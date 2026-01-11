scorecardresearch
 
Mooli Ka Paratha: सर्दियों में घर पर बनाएं पंजाबी स्टाइल मूली पराठा, रणवीर बरार ने बताई आसान रेसिपी, मिनटों में होगा तैयार

Mooli Ka Paratha: सर्दियों में घर पर क्रिस्पी और स्वादिष्ट पंजाबी स्टाइल मूली पराठा बनाना सबको पसंद होता है. शेफ रणवीर बरार ने आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी बताई है, जो मिनटों में तैयार हो सकती है.

मूली हमेशा मोटी कद्दूकस करें, इससे पराठे में टेक्सचर अच्छा आता है. (Photo: ITG)
Mooli Ka Paratha:  सर्दियों में जैसे ही सब्जी मंडी/सब्जी वालों के पास जब सफेद-सफेद और फ्रेश मूली दिखाई देती है, तो सबके मन में तुरंत ख्याल आता है कि चलो आज मूली पराठा बनाते हैं. सर्दी के मौसम में ज्यादातर घरों में मूली का पराठा बनना फिक्स होता है. छोटे-बड़े, हर कोई इसे बड़े चाव से खाते हैं. हल्का सा मसाला, हरी-हरी मूली का क्रिस्पीनेस और तवे पर सेंकते ही उठती गर्म खुशबू… बस, ऐसे पराठे देखकर मन खुद-ब-खुद खाने का हो जाता है.

लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं कि मूली पराठा बनाना मुश्किल है या समय लगता है. वैसे तो ये पराठा बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस सही तरीके और आसान ट्रिक जाननी जरूरी होती है. अगर आप भी इस सर्दियों घर पर मूली पराठा बनाना चाहते हैं, तो शेफ रणवीर बरार ने पंजाबी स्टाइल मूली का पराठा बनाने का इसका आसान और मजेदार स्टेप-बाय-स्टेप तरीका बताया है. इस ट्रिक से बिना ज्यादा झंझट के आप मिनटों में पराठा तैयार कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

मूली की स्टफिंग के लिए

  • मूली- 2 मीडियम साइज (मोटी कद्दूकस की हुई)
  • मूली के पत्ते- बारीक कटे हुए (अगर फ्रेश हों)
  • नमक- स्वादानुसार
  • हरी मिर्च- बारीक कटी
  • अजवाइन- 1 छोटी चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर- ½ छोटी चम्मच
  • नींबू का रस (थोड़ा सा)
  • तेल- 1 छोटी चम्मच

आटा गूंथने के लिए

  • गेहूं का आटा- 2 कप
  • नमक- स्वादानुसार
  • घी- 1 छोटी चम्मच
  • ठंडा पानी- जरूरत अनुसार
  • तेल- थोड़ा सा (ऊपर लगाने के लिए)

पराठा सेकने के लिए

घी या मक्खन (जरूरत अनुसार)

बनाने की तरीका

1. मूली तैयार करें
सबसे पहले मूली को मोटा-मोटा कद्दूकस करें. इसमें अच्छी मात्रा में नमक मिलाकर 10–15 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे मूली का पानी बाहर निकल आएगा और उसकी तीखापन भी कम हो जाएगी. अब मूली को अच्छे से निचोड़ लें और अलग रख दें. अगर मूली के पत्ते फ्रेश हों तो उन्हें भी बारीक काटकर इसमें मिला दें.

2. मूली की स्टफिंग बनाएं
निचोड़ी हुई मूली में हरी मिर्च, अजवाइन, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा तेल और नींबू का रस मिलाएं. सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करें.
अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे मूली को डाइजेस्ट करने में मदद मिलती है.  

3. आटा गूंथें
एक परात में गेहूं का आटा लें, नमक और घी डालें. हल्के हाथ से इन्हें आटे में मिलाएं. अब ठंडा पानी थोड़ा-थोड़ा करके तीन स्टेज में डालते हुए आटा गूंथें. ध्यान रहे कि आटा न ज्यादा हार्ड हो, न ज्यादा सॉफ्ट हो. मीडियम सॉफ्ट आटा गूंथें. ऊपर से थोड़ा सा तेल लगाकर गीले कपड़े से ढककर 15 मिनट के लिए रख दें.

4. पराठा भरें
आटे की लोई लें और उसे कटोरी जैसा आकार दें. बीच में मूली की स्टफिंग भरें, हल्के हाथ से दबाएं और लोई को बंद कर दें. अब धीरे-धीरे बेलन से पराठा बेलें. ज्यादा जोर न लगाएं, वरना पराठा फट सकता है.

5. पराठा सेकें
तवा गरम करें और पराठा डालें. दोनों तरफ घी लगाकर गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेंक लें.

---- समाप्त ----
