एक बेहतर इंसान बनते हैं.

---- समाप्त ----